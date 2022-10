Valentin Basarabeanu, inginer de mediu și președinte al Asociației Aer Curat bun de respirat, a explicat, joi seară, la Culisele statului paralel, ce se ascunde în spatele ultimelor decizii privind deșeurile Capitalei.

„Ați tras un semnal de alarmă. Înțeleg că Asociații de Dezvoltare Intercomunitară - ADI e un lucru bun, că nu s-a mai întâmplat până acum să îi pună la masă pe toți primarii, Capitala era blocata de ani de zile. Numai că înțeleg că Hotărârea este un butoi de pulbere. Stăm bine la teorie, la practică stăm foarte prost. Ați trimis peste tot, la primării, la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, că la 30 decembrie suntem in pericol să avem cea mai mare criză de deșeuri din București”, a anunțat Anca Alexandrescu.

„Ordonanța s-a dat în teorie, foarte bună, li s-au delegat drepturile de a gestiona deșeurile tuturor primarilor. Primarii ce au făcut? Au delegat lui Nicușor Dan, pentru că el este președintele ADIS-ului. Deci este absolut românește. Ne scărpinăm ca oltenii”, a declarat Valentin Basarabeanu.

„Adică s-a dat OUG ca să ia de la Nicușor Dan care nu a vrut să facă nimic în sensul ăsta...”, a adăugat Anca Alexandrescu.

„Cu Plaveti (Dan Iulius Plaveti, președinte ADI, n.red.) și cu consultantul acela urmărit penal pe deșeuri (Radu Dan Păunescu - n.red.) și l-au pus înapoi președinte pe Nicușor Dan.

Și exact așa se va întâmpla. La 30 decembrie, dacă nu se semneaza contractele, nu vor putea fi ridicate gunoaiele.

Trebuie semnate contractele de delegare cu firmele colectoare, cu firme autorizate, pentru a fi în legalitate”, a mai explicat inginerul de mediu Valentin Basarabeanu.

„La Titu e depășită capacitatea. Îmi duce Bucureștiu la Titu, ilegal, cu zeama în camioane, care curge pe șosele... ”, a spus Valentin Basarabeanu.

Anca Alexandrescu a comentat că cei doi primari cu care a stat de vorbă i-au spus că e o „lupta intre firme care vor sa detina monopolul, dar sunt vreo 7 firme care iau acest gunoi”.

„Este vorba de legalitate. La Titu, de o săptămână arde, e ilegală, șși ei duc în continuare acolo. La Aricești, la 8 km”, a adăugat Valentin Basarabeanu.

Groapa de gunoi ilegală de la Ulmeni-Oltenița, Călărași

Vitalia-Boldești-Scăeni - Depozitare ilegală

Imaginile trimise de Valentin Basarabeanu și prezentate în emisiunea Culisele statului paralel sunt realizate săptămâna trecută și de marți și miercuri, săptămâna aceasta.

Întrebat dacă i-a răspuns vreo autoritate în legătură cu solicitările trimise, V. Basarabeanu a afirmat că nu i-a raspuns nimeni.

„Nimeni. Trimise lui Pavleti, pe telefonul lui, direct. Se ascunde. Am încercat să dau de urma lor, nu au e-mail. Nu există. Nimic”, a mai spus Valentin Basarabeanu.

„În campanie electorală... De asta e și bătaia, oficial, nimeni nu are de-a face cu deșeurile, dar toată lumea vrea să controleze deșeurile. Întrebați toți primarii, au dat vreun raport, luna asta am produs, am dus pe groapa, am valorificat atât? Nu. Preferăm să ne facem că plouă și să îmbolnăvim real populația”, a acuzat Valentin Basarabeanu.

„Un primar mi-a spus ca prețul e prea mare, altul că e monopol. De ce bătălia asta, în timp ce românii sunt în pericol. Mă ingrijoreaza, că stau in afara Bucureștiului, ca poate mâine se decid băieții ăștia, împreună cu dl Thuma, care vrea sa puna la dispozitie 25 de hectare și să se facă o nouă groapă. Pe mine mă întreabă cineva dacă vreau să se facă groapa aia acolo?”, a intervenit Anca Alexandrescu.

„Suntem în secolul 22. Bătaia este pe cine controlează. Si de aceea si colectorii, si depozitarii ajung sa le duca la 150 de km să le ingroapepri nbalastierele lui Ceaușescu”, a mai spus inginerul V. Basarabeanu.

„În 26 septembrie a fost hotărârea ADI si au facut un caiet de sarcini. (...) De ce nu l-ați chemat pe Iulian Horneț, care are acea invenție care transformă deșeurile in energie, rezolvați și problema de energie. Daca faceți cu dl Thuma pe 25 de hectare, nu mai cred că sunteti de buna credință. De ce să ia un domn care are dosare penal, acuzat că a dat șapgă. Iar dl Plaveti a facut aeronave si are o firma de vândut mașini”, a punctat Anca Alexandrescu.

Printre abaterile trecute în avizul dat de ANAP pentru documentația ADI pentru gestionarea deseurile Capitalei, la abateri identificate: „atributiile autorității contractante nu sunt clare și corelate cu celelalte documente, clauzele nu sunt clare și corecte. Decizia de împărțire în loturi nu e corect justificată. Informațiile furnizare în documentele procedurii nu sunt clare și concludente”, potrivit documentului prezentat de Anca Alexandrescu.

Întrebat ce urmează dacă nu sunt semnate contractele la 30 decembrie 2022, inginerul de mediu Valentin Basarabeanu a invocat criza deșeurilor din Napoli.

„Dacă vă aduceți aminte de Napoli 1998, asta se va întâmpla! Sectorul 1 multiplicat. Ideea e simplă, pe lângă poluarea enormă care ne omoară. E vorba de sute de milioane care se deturneaza din neplata TVA și neplata economiei circulare. Bucureștiul generează 4.200 de tone pe zi, vedeți banii care o iau pe căi cotite. Nu ajung la bugete”, a mai explicat președintele Asociației Aer Curat bun de respirat.

Valentin Basarabeanu a respins acuzațiile primarilor că ar fi plătit de o firmă: „Normal ca nu, ce sa spuna ei. Ei sunt principalii responsabili, proprietarii deșeurilor, de la generare. Este datoria primarilor. De aia au aruncat-o in cârca lui Nicușor Dan, vor să se spele pe mâini. Nimeni nu vrea să rezolve această problemă. Au făcut acea harababură. Până și Agenția de Mediu le-a spus <<voi sunteți nebuni?!>>”.

„Există soluția, avem variante, soluții, transformarea în energie... Nimeni nu vrea să se gândească”.

„Din nefericire pentru noi, în afacerile cu gunoaie se învârt foarte mulți bani, sume uriașe. De ce nu există competiție?! Cum să existe, că putini au acei bani ca sa intre in afaceri. Trebuie să fii pe lista scurta a premianților care au voie să facă aceste afaceri”, a concluzionat avocatul Florin Durgheu, la Culisele statului paralel.

