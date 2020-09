Dorin Iacob, la Realitatea PLUS: „Aceste stătulețe paralele nu ne lasă să ne luptăm cu corupția”

Dorin Iacob: „Am remarcat acel curaj al lui Florian Coldea, pe care încerca să-l afișeze poate și pentru ziua de ieri, poate și pentru trecut. (…) SRI are atribuții serioase. (…) Pot să ajungă informații de la SRI spre parchete și să apară dosare și spețe. (…) Metodele sunt diverse, sunt delicate. Poți ajunge undeva la limita legii pentru a reuși, dar nu se va depăși limita legii. (…) Sunt lucrători din SRI care spuneau că nu le plac protocoalele. (…) Spuneau că beneficiarii informațiilor nu erau atenți la ce primeau, nu fructificau informația. Un serviciu de informații strânge informații, livrează informații, și, de multe ori, acolo se oprește totul. (…) Am descifrat cu ceva ani în urmă, tot sub bagheta domnului Coldea, că au apărut niște frământări în interior. Domnul Coldea a avut aparent un management dur. (…) La un moment dat, într-un mod remarcat de lucrători, se făcea un fel de profile pentru magistrați și procurori. (…) Ofițerii s-au întrebat ce înseamnă acest lucru, dacă nu este asta cumva o activitate de poliție politică. (…) Vorbim de o putere constituțională a statului român. (…) A fost ceva menit să alimenteze cu o anumită putere statul paralel. (…) Poți să documentezi o persoană, două, nouă, dar nu o întreagă profesie.”

Dorin Iacob a făcut și o caacterizare a lui Florian Coldea.

Dorin Iacob: „Când ești un om bine pregătit, ai și o cenzură și o măsură a actelor pe care le faci. (…) Domnul Coldea nu s-a autoeducat, nu această măsură sau cenzură. (…) Cert este ceva: ce căuta o sumă de procurori și o sumă de ofițeri ai SRI la o masa? (…) Mai există o disperare în SRI, și în Poliție și în Parchete: lupta cu corupția. (…) Acest amestec, aceste stătulețe paralele de fapt nu ne lasă să ne luptăm cu corupția, să construim statul de drept. (…) Este bine să fie servicii de informații într-un stat, bugetate diferite. (…) SIE nu a căzut nicioată în scandalurile interne.”

Dorin Iacob a vorbit și despre statul paralel care îi cuprinde pe Sebastian Ghiță, dar și pe „oamenii scoși din joben de Băsescu”.

Dorin Iacob: „Această chestiune cu numirile de miniștri cu acordul SRI nu e legală și nici morală. (…) Vorbeam de necesitatea protocoalelor, de a strânge forțele pentru lupta împotriva corupției. (…) Puțină lume pricepe că Guvernul este o persoană, premierul. El își face o echipă, cu care conduce țara. (…) Vorbim de funcționarea normală a unui stat, a unui parlament, a unui partid. Căutăm un stat de drept, normal. (…) Sunt mai multe stătulețe paralele. Acesta de care vorbim, cel cu Ghiță, cel cu oamenii scoși de domnul Băsescu din joben, este un stat paralel mai serios. (…) ”

La finalul emisiunii, invitatul a comentat și acuzația lui Traian Băsescu la adresa lui Victor Ponta, cum că acesta din urmă ar fi fost ofițer acoperit.

Dorin Iacob: „Dacă Ponta a fost ofițer acoperit al SIE, nu vom ști niciodată. (…) Faptul că domnul Silviu Predoiu îl consiliază, asta mi se pare OK. Ofițerii au cultura legii. (…) Aceste lucruri asumate la vedere sunt OK. (…) Nu cred că suntem în fața unei situații de legalitate sau ilegalitate în această situație.”