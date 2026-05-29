Nicușor Dan convoacă de urgență CSAT după prăbușirea dronei rusești în Galați

Președintele României, Nicușor Dan, urmează să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în regim de urgență, la ora 11:00, conform surselor Realitatea PLUS, după ce România a fost implicată în cel mai grav incident de securitate din ultimii ani, și anume prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați.

Sursele Realitatea PLUS indică faptul că președintele consideră situația suficient de gravă pentru a reuni de urgență Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

În acest context, premierul interimar, Ilie Bolojan, ar urma să se întoarcă de urgență în țară pentru a participa la reuniunea CSAT.

Gestul lui Nicușor Dan vine în momentul în care reacțiile internaționale se înmulțesc rapid atât din partea NATO, cât și a statelor europene de pe flancul estic, semn că incidentul este privit cu maximă seriozitate la nivel aliat.

Rămâne de văzut ce măsuri concrete vor fi anunțate în urma reuniunii CSAT, care ar putea reprezenta un punct de inflexiune în răspunsul României la această criză de securitate.