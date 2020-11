EXCLUSIV Daniel Florea, despre cum a ajuns Ghiță să conducă România. Cum s-a împrietenit cu Victor Ponta - VIDEO

Anca Alexandrescu: Dumneavoastra veniti de la Prahova, v-ati preocupat atatia ani de zile de contrainformatii. Nu pot sa nu ma gandesc ca stiti care a fost evolutia lui Sebastian Ghita. Cum a ajuns Sebastian Ghita de la un om de afaceri tanar de 20 si ceva de ani, care facea afaceri cu Consiliul Judetean Prahova, un tip inteligent il descriu foarte multi, sa ajunga sa conduca, alaturi de domnul Coldea si domnul Maior, Romania prin contractele de sute de milioane de euro pe care le-a obtinut in timpul guvernarii Ponta in mod special.

Daniel Florea: Cum il cunoastem noi pe Trump ca era un rechin financiar - da, asa era descris - un rechin, asa il vad eu pe domnul Ghita. Pentru ca, desi il cunosc de multi ani, foarte multa lume ii admira inteligenta, stia, in momentul in care... cum sa spun, il interesa, il pasiona ceva, in momentul ala statea pe tine 100 de ani pana isi atingea telul. Pe langa chestia asta, a avut o inteligenta nativa pe care nu putem sa i-o negam, dar, in afara de ce spuneti dumneavoastra, trebuie sa privim putin si in istoricul domnului Ghita. Pentru ca domnul Ghita avea un tata care lucra la MApN si era colonel, cu totii am vazut in presa ca era un dosar Tracia-Asesoft care a murit in fasa pe la Curtea de Apel Ploiesti de care nu vorbeste nimeni pentru ca s-a prescris unde se vorbea pentru prima data tangenta lui Ghita cu domeniul petrolului, nu? Sau nu stiti?

Anca Alexandrescu: Stiu…si dup-aia am auzit de relatia lui Ghita cu LukOil

Daniel Florea: Lasati Lukoil, ca acolo e mai simplu

Cum a ajuns Ghita sa aiba tangente cu petrolul...Cu mama lui Ghita lucra o doamna a carui sot fusese pana in 1989 seful Securitatii de la Prahova. Acest domn, care acum e decedat, a fost seful de la Compet Ploiesti - Conducte Transport prin conducte Petroliere - care era un domeniu-tinta pentru siguranta nationala. Pe linia asta s-au facut niste afaceri. Daca cineva vrea sa studieze ce s-a intamplat in urma, ar gasi multe probe si resurse in explozia financiara .

Anca Alexandrescu: Spuneti ca acesta a fost momentul cand a fost initiat, practic, Sebastian Ghita in afacerile de mare anvergura?

Daniel Florea: Pai lucra la Securitate, era prieten de familie cu Ghita. Eu cred ca e inainte de-l cunoasca domnul Cosma si alti. Asta e parerea mea personala din ce cunosc.

Anca Alexandrescu: Deci in anturajul domnului Cosma a ajuns cumva recomandat

Daniel Florea: Asa stiu stiu 100%, deci nu l-a descoperit domnul Cosma asa, mergand pe strada, l-a vazut pe unul ca e cu parul cret si a zis ”mama, ce baiat bun esti, unde lucrezi, la...? ”Nu, ca sunt la liceu, la Mihai Viteazul, si ma pricep la informatica.”

Anca Alexandrescu: As vrea sa facem, nu stiu cum sa-i zic... un fel de arbore genealogic al Statului Paralel, ca sa zic asa…. Haideti sa ne intoarcem. Care a fost evolutia lui SebastianGhita? Mi-ati spus momentul Compet, prin mama sa, relatia cu familia respectiva

Daniel Florea: Petrescu il chema pe ofiterul de la... Șeful Securitatii pana in 1989 care a fost in relatii foarte bune cu familia Ghita si care l-a ajutat pe linia petrolului.

Pe urma, el a dezvaluit pe linia asta, din ce cunosc eu, era un domn Dan Dragu care l-a ajutat sa faca prima firma de calculatoare, omul - l-am cunoscut in viata mea, a dat faliment pe linia asta si s-a considerat furat de Sebastian Ghita, care a stiut sa profite de moment si s-a dus probabil spre familia Cosma - nu cunosc aici, familia Cosma ar trebui sa va explice mai mult pentru ca, la vremea aia, domnul Cosma cred ca era Presedintele Consiliului Judetean, daca nu, era cert Presedintele PSD Prahova - si, ulterior, a ajuns in preajma lui Adrian Nastase care l-a imprietenit cu sefului Corpului de Control (Victor Ponta) si asa s-a nascut relatia de prietenie.

Probabil si pe fondul pasiunii comune pentru baschet, s-a dezvoltat foarte tare. Ponta a avut o cariera fulminanta..

Anca Alexandrescu: De ce ezitati cand spuneti fulminanta?

Daniel Florea: Nu... stateam sa ma gandesc…Eu l-am cunoscut pe Ponta prin anul 1998, cand am participat, in februarie, la un seminar la Balvaniuș. Domnia sa era procuror si eu am ramas uimit, si n-o sa uit niciodata, pentru ca a venit cu un BMW alb ursulet care avea numere de cetatean strain si a stat cu noi 5 zile acolo.

Anca Alexandrescu: Dar cum de l-ati remarcat din toata multimea aia de oameni?

Daniel Florea: Pai n-aveam cum sa nu-l remarc, ca erau trei procurori barbati, restul erau femei si judecatori, si, ulterior, cand am facut revederea cu colegii mei de Academie, am discutat sicei care au participat la acea intalnire mi au zis ”Bai, iti aduci aminte cand era Ponta in 1998 si ca era un mutulica, n-a vorbit cu noi nimic? ”

La momentul ala, Ponta era la Parchetul General, ulterior, discutand cu oameni din preajma fostului presedinte Traian Basescu, am inteles - si ce am vazut din declaratiile publice ale domului presedinte - ca a avut o tangenta cu Serviciul de Informatii Externe. Or, daca analizam cele doua aspecte pe care le-am prezentat - trecutul, insemnand esalonul II si III, cu baietii din Servicii.. ca-ide la SIE, SRI, actualul ”Doi și-un sfert”, adica actualul Serviciu de Informatii ..oamenii din categoria asta sunt promovati, da? Asa se explica de ce foarte multi politicieni care au simtit mirosul sangelui, sa spunem asa, au fost dusi spre Academia de Informatii.

Anca Alexandrescu: Domnul Ghita cu Ponta s-au imprieteni, da? Asta a fost punctul de plecare al exploziei afacerilor lui Ghita la nivel central?

Daniel Florea: Din ce cunosc eu, domnul Sebastian Ghita s-a axat foarte mult pe afacerile IT.

Anca Alexandrescu: Va intreb asta pentru ca exista informatii ca domnia sa ar avea legaturi cu Directorul SRI care se ocupa de partea tehnica

Daniel Florea: Cocoru și Zamfir, da.

Anca Alexandrescu: Domnul Zamfir inteleg ca l-a promovat intens, domnul Cocoru ca acum face o firma cu domunl Coldea

Daniel Fliorea: Pai nu e acel gen de prietenie de care vorbim tot timpul? Adica omul cu informatii cu omul tehnic. Am vazut, cred ca la dumneavoastra sau nu prin ce jurnal, unde aratau ca activitatea e aproape zero

Daca nu I-am urmari noi, in 2-3 ani cred ca o sa aiba o explozie

Anca Alexandrescu: Asa a fost si cu domnul Ghita, dintr-odata a ajuns in toate licitatiile, afacerile importante chiar inainte sa ajunga Ponta prim-ministru, cand a ajuns Ponta prim-ministru, a explodat de-a dreptul

Daniel Florea: Am vazut ce zicea domnul Peia la dumneavoastra in emisiune, arata ce cartel exista din cei 4 operatori de telefonie, cam asa e si in domeniul IT. La noi, de fapt in presa, n-au fost devoalate intentiile acestui cartel. Practic, erau impartite profiturile si pierderile. Ei stiau in ce zona se duc si la licitatii. Noi aici romanii ne ascundem dupa deget. In general, la o licitatie nu poti participa aiurea in tramvai. Chiar daca vedem noi pe SEAP ca exista o licitatie undeva, daca te duci si licitezi asa ca prostul, tot ca prostul pleci. Daca n-ai informatia si nu stii cum sa-l citezi. ce sa faci, nu vei castiga niciodata. Daca noi doi facem o firma azi, ce vreti dumneavoastra, in orice domeniu, si mergem de buna credinta sa licitam nu castigam nimic, nu avem nicio sansa. Si cu cat facem mai complicate licitatiile, cu cat incercam sa le facem mai transparente, in realitate exista acesti baieti destepti care stiu sa speculeze si isi creeaza algoritmul perfect ca ai sa castige. Ei cer tot timpul, asta a realitatea Romaniei.