Culisele Statului Paralel: CUM erau manipulați procurorii. Ce spune Negulescu

Anca Alexandrescu: Unde este linia dintre profesionalism si prietenie? Relatia de prietenie influenta dosarele pe care le faceati si unii si altii?

Daniel Florea: Eu am fost in casa la el in Bucuresti, nu in Ploiesti.

Mircea Negulescu: In Bucuresti nu am fost.

DF: Il cunosc si pe el si sotia. Nu intru sa vorbesc despre Iancu, ca nu ma intereseaza. E vorba de relatie nefireasca. El a venit aici cu o tinta si trebuie sa explicam telespectatorilor, pentru ca DNA Ploiesti nu a fost inventat ca apa calda. Dupa plecarea lui Marin Constantin in 2014, dupa ce m-au dat pe mine afara, exact cu 3 zile inainte, undeva pe 10-12, a fost numit Iancu Sabin in locul lui Marin , care a fost mutat la Dambovita. Iancu Sabin lucrand in zona justitiei inainte sa fie numit la Teleorman cunostea date multe despre Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, care era parchetul influent in zona, DNA nu exista. Dupa ce Onea a incercat sa se faca remarcat, venirea ta pe relatia de prietenie cu Iancu Sabin a impulsionat toate acele dosare, pentru ca in spatiul public nu a auzit nimeni de marile dosarele facute de Onea, de Cerasela Raileanu si cine mai era pe acolo. Practic, aducerea ta la Ploiesti, cu metodele tale ortodoxe, neortodoxe, este practic transferul anului. Atunci au explodat dosarele.

MN: Explozia de dosare a fost determinata si de informatiile care existau la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti in dosarele de evaziune si spalare pe care le instrumentam. Nu pot sa-mi arog niste merite, pentru ca nu e adevarat. Dar informatiile respective i-au ajutat pe ei, pe infractiuni de coruptie. Partea de coruptie o dadeam in partea cealalta.

AA: Am inteles din relatarile domnului Florea ca Sabin Iancu e un apropiat al lui Coldea. Vazand ce faceti acolo, poate ca v-au adus la DNA tocmai pentru ca le serveati un anumit scop la acel moment? Si atunci au explodat acele dosare.

MN: E posibil.

AA: Sa va foloseasca munca ca sa distruga niste personaje: Ponta, Ghita.

MN: E posibil sa fi fost adus ca un instrument, dar nu pot sa neg ca la momentul ala cred ca era mai mult o chestie de tatonare. Adica telefonul din noaptea respectiva de la ora 23 primit de domnul Sabin Iancu de la Coldea cand intreba- ’ce a facut ala, a dat declaratie? I-am zis sa nu dea declaratie’…din ce am inteles. Cred ca mai mult era o chestie de tatonare si supravegheau sa vada pana unde am ajuns noi cu informatiile vizavi de activiatea presupus infractionala a domnului Ghita si sa vada daca noi am ajuns la concluzia ca exista o legatura stransa intre Coldea si Ghita, asa ma gandesc eu.

DF: Ce ati spus e foarte relevant. adica dumneavoastra v-ati sesizat pe Flaminia de la televizor, adica dar cand Coldea facea trafic de influenta –’i-am zis lu ala sa nu dea declaratii, nu v-ati sesizat’. Asta e un trafic de influenta pe fata

MN: Eu nu aveam, nu era dosarul la mine, nu puteam sa ma sesizez, nu puteam sa probez lucrul asta ca eram eu si telefonul domnului Sabin.

AA: Va inteleg domnule Negulescu! Ptr ca mi-ati povestit de acest moment si eu v-am intrebat de-a lungul emisiunilor la care ati fost invitat daca aveti cunostinta de dosare contrafacute sau facute la comanda la unitatea de elita DNA Ploiesti si mi-ati spus ca nu aveti cunostinta. Domnul Florea aici de fata mi-a dat mai multe exemple, nu numai dosarul domniei sale, de dosare facute la comanda.

MN: Vorbea domnul Florea intr-un interviu anterior cu dumneavoastra de dosarul cu Hertanu, care domnia sa a apreciat ca acest dosar a fost facut la comanda. Vreau sa il informez pe domnul Florea, pe dumneavoastra si telespectatorii ca acest dosar nu a fost facut la comanda. Acest dosar a inceput in momentul in care eu lucraam la Parchetul Curtii de Apel si am intrat pe cele 146 de societati in dosarul cu evaziune si spalare de bani si la un moment dat mi-a aparut firma domnului Hertanu, mai era un domn Ciorba ; nu puteam, imi depasea competenta pentru ca lucrarile… stiti despre ce este vorba? Este vorba despre canalizarea de la Comarnic. Mergeti dumneavoastra acum la Comarnic si intrebati-i pe cei de acolo daca acea canalizare functioneaza. Si ei faceau presiuni, domnul Ponta prin Sebastian Ghita si asa sa le plateasca aceste lcurari care nu erau efectuate una la mana, a doua la mana lucrarea era pe fonduri europene si atunci a fost nevoie sa o trimit la DNA Ploiesti si de acolo au inceput activitatile procurorii de la DNA. Deci n-a fost un dosar facut la comanda. Ati afirmat dumneavoastra ca veneau foarte multi la noi, la Prahova, sa faca denunturi... pai faceau denunturi.

AA: Asta urma sa va intreb eu: de ce faceau denunturi pe banda? Nici nu trebuie sa il intreb pe domnul Florea, ca e o chestiune publica. De ce se faceau denunturi pe banda la unitatea DNA Ploiesti?

DF: Am uitat sa povestim 2 chestii. Odata fac o paranteza cu ce a spus domnul Negulescu cu chemarea lui la SRI, arata ca acolo era pe un teritoriu unde nu se poate inregistra aiurea, adica domnul Negulescu sa il inregistreze pe Tudose.

AA: Tocmai ce mi-ati spus ca se inregistra. Au vrut sa fie convinsi ca inregistrarea e la cine trebuie.

DF: Ca il bruiaza si ca nu se va inregistra. Asta arata ca adevaratul stapan al statului paralel era cineva din SRI si a doua paranteza este ca eu cunosc din povestea cu Hertanu s-a lucrat foarte mult si cu SRI, pentru ca era vorba de fonduri europene, se trasese o comanda de informatii pe zona asta, iar baietii care lucrau in domeniu pe zona asta SRI chiar trageau, talpasii cum i-am numit eu, trageau din greu ca tara sa nu sufere. Trimiteau informatii catre Parchetul General, nu stiu daca au trimis si catre DNA, dar cunosc ca erau nemultumiti de modul in care se lucreaza in dosar. Colegii mei bagau informatia la greu, veneau analistii, preluau informatia, ce pleca de acolo ei nu cunosteau. Adica ce pleca din SRI Prahova catre Parchetul General,catre conducerea SRI, ei scriau si au fost nemultumiti ca au existat presiuni inclusiv ca au fost deconspirate surse. Pe acest motiv am aflat eu mai tarziu ca se punea frana. Adica ce contributii avea SRI in a stopa demersurile pe linia dosarului respectiv in care lucra Negulescu sau cine lucra, nu se faceau cum trebuie. E dovada de dosar facut la comanda sau incercarea de a perturba derularea unui dosar care se lucreaza.

MN: E mai corecta exprimarea a doua.

DF: Am alte probe din alte dosare unde se lucra la comanda.

MN: Mi se pare halucinant ca o informatia culeasa de un serviciu roman de informatii sa nu ajunga in forma bruta la procuror, astfel incat el sa fie singurul care sa decida daca informatia respectiva e buna, nu e buna. In momentul in care toaletezi o informatie si ii trimiti procurorului numai ce vrei tu sa-i trimiti, atunci putem spune ca il manipulezi pe procuror.

AA: Ati primit astfel de informatii scoase din context?

MN: Va dati seama ca nu pot sa mi dau seama.

AA: Acum ati realizat? Ca a trecut timpul de cand ati plecat de acolo.

MN: E posibil , daca stau sa ma gandesc e sigur, la un moment dat, pe anumite lucruri, pe care aveau interes nu ne trimiteau informatiile respective.

AA: Va transmiteau doar transcripturile?

MN: Le mai verificau si ofiterii nostri cand aveau timp, dar aveam ofiteri putini. Acolo era o armata de ofiteri la SRI.

AA: Mergeati pe incredere?

MN: Daca n-ai incredere in institutia statului in cine sa ai incredere?

DF: Avem dovada de dosar contrafacut de la Brasov.

AA: Vreau sa ma intorc la povestea cu dosarele facute la comanda si denuntatorii de la DNA Ploiesti. Dumneavoastra mi-ati spus ca la un moment dat Coldea va incuraja…

DF: Nu, era ordin, zicea –’vreau sa recrutam denuntatori, persoane de incredere’.

AA: Oare nu asta este secretul pentru care la DNA Ploiesti veneau pe banda denuntatorii trimisi de cei care ii recrutau de la SRI?

MN: Eu la Ploiesti am intalnit doi denuntatori trimisi de SRI. Oameni care voiau sa vina sa spuna niste lucruri, nu mi se pare grav.

DF: Ba e grav.

MN: Nu stiu daca erau recrutati sau nu.

AA: Pai tocmai ce ati spus.

MN: Am spus doar ofiterul cutare, uite iti trimit pe cineva care vrea sa faca un denunt si atunci e ceea ce…

DF: De ce e grav - denuntatorul e acea persoana care isi asuma sau cunoaste despre producerea unei infractiuni si vine in fata organului judiciar, sustine acel denunt, si apoi in instanta certifica judecatorului ca a avut cunostinta si probabil ca ajuta in ancheta cu probele pe care le cunoaste. Pai e destul de grav. Exista posibiltatea ca eu, ofiter SRI, sa-l recrutez pe Negulescu care e simplu cetatean, ii dau frumos sa invete de pe rost ce a facut Florea si apoi vine tovaraasul Negulescu care e denuntator trimis de SRI la Alexandrescu care e procuror si recita poezia de atatea ori incat invata sa creada ca e realitate. Asta e o practica ilegala. E foarte greu de demonstrat.

MN: La un moment dat, au fost doua cazuri in care niste cetateni ai acestei tari au venit. Ofiterul SRI m-a informat, am pe cineva, majoritatea care veneau asa se temeau de familia Ghita, de familia Cosma, si nu aveau incredere, nu stiau unde sa se duca. Eu nu aveam cunostinta ca domnul Coldea solicitase sa recrutati denuntatori. Si atunci daca doamna Alexandrescu imi spune ca are o cunostinta care vrea sa spuna ceva si ii e teama. Intotdeauna lucrurile alea se coroborau cu alte probe, adica niciodata nu luam de buna doar denuntul in sine al persoanei respective.

DF: Eu am inteles, doar ca pe mandate sau cand se interceptau emailuri , pe telefoane si alte discutii ambientale, invatam pe cel care e denuntator ce sa vorbeasca, e clar ca iti intarea ca procuror probele pe care le aveai pana atunci in dosar. E oc hestie de normalitate.

MN: E diabolic modul in care puneti problema, nici nu vreau sa ma gandesc ca a existat pe maniera asta , la modul generalizat.

DF: E diabolic, dar exista asa ceva. Nu v-ati ridicat intrebarea de ce nu au venit institutionalizat prin seful SRI de la Prahova Sabin Iancu, au venit printr-un ofiter simplu? Aveati o relatie de amicitie in cazul dosarelor?

MN: Nu o relatie de amicitie, era o relatie de colaborare.

DF: Colaborare colegiala, dar tot e important pentru ca ofiterii de la SRI au obligatia de a raporta ierarhic. De asta spun eu ca aici vad jocul care este in spatele

MN: E posibil. Nu am cunostinta de joc pentru ca nu stiam cum functioneaza.

AA: Vreau sa va intreb cum functionau acele echipe mixte? Tocmai pentru ca are legatura cu ce ati vorbit pana acum. Mi-ati spus dumneavoastra la un moment dat ca venea ofiterul SRI si scria chiar de pe calculatorul procurorului ce informatii avea nevoie sa primeasca procurorul. Adica era un fel de joc intre ofiteri si procuror?

DF: Da.

AA: Ca sa certifice anumite informatii pe care le aveau ca venind de la SRI , sa le dea greutate.

DF: Din ce cunosc eu e vorba de un caz, poate domnul Negulescu isi aminteste sau nu. Primarul de la Mizil, Roscanu cred ca il chema.

MN: Nu a fost la mine.

DF: Lucra o doamna procuror Costea, asa a plecat informatia, iar la tine la birou doamna Costea mi-a certificat informatia, dar si un ofiter de politie judiciara ca a venit Teodorescu, ofiterul meu de la SRI, sa scrie o adresa. Asta e ce cunosc eu.

MN: Ti-a spus ce continut avea adresa aia?

DF: Mai departe Teodorescu ar fi vorbit nu cu mine, in cadrul verificarii speciale ce ar fi scris in respectiva hartie.

MN: Ca ce?

DF: Ce ti-am spus mai devreme.

MN: Cu Proscanu asta? Pai daca nu era dosarul la mine.

DF: Ti-am explicat, asa a plecat informatia.

MN: Eu nu-mi aduc aminte de primarul de la Mizil. Un primar de la Mizil il tii minte. Totusi, e un oras din Prahova. Nu-mi aduc aminte de asa ceva.

DF: Asta e ce rezultase la mine in interiorul SRI, ca acel ofiter mergea si a scris la tine propria adresa prin care cerea date.