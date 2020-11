Culisele Statului Paralel: DNA-SRI. Angajații se înregistrau reciproc

Anca Alexandrescu: Domnule Florea, domnule Negulescu, mi-ati povestit despre faptul ca se inregistrau intre ei. Oamenii de la DNA, procurorii cu cei de la SRI, desi aveau o relatie de prietenie.

Daniel Florea: Nu neaparat, de la parchete am spus.

AA: Si ati facut referire la procurorul Liviu Tudose.

DF: Da.

AA: Cel despre care amandoi ati povestit ca avea o relatie apropiata cu Sebastian Ghita, ca mergea Sebastian Ghita la el sa il induplece in anumite dosare.

Mircea Negulescu: E declaratia domniei sale in baza careia a fost arestat si a stat in arest 102 zile.

AA: Amandoi ati spus ca domnul Tudose a fost chemat la București in urma acelui eveniment privat in familia Iacobescu, unde a fost nas, sa-l promoveze pe domnul Tudose la București.

DF:Totul e din ce a declarat dumnealui.

AA: Mi-ati povestit mai devreme ca domnul Tudose cand mergea sa discute cu domnul de la SRI se inregistrau unii pe altii. Cum adica se inregistrau unii pe altii? Si de ce?

DF: Pai am vazut declaratia lui in spatiu public; domnul Mircea Negulescu a prezentat dumealui niste inregistari cu Cosma, daca nu ma insel , nu stiu daca si cu Tudose ; dar Tudose clar a aratat... a fost la Romania TV o discutie ambientala cu Mircea Negulescu in birou la el; si n-a spus nimeni cine era ala care inregistra, era Tudose Liviu.

MN: Nu recunoaste ca a fost inclusiv la inspectia judiciara cu cercetare, cand eram procuror si el nu recunoaste ca de fapt el m-a inregistrat, ca n-avea cine sa ma inregistreze in biroul lui, ca el a si livrat-o prietenului Ghita pe RTV, prima inregistrare care a aparut.

DF: Ce ne mai jucam cu vorbele? Asta faceau ei intre ei procurorii, iar la mine la SRI, de la domnul Marin stiu... cand venea Tudose cu diferite probleme profesionale sau mai putin profesionale, ca n-am de unde sa stiu... stateau in birou de vorba 5 minute, probabil se inregistrau unul pe altul; ieseau afara ca sa dea sefilor ierarhici inregistrarile ca sa arate ce baieti buni sunt ei, cand ieseau afara in curtea instututiei in fata biroului meu stateau de vorba o jumatate de ora de nu conta ca era iarna sau 60 de grade afara.

AA: Ce-mi descrieti dumneavoastra acum este un stat in stat acolo: SRI-ul cu DNA-ul cu procurorii de la Parchet se inregistrau intre ei. Ce intentii aveau acesti oameni ? De ce faceau aceste lucruri? Se santajau unii pe altii?

DF: Esenta e mult mai complicata. Ne arata altceva, ca cele 2 parti: SRI prin Marin Constantin si Parcehtul Curtii de Apel prin Tudose nu aveau incredere unii in ceilalti. Si atunci isi inregistrau partenerii de dialog ca poate vreodata, intr-un eveniment care nastea diferite suspiciuni, sa le prezinte sefilor inregistrari ca ’domnule eu am executat chestii super legale’, vorbesc din punct de vedere SRI, iar domnul procuror Tudose, care era independent teoretic sa-i arate doamnei Kovesi sau cine era procuror, Nitu, nu mai stiu cine era, sa-i arate: ‚’uite, frate ca eu am procedat perfect corect’.

AA: Ei, aici ati adus discutia in punctul in care voiam. De ce ar fi vrut sa isi demonstreze aceste lucruri in fata sefilor lor? Exista un sistem, acel binom functiona deja? Aveau nevoie de aceste probe ca sa se justifice in fata sefilor de ce? Care era nivelul urmator?

MN: Sa va povestesc ceva! La un moment dat domnul Daniel Florea spunea despre vizita domnului procuror Marius Iacob la SRI Prahova. Eu spun ca nu a fost domnul Marius Iacob, poate ca eu cunosc alta intalnire. Cand eu am intrat in perchezitie in Lukoil si dupa ce am pus sechestru asigurator pe toate bunurile mobile si imobile si pe conturile bancare ale societatii comerciale, a venit domnul Tudose la mine in birou, sper sa recunoasca...

AA: Domnul Liviu Tudose, sa fie clar; procurorul Liviu Tudose.

MN: Da, da, da, procurorul general Liviu Tudose.

AA: Cel care a fost chemat de Ponta sa fie promovat, e important sa precizam.

MN: Si mi-a spus ca conducerea Parchetului General, in speta domnul procuror Nitu era procuror general, trimite un sef de la sectia de Urmarire Penala si Criminalistica, era sef-adjunct, imi scapa numele lui. Si ca pentru protectia noastra, eu n-am inteles de ce si chiar l-am intrebat de ce nu ne vedem la Parchet, la sediul parchetului? Ca ne intalnim un Parchet general cu un Parceht de Curte de Apel, nu ne intalnim niste hoti pe strada si ca nu ca vor sa se vada la SRI.Si am avut acesta intalnire la SRI in birou la domnul...

AA: Domnul Tudose va era sef ierarhic superior?

MN: Era procurorul general, era seful meu.

AA: Si v-a cerut sa mergeti la SRI sa discutati cu reprezentantul de la București.

MN: Am mers impreuna cu domnia si cu 2 ofiteri.

AA: Si ce v-a spus domnul trimis de la București de domnul Tiberiu Nitu?

MN: Domnul de la București avea o statie, banuiesc ca era in direct cu domnul Nitu, care era pe partea cealalta si asculta ce discutam noi si mi-a solictat sa ii pun la dispozitie acte referitoare la perchezitie.

AA: La dosarul Lukoil.

MN: La perchezitii si referitor la sechestru, pentru ca pe cei de acolo ii durea mai tare sechestrul decat perchezitia in sine, sa-i pun la dispozitie acte, inducandu-mi ideea ca ceea ce am facut eu aduce atingere securitatii nationale si am spus domnului procuror si ma auzea si domnul Nitu Tiberiu, fostul procuror general al Romaniei. I-am spus ca sa ia ei dosarul sa il lucreze, pentru ca oricum sunt mult mai competenti si, fiind in Bucuresti, au alta posibilitate sa se informeze si sa instrumenteze cauza sau sa ma lase in pace ca nu le dau nimic. Si nu le-am dat nimic.

AA: La vremea aceea era prim-ministru Victor Ponta.

MN: Da, cel care a iesit public.

AA: A si iesit public si a cerut procurorilor sa ridice sechestru de pe Lukoil, pentru ca nu pleaca nimeni cu rafinaria din tara. Asta a fost declaratia lui. Dumneavoastra mi-ati spus inainte sa incepem emisiunea ca intre domnul Nitu si domnul Ponta a fost o discutie pe aceasta tema si chiar au fost colegi.

MN: Da sunt si domnul Daniel Florea poate sa…

DF: Nu stiu eu cat sunt de colegi. Este vorba de domnul Nitu, Ponta si Cazanciuc.

AA: Si relatia de prietenie a ajutat atunci Lukoil? Adica ce?

MN: Cum credeti dumneavoastra ca domnul Nitu asa din …

AA: Dar ce isi dorea domnul Ponta sa obtina prin intermediul domnul Nitu si a personajului trimis de la București sa discute cu dumneavoastra in sediul SRI?

MN: Voiau sa imi induca mie o stare de temere si eu pe fondul starii de temere sa fac altceva decat am facut.

AA: Daca ati fi refuzat sa va duceti la sediul SRI ce vi s-ar fi intamplat?

MN: Nu dadea bine asa intre colegi.

AA: Va temeati ca vor exista consecinte?

MN: Nu ma temeam...eu.

AA: Ca nu respectati cerintele?

MN: Va dati seama ca eu puteam sa ies public exact in momentul ala?

DF: O greseala ca nu s-a facut. Mai bine am procedat eu ca am ajuns in spatiul public.

MN: Nu am iesit pentru ca pe mine ma interesau mai putin jocurile politice, pe mine ma interesa sa imi fac dosarele si sa imi vad de drumul meu.

AA: In luna septembrie, domnul Coldea a fost chemat la sectia speciala de investigatii si a spus ca nu va cunoaste. Domnul Daniel Florea mi-a spus mie ca v-ati intalnit si ati si petrecut impreuna. Cum a fost domnule Daniel Florea?

DF: Am spus ca a fost un bilant facut intre SRI Prahova si alti factor de conducere din SRI cu DNA, inclusiv DNA Ploiesti, la care au fost Coldea, Kovesi, Ciocarlan de la SRI, date care mi-au fost aduse la cunostinta de persoane participante la intalnriea respectiva/

AA: De ce ati nega aceasta intalnire?

MN: Domnul Daniel Florea, doamna Alexandrescu, niciodata eu personal n-am stat nici macar cum stau cu dumneavoastra, langa domnul Coldea, nu l-am vazut niciodata fata in fata sau ca am fost la petreceri. Am avut doua discutii telefonice cu telefoanele speciale STS, in legatura cu Lukoil. Am vorbit atunci cu domnia sa. Eram in birou la domnul procuror Tudose, si domnul Tudose mi l-a dat la telefon, la momentul respectiv dorea sa ma incurajeze.

AA: Sa va incurajeze domnul Coldea?

MN: Da, intrasem in perchezitii. Am impresia ca avea informatii referitoare la presiunile pe care le facea domnul Ponta prin Tiberiu Nitu si prin procurorul-sef adjunct de la sectia de urmarire penala si criminalistica, sa ridic sechestrul. Asta a fost convingerea mea.

AA: Asta ma duce cu gandul ca exista deja un conflict intre Coldea si Ponta la acel moment.

MN: Nu stiu sa va zic. Eu pe Coldea nu l-am vazut niciodata.

DF: Ambele telefoane legate de acelasi caz?

MN: Da, da. Nu mai stiu. La momentul ala cand am vazut ca vine un reprezentant de la Parchetul Generalsi pune presiune pe mine, ma luase un pic de teama.

AA: E o practica normala ca prim-adjunctul SRI sa-l sune pe seful unui parchet sa-i ceara detalii despre dosar?

MN: Dar nu era nevoie. La noi suna domnul Tudose pe domnul Marin. Era inversa relatia.

AA: Ma refer la strict ce mi-ati povestit. Discutia telefonica dintre domnul Coldea si domnul Liviu Tudose.

DF: Eu nu am ce sa spun aici. Dumneavoastra ati sesizat perfect nuanta. Ce sa caute seful SRI, de facto, de nefacto, facea parte din conducere, ca in realitate Coldea conducea operatiunile, nu Maior, sa sune un procuror? Dar de ce? Procurorul avea nevoie de incurajari? Era fotbalist, sa-i faca galerie din tribuna.

AA: Nu vi s-a parut ciudat?

MN: Nu, la momentul ala, in conditiile in care exista o presiune foarte mare pe mine, vorbesc de presiunea mediatica, dupa aia vorbesc de presiunea din partea parchetului, ma simteam singur pe strada, am resimtit-o ca pe un gest de bunavointa. Pana la urma omul nici nu mi-a zis - ridica sechestrul, pune sechestrul, pune-le pe jumatate.

AA: N-ati realizat atunci ca exista acest sistem paralel care controla anumite subiecte. Banuiesc ca domnul Coldea nu suna toti sefii de parchete si nu ii intreba despre toate dosarele?

MN: Eu radeam cu ofiterii mei de politie cu care lucram la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti. Daca voiam sa-l trimit pe domnul procuror general Tudose sa plece din institutie, ma duceam ii dadeam o informatie si, primul lucru, se urca in masina si se ducea la SRI. Era peste drum la doua strazi. E simplu, asa lucra domnul Tudose, asa se lucra acolo.