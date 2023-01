„În calitatea mea de telespectator ar fi bine să ne concentrăm la acest subiect, pentru că lupt din 2004 cu OMV și nu credeam că se va mai ivi această oportunitate a dezbaterii problemei privatizării Petrom.

În anul 2004 era de notoritate că omv e un triumvirat al serviciilor secrete din Rusia, Germania și Austria, iar în rest, diferite fonduri de investiții. În urma acestei privatizări a ajuns OMV una dintre cele mai mari companii energetice. Are un soi de grup parlamentar în UE și ei numesc miniștri și premieri, nu doar în România ci și în Austria. Atunci când are o recomandare bună, cum a fost Sebastian Kurz, este numit în funcție. OMV a fost mai nimic, iar astăzi dictează în Austria, iar în România are de toate. Dictează în mass-media în politică, în serviciile secrete. Florian Coldea a fost timp de 10 ani reprezentantul SRI în relația cu OMV-Petrom. SRI a intrat în negocieri prin Radu Timofte și a dorit să blocheze privatizarea Petrom către acești ciudați. Nu a reușit. SRI a făcut ce trebuie, dar cei care au primit informațiile, de la președintele României în jos, ăia sunt datori să acționeze. Toți trebuie să se autosesizeze. Din 2005 încolo, în loc să ia acele rapoarte și să facă dosare miniștrilor lui Năstase să-i ducă la audieri. Coldea era cu fundul pe dosare. Timp de 10 ani, Traina Băsescu s-a jucat cu austriecii cu Comisia OMV. Acesta este un modus operandi. Trei persoane din conducere, cum au fost Adrian Băicuș, Mariana Gheorghe sau Răzvan Nicolescu, au fost recrutați de servicii înainte de 1989. Toți cei care au trebuit să apere statul sunt de la SIE. Acest serviciu era plin de spioni ruși. Acum asistăm la un razboi al rezervistilor din SRI și SIE cu actuala conducere SIE. Nu mai are forță SIE singur, dar rezerviștii sunt împreună. Viorica Dăncilă face parte din vechea gardă SIE. Să zicem că mă refer și la Ică Voinea. Acesta este motivul pentru OMV a numit premieri și de aceea nu se mărește și revedența”, a declarat Cozmin Gușă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.