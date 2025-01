A rămas fără familie după ce a intrat în greva foamei

Tânărul a protestat față de decizia anulării alegerilor prezidențiale, iar acum spune că a rămas pe drumuri. A fost concediat atunci când a început greva, iar familia i-a întors spatele. Bărbatul cere acum o mână de ajutor din partea celor cu suflet mare.

„Am ajuns într-o situație critică. Minimum o săptămână trebuie să stau sa-mi revin. Înainte să înceapă protestul, am avut loc de muncă. În timpul protestului când am fost văzut...am fost sunat și dat afară.

Noi am încercat și am luptat pentru turul 2, libertate și pentru domnul președinte. Cauza nu o voi trăda...Asta am simțit să fac. Eu am pierdut tot, de la familie, până la casă, job, tot. Un om bun este denigrat și nu este lăsat să-și îndeplinească atribuțiunile.

Dânsul este deja președinte. A fost votat și iubit, dânsul a venit ca un om sincer.”, spune protestatarul.