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Două fete de 10 și 11 ani, rănite la Dolj după ce au intrat cu trotineta electrică într-o mașină

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 11:50
Actualizat16 aug. 2026, 11:51

Două fetițe de 10 și 11 ani au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rurier petrecut într-o comună din județul Dolj. Aflate împreună pe o trotinetă electrică, minorele nu au acordat prioritate de trecere și au intrat în plin într-un autoturism care circula regulamentar.

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seară în comuna Întorsura din județul Dolj. Două fetițe, în vârstă de 10 și 11 ani, au fost transportate la spital după ce s-au izbit cu trotineta electrică de un autoturism.

Potrivit constatărilor făcute de polițiștii Formațiunii Rutiere Băilești, copilele se deplasau împreună pe același vehicul pe strada Gorjului. La intersecția cu strada Calea Afumatului, acestea nu s-au asigurat și nu au acordat prioritate unei mașini conduse de un tânăr de 20 de ani. În urma impactului, ambele fete au fost aruncate pe asfalt, necesitând îngrijiri medicale de urgență.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Regulile rutiere privind trotinetele electrice, ignorate de copii

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj atrag atenția asupra încălcării grave a legislației rutiere în acest caz. Utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice este permisă exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani. Este strict interzis transportul altor persoane pe trotinetă; vehiculul este conceput pentru un singur utilizator. Purtarea căștii este obligatorie pentru toți conducătorii cu vârsta sub 16 ani. În lipsa pistelor speciale pentru biciclete, trotinetele pot fi folosite doar pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este de cel mult 50 km/h.

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