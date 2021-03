Emil și Marius Cristescu au pornit în anii 90 cu o mică afacere, un chioșc la parterului unui cămin din complexul studențesc din orașul natal, deschis cu o investiție de 100 de mărci germane. După doar un an aveau deja primul milion de mărci, iar din 1995, frații Cristescu intră în topul bogaților, în urma cumpărării unor pachete majoritare în zeci de societăți comerciale de stat, de la Fondul Proprietății de Stat. Atât de mult au reușit să cumpere de la stat încât au ajuns să dețină peste un sfert din terenul intravilan al Timișoarei.

În timp ce făceau afaceri cu statul, cei doi erau studenți! Emil Cristescu, născut în 1969, urma Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității Politehnică, iar Marius Cristescu, născut în 1970, studia Facultatea de Medicină la Timișoara, unde tatăl lor a fost profesor şi prorector. Însă doctorul Marius Cristescu a ales să nu-și pună parafa pe rețete medicale ci pe tunuri date statului român.

Povestea celor doi ar putea deveni scenariu pentru un film la Hollywood. „Imediat după Revoluție am lucrat în Germania şi am strâns vreo 1.000 de mărci şi am zis: Eu nu stau acolo pe 500 de mărci pe lună. Sigur în România exista mult mai multe oportunități”, a povestit Marius Cristescu pentru Ziarul Financiar.

Și... într-adevăr, în țară cei doi au găsit oportunități pe care nu le-ar fi găsit nicăieri în Europa: privatizările și afacerile cu statul în tranziție.

Înainte să se cumpere de la stat, Emil și Marius Cristescu au intrat într-un lanț al norocului, o spun chiar ei. Un prieten i-a sunat, în 1991, și le-a spus că are zece TIR-uri pline cu televizoare şi nu are cine să vândă marfa.

„Am avut noroc că în ianuarie s-a introdus vama 30% la ele şi toate erau mai scumpe cu 30%. Am făcut un profit lejer de 15-16%. Aşa am făcut primul milion de mărci”, a spus Marius Cristescu despre cum a făcut primul milion, citat de ziarul Adevărul.

Când Marius Cristescu a terminat medicina, cei doi frați aveau deja 300 de angajaţi, adunându-și afacerile sub pălăria numită Bega Grup.

În 1999, în Ziarul de Iași a fost publicată informația că o echipă de inspectori guvernamentali, condusa de Ovidiu Grecea, șeful Departamentului de Control al Guvernului la acea vreme, a constatat grave ilegalități și deficiențe în programul de restructurare a Complexului Agroindustrial Comtim Timișoara și în procesul de privatizare a unor societăți comerciale din județul Timiș.

Corpul de control a verificat modul în care Emil și Marius Cristescu au vândut Societății Naționale Petrom mai multe benzinării care nu aduceau profit și care ar fi fost, în realitate, niște ruine. Numai pentru cele din Timiș, Petrom a plătit 4 miliarde de lei, iar pentru cele din Caraș Severin, alte peste 22 de miliarde.

Corpul de control a constatat, la acel moment, și faptul că frații Cristescu au cumpărat ilegal pachetul majoritar de acțiuni la societatea Extraceram SA, fosta fabrică de ceramică din Timișoara și că există probleme și în achiziția Gastrotim, societatea care deținea controlul pe piața de alimentație publică din oraș.

„Marius Cristescu a cumpărat Extraceram plătind efectiv 800 de milioane de lei. Societatea are un capital social de 7,3 miliarde de lei și deține terenuri care valorează alte 14 miliarde. După cumpărare, noul proprietar a vândut activele incluse în capitalul social. Mai multe active de pe raza municipiului Timișoara au fost vândute la prețuri derizorii, la nici jumătate din valoarea de piață”, au scris jurnaliștii de la Ziarul de Iași, citând concluziile experților.

Raportul a fost prezentat prim-ministrului de la acea dată Mugur Isărescu, dar nu s-a întâmplat nimic.

Anchetele jurnalistice publicate de-a lungul vremii arată că revenirea Partidului Social Democrat la putere în anul 2000, prin guvernul condus de Adrian Năstase, le-a fost favorabil celor doi timișoreni.

Astfel, Marius și Emil Cristescu, urcați pe valul privatizărilor început în anii 90, au bifat fabrică după fabrică, cumpărându-le la prețuri extrem de mici. Bonus, statul i-a scutit de plata a 200 de miliarde de lei, datorii preluate odată cu companiile de stat achiziționate.

Prima preluare a fost a unei fabrici de adezivi.

„Când s-a privatizat, ne-am dus şi am cumpărat-o. Atunci am intrat pe piaţa carierelor de nisip şi am aflat care erau concurenţii. S-a mai vândut una, am cumpărat-o şi pe aia. S-a mai vândut o fabrică de argilă, am cumpărat-o şi pe cealaltă. Încet, încet am ajuns să cumpărăm ori furnizori, ori beneficiari de-ai noştri din aproape toate ramurile industriale. O parte le-am făcut noi, o parte le-am preluat de la stat, care erau în pragul falimentului şi pe care le-am rentabilizat.”, a povestit Marius Cristescu într-un interviu.

Pe lunga listă a achizițiilor de la stat au urmat Uzinele Sodice Govora, parcul industrial mamut de la Uzinele Faur, din București, Întreprinderea de Foraj Craiova, Uzina de Produse Sodice Ocna Mureș și lista poate continua. În Timișoara, frații Cristescu au cumpărat tot ce s-a putut. Nu pentru afaceri în industrii, spune presa locală, ci pentru terenurile extrem de valoroase pe care fabricile și uzinele sunt amplasate. Și nu ar fi fost doar un lanț al norocului, ci ajutor venit de la București, de la cel mai înalt nivel.

Cum ar fi putut doi timișoreni, pornind cu 1 milion de mărci în conturi, să cumpere pachete majoritare la zeci de fabrici pline de datorii de la stat? Cu ce s-au achitat sumele uriașe restante care au dus, cel puțin în mod teoretic, spre privatizarea acelor instituții? Cu nimic. Statul i-a scutit de plata unor datorii de peste 200 de miliarde de lei pentru început. Au urmat și alte menajări și favoruri, susține presa națională care a arătat de-a lungul anilor că Marius și Emil Cristescu au relații sus puse.

Jurnaliștii de investigații au făcut importante dezvăluiri legate de relația timișorenilor cu Ilie Sârbu - fostul președinte al Senatului și fost ministru al Agriculturii în guvernul Năstase. Sârbu este și socrul fostului premier Victor Ponta.

Publicația De Banat relatează că liderul PRO România a luat primul avion spre Timișoara, în 2015 când a pierdut alegerile. De altfel, Ponta a celebrat Revelionul 2013-2014 la Arsenal Park din Orăștie, un domeniu de 88 de hectare deținut de cei doi frați, construit în locul unei foste fabrici de armament.

”Nimeni nu credea așa ceva, că o unitate militară se poate transforma în obiectiv turistic. 16 ani de când cred asta și cred că azi e prima zi în care sunt fericit cu adevărat!”, declara Marius Nistorescu, de la Civica Hunedoara.

Iar în vară lui 2014, PSD a organizat în complexul fraților Cristescu o ședință a Comitetului Executiv, scrie jurnalistul Dan Tapalagă în Adevărul.

Despre fuga lui Ponta la Timișoara pe 6 noiembrie 2015, când a avut loc și o înfățișare la ÎCCJ în procesul în care era acuzat de mai multe fapte de corupție la Complexul Energetic Oltenia, jurnaliștii de la publicația De Banat spun că la scara avionului a fost așteptat de socrul Ilie Sârbu și Marius Cristescu. Conform aceleiași surse, Victor Ponta avea planurile PRO România cu mult timp înainte să demisioneze din funcția de premier, planuri făcute împreună cu ajutoarele principale – frații Cristescu.

În aranjamentele politice consolidate la Timișoara, presa susține că și fugarul Sebastian Ghiță este unul dintre cei considerați de-ai casei.

La mesele din hotelurile lor s-au pus bazele multor mișcări politice, una dintre ele fiind propunerea ca Liviu Dragnea să preia șefia PSD.

Conform jurnaliștilor, în cercul de relaționare al fraților Cristescu se numără și europarlamentarul Cristian Bușoi, fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu, fostul viceprimar al Timişoarei Traian Stoia - care a avut funcția de director într-una din firmele fraţilor Cristescu și fostul prim ministru Sorin Grindeanu, care a fost președinte al PSD Timiș.

Grindeanu, cunoscut ca fiind „produsul politic” al lui Ilie Sârbu, s-a certat cu cel care l-a crescut în PSD în 2010, însă asta nu a stricat cu nimic apele afaceriștilor Cristescu. Evenimentul Zilei îl descrie drept „omul fraților Cristescu – cei mai influenți și potenți afaceriști ai Banatului, finanțatori ai PSD”.

Despre metodele de control politic ale fraților Cristescu, aceștia acționau în toate direcțiile:

„Au cochetat și cu politica, candidând ca independenți la funcții de consilieri locali, fără nicio miză, pentru ca ulterior să sprijine diverse campanii electorale chipurile echidistant, astfel încât oricine câștiga să țină cont de faptul că a avut campania susținută și de cei doi oameni de afaceri.”, scrie EVZ, sub semnătura lui Dan Andronic.

Și dacă dezvăluirile jurnaliștilor nu au fost suficient de credibile în demascarea celor doi păpușari ai PSD-ului, în 2012 demascarea vine chiar din interiorul partidului.

O scrisoare a unui grup de membri ai partidului social democrat din Timișoara adresată lui Victor Ponta, clarifică relațiile politice ale fraților Cristescu:

”După 5 ani de preşedenţie a lui Ilie Sârbu (...) susţinător şi susţinut al grupurilor de interese, în principal al fraţilor Marius și Emil Cristescu, în fruntea PSD Timiş, social democraţia bănăţeană se găseşte într-o profundă stare de moarte clinică”, scriau social-democrații de Timiș.

”Fraţii Cristescu, porecliţi şi „fraţii Bicicletă” după metoda de privatizare caracterizată prin „învârtiri repetate”, cu sprijinul neprecupeţit al eminenţelor Muşetescu, Agaton, Hrebenciuc şi, bineînţeles, Ilie Sârbu, prietenul de cluburi de fiţe al lui Marius Cristescu care se vrea ”naşul” PSD”, se mai arată în scrisoarea citată de Flux24.ro