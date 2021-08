Un număr de 40 de angajaţi ai Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au început luni dimineaţă curăţenia în Parcul Cişmigiu.



Prezent la faţa locului, primarul general, Nicuşor Dan, a declarat că modul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii ALPAB în următoarele săptămâni reprezintă un test pentru a stabili dacă întreţinerea spaţiilor verzi se va desfăşura în continuare cu angajaţii administraţiei sau va fi externalizată.



"Este un test pentru ALPAB. În funcţie de ce vor face săptămânile astea, vom decide dacă în viitor, după ce Compania Parcuri se închide, dacă o să continuăm cu ALPAB, prin muncitori angajaţi sau dacă o să externalizăm", a arătat el, într-o declaraţie acordată presei.

rimarul a menţionat că angajaţii ALPAB au sarcina ca în decurs de o săptămână să cureţe Parcul Cişmigiu. Pentru curăţarea statuilor este necesar avizul Direcţiei pentru Cultură, organism subordonat Ministerului Culturii, iar în acest caz există întârzieri cu obţinerea avizelor, din cauza personalului insuficient.



"Puţin mai târziu, când o să avem bani, o să ne ocupăm de alei, iar marile investiţii - asta depinde de bugetul pe anul viitor - dar vă promit că în doi ani o să arate toate parcurile de care noi ne ocupăm aşa cum ar trebui să arate nişte parcuri", a spus Nicuşor Dan.



Primarul general a menţionat că în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei urmează să fie dezbătute o serie de proiecte care vizează: dizolvarea Companiei Municipale Parcuri şi Grădini, Companiei Întreţinerea Arborilor, încetarea exclusivităţii pe care Compania Parcuri o avea pentru întreţinerea parcurilor bucureştene, scăderea tarifelor aplicate de către Compania Parcuri şi Grădini.



"Nu e posibil ca pe piaţă tunsul şi strânsul ierbii să coste împreună 40 de bani, iar la Compania Parcuri tunsul să coste un leu, iar strânsul tot un leu. Adică doi lei, faţă de 40 de bani", a spus primarul general.



Nicuşor Dan a arătat că externalizarea serviciilor ar presupune organizarea unei licitaţii, care ar dura cel puţin trei luni. De asemenea, dizolvarea Companiei Parcuri ar urma să dureze trei-patru luni, interval în care edilul îşi doreşte ca angajaţii acesteia să îşi continue activitatea.



"Eu îmi doresc ca această companie să continue să se ocupe. Am promisiunea de la consilierii generali că o să se schimbe directorul de la această companie. Sunt 100 de oameni în plus care să se ocupe de Herăstrău şi de celelalte parcuri", a afirmat primarul.



Nicuşor Dan a declarat că aprecierile din presă, conform cărora el nu ar putea exercita interimar funcţia de director al ALPAB, sunt "eronate", având în vedere că PMB are în subordine 45 de instituţii, iar în momentul în care este vacantat unul dintre posturile de conducere edilul preia în mod automat sarcina respectivă.



Primarul general a arătat că în timpul mandatului său a fost schimbată conducerea Companiei Municipale Parcuri şi Grădini, a fost stabilit un plan de acţiune pentru gestionarea parcurilor şi a existat o rectificare bugetară pentru suplimentarea fondurilor destinate acestei activităţi, dar că toate acestea nu au dat rezultatele scontate.



"Este o vină comună a Direcţiei ALPAB, pe de o parte - şi de asta am schimbat directorul - pe de altă parte a Companiei Parcuri, care nu a făcut lucrările aşa cum trebuia", a spus Nicuşor Dan.





Potrivit edilului, starea necorespunzătoare a parcurilor bucureştene în ultima perioadă a fost determinată de "decizia nefericită" de a înfiinţa companiile municipale care au practicat preţuri "de trei-patru ori peste preţul pieţei". El a reamintit că în acest an Primăria s-a confruntat cu datorii de trei miliarde de lei.



"Am fost foarte-foarte la limită să reuşim să oferim serviciile de bază. Situaţia financiară la 1 ianuarie 2022 o să fie mult mai stabilă decât cea pe care am găsit-o", a afirmat el.



În ce priveşte mutarea fostului director general ALPAB, Bogdan Tănase, la Centrul Cultural Expo Arte, Nicuşor Dan a precizat că a fost "o soluţie de urgenţă".



"Eu, spre deosebire de conducerile anterioare, nu am dat pe nimeni afară înainte să am o evaluare profesionistă a activităţii, pentru că vreau să evit acele procese în care foşti angajaţi ai primăriei câştigă şi se reîntorc în funcţiile pe care le-au avut. Este o posibilitate legală a conducătorului instituţiei: în momentul în care constată că vrea să dinamizeze una din instituţiile subordonate, poate să mute directorul temporar, pe şase luni, o poziţie echivalentă, ceea ce am făcut. (...) Pentru moment, domnul Tănase are o poziţie câştigată prin concurs la ALPAB. Pentru ca să existe un concurs pe poziţia domniei sale de la ALPAB trebuie ca eu să îl demit în urma unui raport", a spus primarul.