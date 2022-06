„Nu e adevărat. Eduard Hellvig nu m-a sunat ca să-mi ceara să-l pun pe Tuța. Nu m-a sunat PE MINE, dar el a apărut pe listele de Ilfov. Eu am avut un slogan în 2017, în discursul pe care l-am susținut la Congresul la care am fost ales președinte: Niciun Agamiță Dandanache de la centru pe listele filialelor. Adică în sensul că eu voi respecta dreptul filialelor de a-și propune candidații. El a fost propus de Ilfov si votat în conducerea națională a partidului fără prea multe discuții, dar a fost pus pe liste", a afirmat Ludovic Orban, luni, în emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

Marți, în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", realizatoarea Anca Alexandrescu a afirmat că, înainte ca Orban să infirme vreo intervenție din partea lui Hellvig, purtătorul de cuvânt al acestuia i-a precizat realizatoarei TV același lucru, că șeful SRI nu l-a sunat niciodată pe Ludovic Orban în legătură cu Tuță. În aceste condiții, a afirmat Alexandrescu, se pune întrebarea cine i-a cerut lui Hubert Thuma să-l treacă pe listă pe omul lui Hellving și dacă nu cumva a făcut-o chiar baronul PNL de Ilfov, pentru a se "pune bine" în relația cu serviciile.