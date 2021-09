Culisele statului paralel

Realitatea Plus

”Nu am încredere în șeful acestei instituții, domnul Pahonțu, pentru ca știu că de foarte mulți ani își depășește atribuțiile, de foarte mulți ani folosește această instituție, angajați ai acestei instituții să colecteze informații, pe de o parte, iar pe de altă parte, sa încerce să influențeze, poate câteodată a și reușit, oameni din Guvern, oameni din partide, într-un sens sau altul”, spunea Dragnea despre Pahonțu (sursa: România TV)

Liviu Dragnea se declara foarte nemulțumit de modul în care Pahonțu își exercită atribuțiile. Din această cauză, Dragnea a refuzat încă de când era președintele Camerei Deputaților să beneficieze de protecție din partea instituției conduse de Lucian Pahonțu.

În 2018, toți miniștrii cabinetului condus la acea vreme de Viorica Dăncilă au renunțat la Serviciul de Protecție și Pază. Scandalul dintre Dragnea și Pahonțu a ajuns în același an în atenția Parchetului General după ce Paul Stănescu, vicepremier pe atunci, a denunțat o propunere venită chiar din partea șefului SPP. Popunerea pentru Stănescu era să colaboreze cu serviciile pentru a prelua partidul după încătușarea lui Dragnea.

”Vă pot spune următorul lucru: a venit un prieten la mine din partea unui înalt funcţionar al statului român, am înţeles că Pahonţu îl cheamă, şi mi-a spus următorul lucru: să-mi transmită – la 2 săptămâni după ce am fost numit vicepremier, ministru al Dezvoltării – că e foarte bine să colaborez, pentru că o să am protecţie, pentru că Liviu Dragnea va fi executat până în martie cel târziu şi că, eventual, eu aş putea să preiau şi partidul chiar”, declarat Paul Stănescu.

Stănescu ar fi refuzat propunerea. A spus că nu s-a gândit niciodată să preia partidul. Dragnea a solicitat atunci o Comisie de anchetă privind activitatea Serviciului de Protecție și Pază. La scurt timp după condamnarea lui Dragnea, Comisia a propus modificarea legii pentru ca directorul SPP să fie numit de Parlament, la propunerea președintelui României.

În timpul primei apariții tv de după condamnare, Liviu Dragnea a afirmat că Pahonțu a preluat un sistem ocult de la Florian Coldea.

”Am auzit cu urechile mele discuții telefonice între Coldea sau Maior și procurori ... cum îi presau, cum dădeau ordine, cum trimiteau practic la parchet rechizitorii”, a spus Dragnea.

Tot atunci, fostul lider PSD a mai declarat că toate informațiile despre acest subiect vin în urma mai multor discuții cu Florian Coldea, George Maior, Vasile Dîncu, Victor Ponta și Sebastian Ghiță.