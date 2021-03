Astfel, în condiţiile în care rata de infectare nu a scăzut sub 3 la 1.000 de locuitori, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba a hotărât miercuri să fie prelungită aplicarea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, cum ar fi interzicerea activităţii cu publicul a restaurantelor şi a cafenelelor în interiorul clădirilor. Este permisă doar prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.



De asemenea, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci şi nici organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte.



Este interzisă, de asemenea, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), atât în spaţii deschise, cât şi închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase etc.).



Se interzice circulaţia în interiorul oraşului pentru grupurile pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.



Municipiul Alba Iulia s-a aflat în carantină timp de mai multe săptămâni în lunile noiembrie şi decembrie 2020, după ce rata de infectare a ajuns la 10,07 la mie.



Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Alba, în ultimele două săptămâni în Alba Iulia au fost depistate pozitiv cu COVID-19 440 de persoane.



În Alba, în ultimele 14 zile au fost depistate 1.166 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, depăşind la nivel de judeţ 3 cazuri la 1.000 de locuitori.