Alexandra Păcuraru: Cu cine refaci partidul, Rareș Bogdan?

Rareș Bogdan: „Eu nu am cum să nu fac legătură cu postarea mea de azi și de ieri care au creau fake-news-uri pe linie. Pentru ca am adus aminte de momentul 2017-2018, ca am luptat la Realitatea PLUS și oamenii de buna credinta din Romania si diaspora, pentru ca am spus clar că această reinventare a unei ordonante s-a făcut, din păcate, cu concusrul unor oameni neatenti sau prost informati inclusiv din PNL, pentru ca pur si simplu a fost facut un rau.

Un partid care nu are decât mesaj pe justitie si nu are solutii economice sau investitionale a fost readus in teren, reinventat, pe un subiect care din cauza unei greșeli absurde sau a unei poziționări absurde a coaliției pe acest prag, pentru că nu am cum sa vad llucruri, pentru că eu văd lucrurile mai global.

Faptul că eu am ieșit public, am spus că nu este în regulă, reveniți. Ieri, toată ziua le-am spus colegilor mei că e o greșeală, că trebuie să acționăm pentru că lumea se va simți speriată, aduce aminte de 2017, și după asta, la cinci ore fac tot felul de atacuri impotriva mea”.

Comaroni: Cum te-a liniștit Predoiu, că a spus că i-a explicat lui Rareș Bogdan, în legătură cu pragul (la abuz în serviciu)

Rareș Bogdan: „Eu am inteles în așa fel încât am ieșit public și am spus că nu este în regulă. Nu aveam cum să tac. Nu vrea să cred pe nimeni că ar fi de rea-credință. Am vorbit cu Cătălin și ieri și azi de cinci ori. Am incercat sa inteleg ce s-a întîmplat acolo, pentru că n-am fost la Vila Lac.

Ca să nu mai fie discuții, haideti sa facem ședință de coaliție, 5-5-3, în formatul clasic, de la PNL: Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Gheorghe Flutur, Lucian Bode, premierul Nicolae Ciucă, de la PSD: Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Gabriela Firea, de la UDMR: Tnczos, Cseke și Hunor, de la Minorități - Pambuccian”.

Cozmin Gușă: NU e absolut nicio legătură între pragul pentru abuz și poziția ta și scandalul Otopeni. În referatele lor, procurorii te-au pomenit

Cozmin Gușă: „Noi nu putem să fim trași pe sfoară. Nu există absolut nicio legătură între pragu lde 250 de mii de RON și poziția ta și scandalul Otopeni. Daca ți s-a pregătit ceva s-a pregătit de mai multe zile. Nu știau procurorii ăia de acolo, că e scris în referatele lor, din nefericire, ei te-au pomenit acolo, ah, că i-o fi pus Coldea, că sunt tot ai lui Kovesi, habar n-avem, dar tu ești pomenit acolo, alături de alți oameni politici, colegi de-ai tăi, oamen ide afaceri. Sunt și alții puși acolo gratuit.

Cozmin Gușă: E din cauză că i-ai atacat pe Aurescu și Burduja

Dacă nu ne spui ce se întâmplă cu adevărat, atunci tot acest capital de simpatie pe care îl ai de când ai început să te bați cu Aurescu, care nu reprezintă România, el reprezintă statul paralel, cu cei din bucurești, care vor să uzufructeze în continuare n folosul rezerviștilor, și bine faci. Noi știm ce se întâmplă. Știm că din cauză că l-ai atacat pe Aurescu și pe Burduja, îți vin aceste lucruri. Poate vrei să faci o bătălie în partid. Nu are nicio legătură abuzul în serviciu și discutăm acum de abuz în serviciu, scula cea mai netrebnică a binomului statulu iparalel ca să aresteze oameni de afaceri sau oameni politici”.

Alexandra Păcuraru: Rareș, spune lucrurilor pe nume. Totuși, oamenii de care zici că ai o relație specială vor să te aresteze. Vei avea de suferit dacă nu vei spune

Rareș Bogdan: „Nu vrea nimeni sa ma aresteze. Încercarea de copromitere a unui om nu se face cu chesti ide genul asta. Din momentul în care mi-am permis să mă iau de un personaj, toata lumea a spus ca am facut referire la presedinte. Nu, nu. O anumită parte din statul ăsta neorocit care vrea să controleze și politic. Nu știu.

În momentul în care am arătat cu degetul spre nefuncționarea unei zone au început să-mi vina o multime de rachete ca sa incerce sa ma doboare. Am înțeles, mi-am asumat. Nu o sa ma opresc din demersul meu.

Cred că în România presa trebuie să fie presă, politica politică, serviciile de intelligence intelligence, justitia justitie. Nu trebuei să amestecăm lucrurile și nu cred ca cei care aruncă petarde in spatiul public să încerce influențarea unui lider politic sau reducerea lui la tăcere.

Alexandra Păcuraru: Sunt acele două personaje cele numite de Cozmin Gușă? Aurescu și Burduja?

Rareș Bogdan: „Nu, n-are nicio legătură. Nu cred ca nici măcar Bogdan nu are. Am vazut de-a lungul timpului personaje care încearcă să fie slugarnici și încearcă să puna la punct, să compromită oameni cu care se dueleaza verbal, in spatiul public doar pentru a-i face un serviciu”.

Ion Spânu: Rareș Bogdan nu știe că i se pregătește probabil decapitarea politică. Nu mai sunteți Number One, Number One este Bogdan Aurescu

I. Spanu: Parerea mea e ca acum PNL pentru anul viitor electoral nu mai are nevoie de Klaus Iohannis, a înțeles asta, și nici dumnealui nu mai are nevoie de PNL. In aceste conditii are nevoie de Bogdan Aurescu, pe care l-ati suparat, si fara acordul lui Iohnnis nu ati fi fost atacat. Sa fiti atent pentru a nu se repeta episodul Dragnea. Pentru că tăcerea dvs vă duce exact la situația Dragnea. Nu mai sunteti Number One, Number One e Bogdan Aurescu pentru interesele președintelui”.

Rareș Bogdan: „Va spun ca atunci cand B. Aurescu a venit cu un atac absolut nepotrivit n-a avut niciun fel de acord de la președintele României”.

I. Spânu: „Pronosticul e că repetând exact comportamentul lui Dragnea dar si Ponta, este deja din start o pierdere si va avea soarta lui Dragnea de dinainte de pușcărie. Pe de altă parte, Klaus Iohannis nu mai are nevoie de PNL, implicit de Rares Bogdan. Are nevoie de B. Aurescu, e cel mai mputernic om din România în acest moment, e interfața lui Iohannis. In această situație, K. Iohannis are nevoie clar de B. Aurescu, și Rareș Bogdan, crezând că e în continuare Number One, nu știe că i se pregătește probabil decapitarea politică”.

Cozmin Gușă: Rareș de astăzi trebuie să se numeascăRareș Paratrăznet. Kovesi și Coldea au toate mijloacele să-l atace pe Rareș

Cozmin Gușă: „Unu. Rareș de astăzi trebuie să se numească Rareș paratrăznet, la fel ca Turcescu se numește Robert Gură de aur, ca l-a devoalat PNL statului paralel Liviu Avram, de la Adevărul. In mod normal oamenii care se razbuna prin Rareș, mă refer la Iohannis si Hellvig, sunt cuplul de comici vestiți, ăștia sunt tragici, cei doi care se considera nedereptatiti că au fost eliminati de la vârful puterii - Kovesi si Coldea și au toate mijloacele la dispoziție ca să-l atace pe Rareș, neindraznind inca, Rareș le stă în drum, să-i atace pe Iohannis si Hellvig pe care-i consideră responsabili ca au plecat de acolo.

Rareș a vorbit despre niște liberali aflați deja in dosare care vor urma, care nu sunt atât de gălăgioși ca Rareș, sunt mai discreți, îl lasă pe Rareș să se consume. El este într-o situație extrem de ingrată, nu poate să vorbească despre asta..., poate pierde o oportunitate in politica, își alege drumul în politică la fel cum a făcut-o și în 2019.

Cozmin Gușă: Rareș Bogdan poate să piardă, dar nu va fi arestat

Va dau trei nume dintre cele pe care el le-a pomenit, de lideri PNL care sunt deja prezenți în dosare, despre care procurorii intreaba in felul in care intreaba de Rareș Bogdan. Rețineți ce a spus Rareș, anume că cineva vrea să fure PNL, să-l subtilizeze în beneficiul personal. Cele trei nume care se află pe buzele procurorilor și in dosar sunt: Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte, președintele CJ Prahova, George Flutur, președintele CJ Suceava, și Lucian Bode, secretarul general al partidului, care e ministru de Interne. Ăștia trei vor urma, ăsta e pariul.

Nu va fi arestat Rareș. Este eroul unui incident provocat din disperare. Rareș poate să piardă, dar nu va fi arestat.

Cozmin Gușă: Este ultimul dans la care e invitat Rareș. Dacă nu merge până la capăt, nu va mai căpăta credit

Daca joacă, singurul om politic din PNL de la care mai sunt ceva așteptări, că restul sunt praf toți, iar Boc, Bolojan, cu restul sunt în echipa lui Coldea, numai ei stiu pe unde joacă, este Rareș Bogdan. Dacă el ii dezamăgește, nici 14% nu mai au cei din PNL, au mai puțin de 14%. Dacă el, de data asta, nu joacă și nu merge până la capăt, nu va mai căpăta credit. Este ultimul dans la care mai este e invitat Rareș, acesta de acum. După acest dans nu va mai urma altul. (...)

Într-adevăr, Rareș nu poate avea alta trambulina decat acest scandal intern, în rest, cu PSD, UDMR, cu USR am văzut că evită, pe L. Orban îl curtează. Dar cel vizat de această creștere este Aurescu, nu Rareș. Rareș a fost introdus într-o chestie puturoasă cu o șpagă, , cu un om care a participat la șpagă, a parazitat. (...) Așa-zisul general în rezervă sau acoperit Cristian Bălan, care a tot stat pe lângă Rareș, iar el a fost arestat, e acum în arest la domiciliu, nu știm niciodată care e rolul unui operativ sau rezervist într-un scandal, pot să amorseze un scandal , pot fi vinovați, dar ei ies întotdeauna din acel scandal nevătămați pentru că au ce să spună despre alții. Este foarte complicat acest scandal. Nu-i face un serviciu, e o chestie sulfuroasă.

Cozmin Gușă: Ei vor unul mai slab ca Iohannis și Băsescu. Victoria Nuland este în legătură operativă cu Coldea

Cel care a fost indicat, ridiculizat de rusi se numeste B. Aurescu, cel care a fost atacat de BBC pentu că ține partea statului român, care secretizează niște lucruri, este B. Aurescu. E limpede că se fac eforturi pentru creșterea lui Aurescu. (...) E nu mă mir ca să se prefere (la prezidențiale, n.r.) cineva mai slab ca K. Iohannis, de tipul Burduja sau Aurescu, niște oameni care sufli spre ei pică în fund. În România se preferă unul mai slab ca Iohannis. Basescu a fost foarte slab, Iohannis a fost mai slab decât Băsescu. Ei vor unul și mai slab decât Băsescu și mai slab decât Iohannis”.

A. Păcuraru: „Cine sunt ei?”

Cozmin Gușă: „Eu iti dau un nume: Vctoria Nuland. Are Băsescu numărul ei, si B. Aurescu, Monica Macovei, in general oamenii lui Soros au numărul ei. Nuland e cea care are in grijă Ucraina și Moldova, este cea care se află în legătură operativă cu Coldea. Coldea are informatii, nu atat putere, foloseste informații pentru șantaj. (...) Nu uitați ca Guccifer din Arad, Coldea e din Arad. Guccifer a spart căsuța de e-mail a lui Hillary Clinton, i-a spart căsuța de e-mail lui Colin Powell, că Corina Crețu, europarlamentar, a fost iubita lui. La nivelul ăsta se lucrează. Cum să nu știe Coldea așa ceva? Americanii sunt interesati de asta. Miza e mult mai mare”.

A. Păcuraru: „Sper într-o Românie corectă, sper ca Coldea, Kovesi, Băsescu să fie anchetați”.

Cozmin: „Suntem în mijlocul unei asemenea lupte, informația ZiuaNews arată că resorturi din statul roman vor să acționeze împotriva unora ca Coldea, să acționeze sau să negocieze. (...)

România nu are șefi români. (...) Numele șefei noastre, a lui Rareș Bogdan, E. Hellvig sau a lui Klaus Iohannis se numește Victoria Nuland. Face ce dorește în România. Oamenii șantajabili nu au putere, noi am avut doar oameni politici șantajabili. (...)

Este jocul din care instituțiile statului își câștigă dreptul de a mai exista, de a fi parteneri de dialog, dar America e într-o situație proastă legată de relaționarea cu Europa, din cauza războiului din Ucraina, care nu-i iese. E greu, rușii s-au aliat cu chinezii, o să vină și alții. Dna Nuland, care vede de România este responsabilă și cu războiul din Ucraina și atunci are un soi de stare disperată și preferă să comunice legat de România și Moldova cu fele de fel de oamen ipe care-i cunoaște bine. Și pe Băsescu îl cunoaște bine dar nu mai are ce să facă cu el, îi cunoaște bine pe alde Florian Coldea, pe alde Laura Codruța Kovesi”.