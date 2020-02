CORONAVIRUS. Papa se simte rău și și-a anulat toate evenimentele

Papa Francis a anuntat ca isi anuleaza toate evenimentele de la Roma din cauza unei usoare indispozitii. El are 83 de ani si este practic in categoria de varsta pentru care coronavirus are procentul cel mai mare de decese. Cu doar o zi inainte Papa a tinut o slujba in semn de solidaritate cu victimele coronavirus, la Roma si a coborat printre credinciosii adunati, pe unii dintre ei chiar i-a sarutat pe crestet in timp ce cu foarte multi altii a dat mana, scrie Daily Mail.

Mai mult, in timpul slujbei el a fost surprins de mai multe ori in timp ce stranuta sau chiar tusea, dand si mai multe motive de ingrijorare celor din jurul sau.