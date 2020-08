Elena Udrea, la Realitatea PLUS: „Am spus că banii din campanie puteau fi cel mult problemă de contravenție și nu de caz penal”

Elena Udrea: „De bună voie m-am dus, am fost invitată, adică chemată. Fusese un mare scandal cu niște înregistrări la Ploiești. Era a treia încercare a doamnei Kovesi să mă aresteze și eșuase din nou. Pe fondul dosarului cu Budeanu, fiind vorba de niște bani la partid, eu am spus niște lucruri. Am spus și că ceilalți colegii știau și l-am nominalizat pe domnul Blaga. Am primit un telefon de la domnul Negulescu și a încercat să vadă dacă eu vreau să spun lucruri despre domnul Blaga. Domnul Negulescu voia să-mi asigure calitatea de martor acoperit. I-am spus că dacă voiam să fac un denunț, o făceam la București. Așa am ajuns la Ploiești, nu aveam asta în plan.

Am făcut o declarație oficială, am stat câteva ore cu procurorul Negulescu. S-au purtat bine cu mine. Am dat declarația de martor conform cu ceea ce știam. (...) Declarația probabil că nu susținea cazul. (...) Am spus că banii din campanie puteau fi cel mult problemă de contravenție și nu de caz penal. (...) Doamna Topolnicieanu spune că a primit banii pe care i-a cheltuit în campania de locale în 2012. Eu atunci nici nu am candidat. Eu sunt singurul inculpat în proces. Domnul Budeanu nu e parte a acestor acuzații. (...) Nu mă tem, eu am declarații în 2015 în acest dosar. Doamna Topoliceanu a spus că s-a trezit cu o geantă cu bani de la partid de la domnul Budeanu. (...) Domnul Buzoianu spune că i-ar fi dat domnului Budeanu 2,5 milioane de euro bani pentru partid. Acesta i-a dat doamnei Topoliceanu de la domnul Budeanu fără să umble în ei. (...) Cum s-ar fi transformat 2,5 milioane de euro în 3,8 milioanede dolari, asta nu știu. (...)

Pe vremuri lucrurile eerau simple, toate lumea răspundea domnului Coldea. (...) Domnul Buzoianu nu apare nici măcar ca martor în acest dosar. (...) Contractele domnului Buzoianu fuseseră prelungite în 2010-2011. (...) Nu este ilegal să vină bani la partid. Pentru campania PDL-ului la București din 2012 este cel mult o contravenție. (...) Tipul ăsta de comportament în care încercăm să prindem doar o țintă, iar ceilalți să fie scăpați, evident că aceștia declară ce vrea procurorul (...). Statul Paralel era condus în 2014-2015 de domnul Coldea de la SRI. (...) Dosarul meu e început de doamna Iorga-Moraru, dar nu a luat nicio decizie în ceea ce privește acuzarea mea. După doi ani a venit domnul Adrian Iordache, el a trimis dosarul în instanță.”