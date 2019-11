Cozmin Gușă, despre situația din PSD: "A existat și există un mare interes ca PSD să dispară, dar apele se vor așeza"

"Legat de PSD, as comenta urmatoarele.

Punctul 1. A existat si exista un mare interes ca PSD sa dispara si cei care au actionat asa cum au actionat pana in acest moment sunt in continuare legati de acest plan de disparitie a celui mai mare partid din Romania. Un partid de stanga, cu o latura nationala si nationalista.

Punctul 2. Cine a fost detonatorul planului care se aseza bine in cursul zilei de ieri, apropo de demisia Vioricai Dancila si reorganizarea printr-o conducere interimara, colegiala, pana la urmatorul congres? Au fost doua amorse. Amorsa numita Orlando Teodorovici, un om ghidonat de catre rezervisti, de catre Florian Coldea si mai ales de catre Silviu Predoiu, cel atat de suparat pe Klaus Iohannis ca nu l-a pus consilier pe securitate, respectiv partea cu Gabriel Oprea care a imputit, scuzati termenul, atmosfera din PSD.

Punctul 3. Viorica Dancila nu are niciun argument pentru care sa nu demisioneze si din nefericire aceasta atitudine o asaza intr-o postura extrem de rusinoasa mai ales pentru colegii dansei, dar si pentru public, la final de cariera politica. Pentru ca asta va fi finalul. Propunerea pe care i-a facut-o Ciolacu, de a prelua organizatia Teleorman, de a fi senator si presedintele organizatiei de femei, a fost o propunere foarte generoasa pentru cineva care poate intr-o masura mai mare decat Liviu Dragnea a distrus imaginea si increderea in PSD. Eu va spun asta ca PSD-ist. Viorica Dancila nu are nicio scuza pentru marile gafe facute, dar isi cauta tot timpul scuze.

Si ultimul punct, eu cred ca pana la urma apele se vor aseza, cei care sunt incompetenti sau necorespunzatori vor fi invinsi de catre cei care vad un viitor al al acestui partid si ne uitam si in aceasta seara, si in cursul zilei si serii de maine la ce se va intampla", a explicat Cozmin Gușă.