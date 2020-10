Dorin Iacob, la Realitatea PLUS: „ Poate domnul Marius Nica era în misiune în Mykonos cu Sebastian Ghiță, este și aceasta o întrebare”

Dorin Iacob: „Subiectul este delicat și important de înțeles de spectatori. ANI (Academia Națională de Informații, n.n.) pregătește oameni să lucreze în SRI. În majoritatea cazurilor. (…) Am spus că este normal ca cineva să termine un institut acolo și să activeze în SRI. (…) Dacă vorbim de domnul Nica cu pregătirea pe care o are, de ce a lucrat la Ministerul Fondurilor Europene? Asta e o bună întrebare. Pregătirea sa de psiholog nu-l recomandă pentru Ministerul Fondurilor Europene. (…) Pentru cei care l-au pus în Guvern, a fost un om de mare încredere. (…) Poate domnul Marius Nica era în misiune în Mykonos cu Sebastian Ghiță, este și aceasta o întrebare. (…) Adevărul are multe componente. Telespectatorii vor digera sau nu anumite adevăruri. (…) Toți președinții din PSD îl țineau pe Cristian Rizea pe lângă ei pentru că era un om util, descurcăreț. (…) Domnul Rizea a fost util să facă legătură între cei dispuși să sponsorizeze partidele și partidele respective.”