Culisele Statului Paralel | Mircea Negulescu: „A existat un dosar cu privire la activitatea IT din România în perioada 2006-2016”

Mircea Negulescu: „Nu am o problemă cu domnul Ghiță. Nici nu știam de existența domniei sale până nu am investigat un dosar cu 134 de societăți comerciale, în care era implicat (...) Pentru ce aș avea eu o problemă cu domnul Mircea Cosma? (...) N-aș fi avut niciun motiv, dacă nu aș fi constatat, în dosarul respectiv, că banii județului ajungeau în firme ale familiei Cosma sau ale domnului președinte de la CJ Prahova. (...) În ceea ce privește partea economico-financiară, a trebuit să avem informații de la autoritățile specializate ale statului. (...) Dosarele pe care le-am instrumentat nu se bazau numai pe denunțuri. (...) Denunțul trebuia coroborat cu alte mijloace de probă. (...) Solicitam de la bancă informații despre persoanele respective, solicitam informații de la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. (...)”

Fostul procuror de la DNA Ploiești a afirmat că că a fost filat de anumite mașini private, chiar în momentul în care lucra la Dosarul 465/p/2013.

Mircea Negulescu: „În calitate de prim-ministru, Victor Ponta avea influență asupra tuturor miniștrilor. Și domnului lui Ghiță îi era ușor să folosească influența datorită prietenei cu Ponta. Cred că serviciile secrete știau lucrurile astea. Ar trebui să răspundă cineva din zona serviciilor secrete pe acest subiect. (...) A existat un dosar cu privire la activitatea IT din România în perioada 2006-2016. (...) Eu cred că dosarul există și la momentul acesta. (...) Lucrurile erau foarte clar stabilite de reprezentanții anti-fraudă. (...) În sistemul IT este dificil ca procuror să stabilești tu cu precizie dacă serviciile respective au fost prestate. (...) La momentul 2013, când am început să lucrez în dosarul 465, chiar am avut filaj după mine. Știau și cei de la SRI. Era un filaj de vedere, cu mașini private, ca să intimideze. (...)”