Datele din raportul ANAF care îl înfundă pe Sebastian Ghiță. Evaziune fiscală la cel mai înalt nivel

Încrengătura banilor începe, așa cum era de așteptat, de la una dintre firmele fanion ale lui Sebastian Ghiță, Asesoft. De aici au plecat milioanele către firma Federal Media Partner, condusă de un apropiat al lui Sebastian Ghiță. Din această societate comercială, banii au început să fie cheltuiți pe ceasuri, tricouri, spoturi publicitare, campanii TV sau chiar sondaje de opinie executate ca la carte de firme celebre. Totul, cu un singur scop: acela de a-l face președinte pe Victor Ponta.

În multe dintre aceste întelegeri, deși beneficiarul final era Partidul Social Democrat, plățile au fost înregistrate parțial sau chiar deloc, chiar dacă în contabilitatea firmei de unde plecau banii erau trecute toate tranzacțiile către furnizori. Mai mult, unele dintre plăți nu au avut la bază nici măcar facturi fiscale.

În toată această schemă, o veritabila demonstratie despre cum se face evaziune fiscala, nu au fost uitate firmele de casă controlate de apropiați ai lui Victor Ponta. Astfel, trusturi de presă folosite în campanie sau sondaje sociologice cerute la comanda staffului fostului premier sau chiar bannere cu candidatul preferat, toate au fost plătite de firmele controlate de apropiați ai lui Sebastian Ghiță.

Raportul ANAF finalizat în noiembrie, anul trecut, descrie, pe 500 de pagini, caracatița formată pe baza unui sistem de împrumuturi între firmele lui Ghiță și alte firme sau chiar persoane fizice. Zeci de milioare de euro au fost plătite pentru presă, bannere, flyere, către firme de lobby, consultanță internă și externă în Statele Unite, Israel, Germania, sume uriașe pentru evenimentele organizate de PSD. Toate pentru Victor Ponta, PSD, Alianța politică PSD-UNPR-PC și USL! Dupa finalizarea operatiunii, Ghiță a băgat firma Federal Media Partner în faliment pentru a șterge urmele ilegalităților.

,,Societatea FEDERAL MEDIA PARTNER SRL, în perioada supusă controlului, a înregistrat în evidența contabilă și a raportat organului fiscal venituri rezultate, în principal, din refacturarea bunurilor și serviciilor achiziționate de la diverse entități interne și externe, către formațiunea politică Partidul Social-Democrat sau către alianța partidelor politice PSD-UNPR-PC. De asemenea, societatea a înregistrat venituri semnificative din relațiile comerciale derulate cu societățile ASESOFT TEHNOLOGIES SRL ȘI ASESOFT INTERNATIONAL SA, în baza contractelor având ca obiect prestarea de servicii de publicitate media constând în promovarea mărcilor; produselor, serviciilor și/sau imaginii/numele Beneficiarului, respectiv servicii de consultanță media și comunicațională", se arată în raport.

În plus, societatea a fost sancționată pentru că nu a transmis la timp documentele solicitate de inspectorii ANAF. Între 2013-2014, exact în perioada în care Victor Ponta și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale, societatea Federal Media Partner s-a ocupat de CITEZ ,,producția de materiale publicitare, producția de materiale de marketing, publicitate în presa scrisă și online, realizarea de studii și sondaje, realizarea de portaluri de informare și promovare, regie de presă radio TV". Ca parteneri ai firmei, administratorul a menționat mai multe societăți cunoscute ca fiind ale lui Sebastian Ghiță, deși în fapt ele erau conduse de alte persoane. Este vorba despre Asesoft International SA, Teamnet International și Asesoft Tehnologies.

Din document mai reiese că FEDERAL MEDIA PARTNER a înregistrat împrumuturi realizate prin transfer bancar, acordate de către societatea ASESOFT TEHNOLOGIES SRL, în valoare de zeci de milioane de euro. De asemenea, pe parcursul controlului administratorul firmei Federal Media Partner nu a putut prezenta copii ale unor facturi încheiate cu Asesoft International SA și Asesoft Tehnologies SRL.

Totodată, în anul 2014, reprezentatul societății FEDERAL MEDIA PARTNER a recunoscut că au fost livrate la sediile județene PSD tricouri, ceasuri, pliante care au costat milioane de euro.

Tot în vara anului 2014, firma Federal Media Partner a încheiat contracte de consultanță cu firma ESBR CONSULTING LTD din Israel, dar și cu două companii americane, 270 STRATEGIES și Podesta Grup Inc. Ambele companii au fost implicate în 2008 și în 2012 în campania electorală pentru prezidențialele din Statele Unite. Cele două contracte încheiate au fost în valoare de 532.000 de dolari și respectiv 300.000 de dolari. Cum firma Federal Media Partner nu avea banii necesari, a ajuns să fie împrumutată tot de Asesoft Technologies SRL, controlată de Sebastian Ghiță, din această sumă fiind plătiți până la urmă consultanții americani.

Potrivit Hotnews, serviciul de lobby pentru campania prezidențială din 2014 nu apare în rapoartele oficiale ale candidatului Ponta pentru că nu partidul i-a angajat pe americani, ci firma Federal Media Partner, așa cum reiese din raportul obținut de jurnaliștii Realitatea PLUS. Legea finanțării partidelor în vigoare în 2014 obliga la declararea inclusiv a serviciilor prestate partidului cu titlu gratuit. În plus, în articolul 5 al legii scrie că „Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispozițiilor alineatului 8."

În 2016, Hotnews scria că, înainte cu două zile de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, lobbiștii americani au transmis zeci de emailuri către cele mai prestigioase instituții media din lume, cu scopul de a-i convinge pe jurnaliștii străini că Ponta este pro-american. Atunci, în presă, a apărut și o declarație a firmei Podesta potrivit căreia serviciile oferite firmei Federal Media Partner aveau legatură cu alegerile din România, adică SRL-ul ploieștean nu contractase serviciile pentru sine, ci pentru Victor Ponta. Sebastian Ghiță a negat insa că ar avea legături cu firma de lobby americană.

„Nu cunosc detalii despre legăturile dintre Podesta și Ponta și nu știu amănunte despre campaniile de imagine din media realizate de Podesta. Înțeleg faptul ca John Podesta este șef de campanie pentru Hillary Clinton", a spus Sebastian Ghiță. În plus, deputatul fugar a precizat atunci că nu a știut că Federal Media Partner a plătit 300.000 de dolari companiei Podesta Group.

Nu e singura legătură dintre fostul premier Victor Ponta și Podesta Group. Firma extrem de influentă lucra din greu la înlăturarea fostului președinte Traian Băsescu de la putere la referendumul din 2012. Conform Wikileaks, Ponta a fost sprijinit de John Podesta, proprietarul firmei de lobby care ulterior a fost anchetată de FBI și de procurorii Departamentului de Justiție americani. Podesta a scris chiar un editorial în care îl ridica în slăvi pe Ponta și îl numea apărătorul democrației, în timp ce îi critica dur pe analiștii occidentali.

Numele fostului premier al României, Victor Ponta, a apărut și într-un schimb de e-mailuri din 2012, publicat de WikiLeaks, între fostul ambasador al Statelor Unite în România, Mark Gitenstein, și John Podesta, șeful campaniei electorale a candidatului democrat la președinția SUA, Hillary Clinton.

Podesta era pe atunci președintele unei organizații extrem de influente la Washington care îl susținea pe Ponta. Titlul și conținutul schimbului de mesaje, datat 28 iulie 2012, sugera organizarea unei întâlniri cu Victor Ponta chiar în ziua desfășurării referendumului de demitere a președintelui suspendat Traian Băsescu, 29 iulie 2012.

Contactat de jurnaliștii de la Profit.ro, Mark Gitenstein a declarat că nu-și amintește schimbul de mesaje publicat de WikiLeaks, dar a recunoscut că nu este exclus să se fi întâlnit cu Victor Ponta în acele zile.

În rețeaua de firme cu care Federal Media Partner a avut contracte regăsim și compania APCO WORLDWIDE LTD, din Londra. În raportul ANAF scrie că Federal Media Partner a utilizat creditul societății pentru achiziția unor servicii sau mărfuri care nu s-au regăsit în totalitate în facturile de vânzare emise către clienți. În presa internațională se spune însă că APCO WORLDWIDE din Londra ar avea legătură cu Tony Blair. În trecut, Ponta i-ar fi oferit un loc in Parlamentul României lui Sebastian Ghița, în schimbul a 220.000 de euro, potrivit procurorilor. Din acesți bani ar fi fost plătit fostul premier britanic Tony Blair ca să facă o vizită la București și să-i susțină imaginea lui Ponta.

Totul se adaugă la acuzațiile aduse de fostul procuror Mircea Negulescu, cel care spunea că a descoperit tranzacții de 2,5 milioane de dolari pentru consultanți americani care lucrau pentru Victor Ponta. Și de data aceasta, o altă firmă condusă de Ghiță era implicată în tranzacții.

Așadar, faptele nu sunt străine de procurorii DNA, care au investigat metodele de spălare de bani și interpușii folosiți de Sebastian Ghiță în afaceri pe care acesta nu și le asumă. Unul dintre interpușii folosiți de Ghiță este chiar unul dintre asociații firmei Federal Media Partner, IORDĂCHESCU IONUȚ ALEXANDRU. Acesta a fost asociat sau administrator în mai multe firme deținute de Ghiță în trecut, ba chiar a lucrat pentru Asesoft International. În plus, jurnaliștii Realitatea PLUS au aflat pe surse că procurorii DNA au cerut informații la ANAF despre toate aceste combinații din firmele lui Ghiță, dar controalele au întârziat să apară. Astfel, ANAF ar fi tărăgănat ancheta. Drept dovadă, raportul despre firma Federal Media Partner a fost întocmit de inspectorii ANAF abia în noiembrie anul trecut, deși DNA avea suspiciuni legate de societățile lui Ghiță încă de acum câțiva ani. Mai mult, potrivit unui răspuns al Direcției Naționale Anticorupție, în ciuda acestui raport, procurorii nu au în acest moment în lucru nicio anchetă cu privire la acele fapte.

Firma Federal Media Partner SRL face parte din rețeaua de firme controlate de deputatul Sebastian Ghita, arată un alt referat al procurorilor DNA din iunie 2015. Atunci, anchetatorii au impus sechestru pe conturile firmei Federal Media Partner, la pachet cu alte 54 de firme suspectate a fi controlate direct sau prin interpuși de Ghita și prin care s-ar fi derulat operațiuni de spălare de bani. Și nu e tot. Jurnaliștii de la ZiarulIncomod.ro au scris că, în mandatul primarului din Ploiești Iulian Bădescu, condamnat între timp pentru fapte penale, trei firme controlate de Sebastian Ghiță au câștigat aproximativ 200 de mii de lei pentru publicitatea proiectelor realizate din fonduri europene în Ploiești. Una dintre aceste firme este chiar Media Partner SRL, care a câștigat din contracte aproximativ 90.000 de lei. Între timp, firma a intrat în faliment, iar Ghiță își vede liniștit de viață în Serbia.