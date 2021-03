Dosarul finanțării ilegale a fost deschis de DNA în urma campaniei electorale din 2009. Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, alături de lângă Elena Udrea și Ioana Băsescu și pe Gheorghe Nastasia fostul secretar general al Ministerului Turismului , Victor Tarhon fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Ioan Silviu Wagner, director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat și pe jurnalistul Dan Andronic.



La ultimul termen, procurorii DNA au cerut o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru Elena Udrea și 15 ani de închisoare pentru Ioana Băsescu.



Potrivit rechizitoriului DNA, „o parte din sumele cu care a fost finanțată campania electorală a lui Traian Băsescu provin din infracțiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală”.



Șefa DNA de la acea dată, Laura Codruța Koveși a vizat acest Rechizitoriu în 2017, susține Elena Udrea, care consideră că acuzațiile care i se aduc atât ei cât și fiicei lui Traian Băsescu, sunt o execuție politică la comandă.



„Cred că dacă o omoram pe Kovesi, cea care a vizat personal acest rechizitoriu în 2017, aveam șanse la o solicitare de pedeapsă mai mică din partea DNA. Dacă, prin absurd, beneficiarul panourilor cu mesaj privind referendumul ar fi Traian Băsescu, așa cum zic procurorii Bulancea și Kovesi, oare ea, care aștepta cu înfrigurare în sufrageria lui Oprea să câștige Traian Băsescu alegerile, ca să o mențină în funcția de Procuror General și apoi să o pună șefa DNA, nu e la fel de beneficiară?”, a scris Elena Udrea pe facebook.



Dosarul a stat doi ani în camera preliminară și a fost amânat de mai multe ori, din motive procedurale. Magistrații de la Înalta Curte au considerat că faptele imputate de procurori Elenei Udrea nu au fost făcute în calitate de politician, ci în calitate de avocat, iar Ioana Băsescu ar fi săvârșit faptele de care este acuzată în calitate de notar. Astfel, Instanța Supremă a dispus ca dosarul să fie fie mutat la Curtea de Apel București. Mai mult, judecătoarea cazului s-a pensionat în iunie 2019, iar dosarul a fost preluat de un alt magistrat, din luna septembrie a aceluiași an. Judecătoarea Claudia Jderu este cea care a dat sentințele în acest dosar.



În dosar, administratorul unei firme de consultanță, Lorel Ovidiu Ghincioiu, a susținut că a primit bani pentru a organiza evenimente online pentru fostul șef al statului, Traian Băsescu. Mai exact Ghincioiu trebuia să transmită live pe internet dezbateri la care participa președintele Băsescu. Pentru asta ar fi încasat suma de 100 de mii de euro.



Întreaga afacere ar fi fost intermediată de fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Cristian Hrițuc. El a spus în fața instanței că a primit un plic din partea Elenei Udrea în care presupune că erau bani pentru serviciile din campanie.



În dosarul întocmit de DNA se arată că una dintre firmele prestatoare era a iubitului Ioanei Băsescu. Pe 19 februarie 2010, la două zile de la încasarea banilor, firma respectivă a virat suma de 100.000 lei către o societate administrată de Giovanni-Mario Francesco, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Giovanni Francesco și Ioana Băsescu ar fi folosit o parte din bani pentru plată unei excursii în Cuba, iar alte sume au fost retrase și cheltuite în această călătorie. El a încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii.



Procurori DNA au scris în rechizitoriu că „Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare.”.



Unul dintre procurorii de caz a declarat că se cer pedepse uriașe pentru „disprețul total față de lege” afișat de inculpați.



De cealaltă parte Udrea s-a apărat și a spus că nu a câștigat niciun ban din întreaga acțiune. „Niciodată eu nu am solicitat lui Wagner sau lui Nastasia să ceară bani de la o anumită persoană sau de la o anumită societate. Este posibil să fi cerut sprijin pentru organizarea, în principal, a campaniei care viza referendumul, însă niciodată nu am cerut și nu am sugerat să se recurgă la o astfel de măsură. De altfel, eu nu eram prezentă în fiecare zi în sediul de campanie, astfel că era posibil să se ia decizii şi în absența mea”, a spus Elena Udrea.



În 2016, Camera Deputaţilor a aprobat cererea DAN pentru urmărirea penală a fostului ministru al Turismului Elena Udrea. După vot, Elena Udrea le-a spus jurnaliștilor că acest dosar este unul „de campanie electorală”, fabricat pentru a acoperi scandalul Ghiță – Ponta – Kovesi.



Anul în care s-a decis anchetarea Elenei Udrea, a fiicei lui Traian Băsescu și a altor persoane din jurul președintelui a fost anul în care Sebastian Ghiță a fugit din țară. Ghiță avea emis un mandat de arestare în lipsă și era în atenția DNA în dosarele „Ponta-Tony Blair”, „Șpagă pentru contracte IT” și „Hidro Prahova”.



Mai mult, jurnaliștii de la “Lumea Justiției” informează că Elena Udrea a depus documentele în instanță care arată abuzurile „binomului DNA-SRI”. Documentele secrete au fost trimise de Traian Băsescu la Comisia parlamentară de control a activității SRI.



Băsescu anunța de la tribuna Senatului că a intrat în posesia dovezilor care arată cum inculpații sunt anchetați pe baza unor informații la care nu au acces, nici ei, nici avocații acestora. Documentele arată și cum persoane suspectate de acte de corupție în dosarul Gala Bute sunt exonerate în schimbul denunțării unor oameni politici, în acest caz fiind vorba de Elena Udrea.



„Vă adresăm rugămintea ca datele prezentate să fie destinate informării procurorului de caz potrivit principiului necesității de a cunoaște, fără a fi introduse în dosarul cauzei”, afirma Traian Băsescu, în mai 2018, în Senatul României



În dosarul „Gala Bute”, Udrea a primit o condamnare de 6 ani de închisoare, însă pedeapsa a fost anulată după ce Curtea Constituțională a stabilit nelegalitatea completurilor de la Instanța Supremă.