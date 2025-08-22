Legea rutieră obligă șoferii să oprească la trecerea de pietoni, când o persoană se angajează în traversarea străzii.

Dar, sunt stabilite o serie de reguli pe care și pietonii sunt obligați să le respecte.

Ce obligații are pietonul când traversează strada

Codul Rutier prevede mai multe obligații pentru pietonii care se angajează în traversarea străzii.

„Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic”, se arată în Art. 72 (3) din OUG nr. 195/2002.

Așadar, chiar dacă șoferii trebui să acorde prioritate pietonilor care traversează pe la trecere, la rândul lor cei care urmează să treacă strada sunt obligați să se asigure.

Deci, nicio persoană nu se poate angaja în traversare decât după ce s-a asigurat că toate vehiculele s-au oprit.

De asemenea, sunt mai multe situații în care traversarea drumului, chiar și pe la trecea de pietoni, este interzisă.

Conform legii, prin Art. 167 se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora:

să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;

să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;

să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;

să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei.

„Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector”, se stabilește prin Art. 72 (4) din legea circulației.

Așadar, nerespectarea regulilor de traversare de către pietoni se sancționează. În plus, în cazul producerii unui accident, pietonul poate fi obligat să suporte costurile de reparație a mașinii, dacă șoferul a respectat toate regulile de circulație impuse.

Ce faci dacă pietonul a pășit pe trecere, dar pe sensul opus?

Șoferii au obligația de a opri și a acorda prioritate pietonilor care traversează atunci când:

semaforul adresat pietonilor este verde, iar cel pentru vehicule e roșu sau galben intermitent;

traversează pe trecerea de pietoni;

la întâlnirea unui semafor verde-intermitent, care permite efectuarea unui viraj după ce se acordă prioritate de trecere tuturor celorlalți participanți la trafic.

De asemenea, pietonii pot traversa pe la colțul străzii, dacă în zonă nu e amenajată o trecere. Dar, în această situație șoferii au prioritate iar pietonii nu pot traversa decât după ce trec mașinile.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni şi cu aplicarea sancțiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile […] neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, AFLAȚI PE SENSUL DE DEPLASARE A AUTOVEHICULULUI, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului”, stabilește Art. 101 (3-e) din legea rutieră.

Așadar, dacă pietonul începe traversarea din sensul opus de circulație, nu trebuie să oprești. Dar, când se apropie de mijlocul drumului, ești obligat să-i permiți trecerea.

În schimb, pe străzile cu sens unic, șoferii trebuie să oprească, indiferent că pietonul traversează din dreapta sau din stânga.

În ceea ce privește trecerile de pietoni dotate cu scuar, obligația de a acorda prioritate pietonilor este aceeași. Astfel, dacă pietonul se află în scuar și intenționează să traverseze, șoferii sunt obligați să oprească pentru a-i permite traversarea.

Șoferii care nu acordă prioritate pietonilor riscă între 6 și 8 puncte de amendă. Ceea ce înseamnă că sancțiunea poate depăși 1.600 de lei, punctul de amendă fiind 202,5 lei. În plus, permisul de conducere va fi suspendat pentru o perioadă de două luni.

