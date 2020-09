Combinațiile din MAFIA politică și statul paralel: Cum negociau băieții deștepți din cluburile de fițe. Cosma l-a avertizat pe Negulescu de ȘANTAJ - VEZI LIVE

Mircea Negulescu: Unde ai fost, mă, la discotecă?

Vlad Cosma: La Nuba! (BEEP)

Mircea Negulescu: La Nuba? (BEEP)

Vlad Cosma: Și eu care te iubesc, imediat te-am sunat.

Mircea Negulescu: Ia uite ce sexy ești! Sexy balamuc! De ce ai venit? Ia zi, ce s-a mai întâmplat?

Vlad Cosma: Mă înregistrezi? Nu mă înregistrezi.

Mircea Negulescu: Te înregistrez, lasă.

Mircea Negulescu: Zi-mi despre ce vorbim?

Vlad Cosma: Hai, mă, să trăiești tu.

Mircea Negulescu: Mă, ești nebun? Zi-mi despre ce vorbim.

Vlad Cosma: Așa. Stai că m-ai panicat cu înregistrarea.

Mircea Negulescu: Adică cum te-am panicat? Nu te înregistrez, mă, nebunule. Lasă, mă, ăla, ești nebun? Băi...

Vlad Cosma: Uite-l, mă, că e pornit.

Mircea Negulescu: Dar nu e pornit, mă, ești nebun?

Vlad Cosma: Bine, mă doare în c**r. (BEEP)

Mircea Negulescu: Ăsta nu e de înregistrat.

Vlad Cosma: Dar de ce e, mă?

Mircea Negulescu: E un stick, mă, tâmpitule, pfoua....



Vlad Cosma: Nu știu dacă a făcut atunci un 19 (nr. Red. Art. 19 din legea 682/2002), nu știu cum a făcut el, dar a scăpat mai ușor. Și, ca să scape mai ușor atunci, a cotizat.

Mircea Negulescu: La cine?

Vlad Cosma: La tine. Printr-un intermediar. S-a dus cu intermediarul la bancă, după ce a scos banii de la bancă....Eu îți zic povestea: după ce a scos banii de la bancă, a venit în Ploiești cu intermediarul, el s-a oprit undeva, gen, la intrare în oraș, a venit intermediarul la tine, ați încheiat deal-ul, intermediarul s-a întors la el și au plecat la București. Deci asta e povestea cum a scăpat el atunci

de Lukoil, nu știu, l-ai trimis în judecată.

Mircea Negulescu: Ce intermediar putea sa vină la mine?

Vlad Cosma: N-am putut să....

Mircea Negulescu: Nu ți-a zis cine, cum?

Vlad Cosma: N-a vorbit cu mine.

Mircea Negulescu: Dar cu cine a vorbit?

Vlad Cosma: Deci, s-a dus la... l-a căutat pe Nanu, Nanu l-a tras un pic de limbă: Haide, bă, ce treabă ai tu de vrei să ajungi la Ghiță? Domnule, că ceva cu Negulescu. Ăsta când a auzit, a întrebat: dar ce e cu Negulescu? Că nu ne interesează pe noi, nu vrem să ne băgăm, pleacă de aici, du-te în p***a mea, că îmi e frică. Nu, domnule, că trebuie neapărat și Nanu l-a refuzat. După aia, ăla s-a dus prin altă parte și a ajuns la Sebi.



Mircea Negulescu: Prin cine?

Vlad Cosma: Prin unul Viorel, care are o firmă, Autosoft se cheamă, care vinde piese de mașină și cauciucuri, e unul înalt și chel

Mircea Negulescu: Viorel?

Vlad Cosma: Viorel, cu o firmă Autosoft.

Mircea Negulescu: Așa...

Vlad Cosma: E golan d-ăsta de oraș.



Mircea Negulescu: Și prin ăsta a ajuns la Sebi Ghiță?

Vlad Cosma: Prin ăsta, într-un final, au ajuns dar când au ajuns, iar era Nanu acolo. Și a venit și a explicat bucățica pe care ți-am zis-o

Mircea Negulescu: Că mi-a dat mie 30.000?

Vlad Cosma: Că ți-a dat ție 30.000 ca să îl scapi.

Vlad Cosma: Și, după aia...

Mircea Negulescu: 30.000 de euro?

Vlad Cosma: De euro, mă!

Mircea Negulescu: Lui Negulescu?

Vlad Cosma: Lui Negulescu, prin intermediar, da? După care, voi ați păstrat legătura și el te-a înregistrat și are 3 ore de înregistrări.

Mircea Negulescu: Înregistrări cu ce?

Vlad Cosma: Dacă îl auzeam, îți ziceam.

Mircea Negulescu: Înregistrări din timpul audierilor.

Vlad Cosma: Înregistrări din vara asta. Că vezi, doamne, te-ai mai întâlnit cu el la un bar dar nu știu ce bar...

Mircea Negulescu: Eu nu m-am întâlnit în vara asta cu el decât în sediu.

Vlad Cosma: Stai, mă, că nu trebuie sa îmi zici mie.

Mircea Negulescu: Nu, îți zic unde ne-am întâlnit: aici, când a venit pe aici. Așa, s-a întâlnit la un bar...

Vlad Cosma: Așa, dar tu, vezi doamne, ați fost prieteni, dup-aia v-ați cârâit. Și vezi doamne, tu, în înregistrările astea ai zis ceva de genul “bă, să uiți de povestea aia, să nu faci vreo prostie”, adică tu îî ziceai “uită de banii ăia pe care mi i-ai dat, să nu faci vreo prostie, să te duci să zici ceva sau nu știu ce”.

Mircea Negulescu: Deci este o minciună!

Vlad Cosma: Am înteles dar am auzit-o azi-noapte la două și puteam să vin și azi noapte la 3. Bun! A trecut Sebi, a fost să asculte și omul a zis așa: bă, eu pe 22, și a venit cu o foaie pe care, teoretic, era o copie de pe ce a depus el. Zice: bă, pe 22 m-am dus la structura centrală și am făcut un denunț. Vlad Cosma: Dar mi-e frică, vezi doamne, că ăia nu o să îi facă nimic lui Negulescu, că e șmecher și atunci, ca să avem succes, trebuie să apărem în media.

Mircea Negulescu: I-a propus Nica lui Sebi Ghiță?

Vlad Cosma: I-a zis că trebuie să îl f***m pe ăsta dar acuma și eu te ajut contra cost.

Mircea Negulescu: Pe Nica ce îl mâna în lupta asta?

Vlad Cosma: Să te strângă pe tine de gât dar dacă tot te strânge de gât, să câștige și el un bănuț.

Mircea Negulescu: Și i-a cerut bani lui Sebi?

Vlad Cosma: I-a cerut...am înțeles că au plecat negocierile de la 200.000.

Mircea Negulescu: 200.000 de?

Vlad Cosma: De euro.

Mircea Negulescu: Așa...

Vlad Cosma: Și ăsta i-a zis... a ascultat să vadă că nu e o vrăjeală și a zis că nu îi dă.

Vlad Cosma: A zis: bă, te mai gândești, că 200.000.... du-te în p***a mea.

Mircea Negulescu: Dar Nica acum două zile... adică azi e...

Vlad Cosma: Azi e duminică, joi seară sau vineri seară

Mircea Negulescu: Am înțeles. Și nu dădea Sebi Ghiță 200.000 să mă paradească?

Vlad Cosma: A zis că nu dă... dacă e țigan? (râde)

Vlad Cosma: Ăla s-a dus și la Gâdea și Gâdea a zis că îi oferă 30.000, banii jos, mâine. Acum îl caută iar pe Sebi să vadă dacă îi dă măcar 35 sau 40.

Mircea Negulescu: Am înteles.

Vlad Cosma: Așa... Obiectivul fiind să apară cumva la televizor pentru că, dacă apare la televizor, nu mai poate să te apere sistemul, întelegi? Că e c***ul prea mare și...

Mircea Negulescu: Și Viorel ăsta de la Autosoft?

Vlad Cosma: Ăsta e un prieten de-ai lui Nica, ăla care, fiind client d-ăsta de L**T, N**A și c***t, ăsta s-a chinuit să ajungă la Sebi.

Mircea Negulescu: Deci este o nebunie totală.

Vlad Cosma: Boss, eu îți zic povestea... Eu îmi dau seama.

Mircea Negulescu: Păi ăla era foamea-n gât atunci, mă. De unde să îmi dea mie 30.000 și cine e intermediarul, că e foarte curios cine e intermediarul?

Vlad Cosma: nu știu! Dacă știam...

Mircea Negulescu: La mine l-a adus Murceanu, mie, întelegi? Mie mi l-a adus Murceanu, venise prin oraș cu încă un spălător de bani, da? Și Muceanu n-a venit, că voiam să îmi aduc aminte dacă Muceanu a venit la mine întâi. Nu! Mi-a dat telefon, l-a oprit la Șura Da***r, așa se numește restaurantul ăla la intrare, și eu m-am dus cu Leo acolo.

Vlad Cosma: A, stai că mi-ai povestit asta.

Mircea Negulescu: Ți-am povestit! Și l-am adus... m-am dus cu Leo acolo, m-am legitimat, i-am zis cine sunt și i-am zis: hai prietenul meu, vino încoa’ că spui ce ai făcut, că e mai bine așa, nu prin baruri și prin astea, știi?

Vlad Cosma: Da, da da.

Mircea Negulescu: Îți aduci aminte că ți-am povestit. Și l-am adus la parchet și a început să facă denunțuri. Eu cu acest individ nu m-am văzut niciodată, în afară de întâlnirea cu Leo, când l-am luat din bar și l-am adus așa ...

Vlad Cosma: El asta zice, că te-ai întâlnit în vara asta, că...

Mircea Negulescu: Nicăieri undeva, în afara instituției. Nu! Nu m-am văzut. Iar eu, discuții cu “uită povestea” și cu astea… povestea pe ce?

Vlad Cosma: Că a dat cașcavalul.

Mircea Negulescu: Că mi-a dat mie 30.000? Prin intermediarul ăla?

Vlad Cosma: Da, mă.

Mircea Negulescu: ăștia se duc la pușcărie, mă jur că se duc la pușcărie. Și ăsta ce zicea? Sebi? Ce ți-a zis?

Vlad Cosma: n-am vorbit cu el, am vorbit cu Nanu.

Mircea Negulescu: Cu Nanu?

Vlad Cosma: Da, mă. Am fost la discotecă aseară și m-a luat deoparte și… că n-a vrut să îmi zică la telefon, îți dai seama. Și mi-a zis: bă, uite așa, așa, așa.

Mircea Negulescu: Dar poate Nanu te-a folosit pe tine ca să îmi transmiți tu de la Sebi.

Vlad Cosma: Nu face d-astea.

Mircea Negulescu: Dar tu ai o poză cu ăsta? Cu Viorel?

Vlad Cosma: Da, trebuie să îl căutăm. Cred că îl știe și George. E d-asta de discotecă.

Mircea Negulescu: Și e din București? De unde?

Vlad Cosma: Da! Din București. Intră pe Facebook.

Mircea Negulescu: Nu am telefonul, îl am în mașină. Ai tu telefonul tău?

Vlad Cosma: E la intrare.

Mircea Negulescu: Hai să ți-l iei.

Vlad Cosma: În loc să zici mersi de ....

Mircea Negulescu: Păi nu, dar știi ce mi se pare? Mi se pare că...

Vlad Cosma: Mie Sebi nu mi-a zis dar dacă mă văd azi, îmi zice, poate s-o feri de mine, nu îmi zice. Ideea e că îl am pe ăla mic care a văzut tot. Când a venit, cine a venit.

Mircea Negulescu: Știi? Există posibilitatea ca Sebi, știind că noi avem o relație cât de cât...

Vlad Cosma: Nu, pentru că altfel nu mi-ar fi zis el mie, bla bla bla

Mircea Negulescu: Să îi zică lui Nanu, și Nanu... să transmiți, să fii o curea de transmisie.

Vlad Cosma: Eu, când mă văd cu el azi sau mâine, o să văd dacă îmi zice, poate se ferește să îmi zică.

Mircea Negulescu: Mă, eu nu am ce să îmi reproșez, eu nu am luat niciun ban de la nimeni, n-am luat nimic.

Vlad Cosma: Boss, eu ți-am zis pe care au auzit-o azi noapte văzându-l și pe ăla pe acolo să obțină, în loc de 30, să obțină....

Mircea Negulescu: Nanu pe unde e?

Vlad Cosma: În București.

Mircea Negulescu: Că eram curios, adică el doar atât, că poate... că știi cum e, când se tranmite informația dintr-o parte în alta și așa, poate ai pierdut elemente care sunt interesante, de asta te întrebam.

Vlad Cosma: O să îl sun. Boss, mă lași să dau două telefoane, da?

Mircea Negulescu: Da, mă, da.

Vlad Cosma: îl identificăm pe prost în timpul ăsta.

Mircea Negulescu: A, și Nica a fost adus de Viorel ăsta de la Autosoft?

Vlad Cosma: Prin ăsta s-a chinuit să ajungă la ăștia, Nanu, Silvic, ei căutau intrarea și ăsta fiind client de discotecă, a încercat prin ăsta.



Mircea Negulescu: Mă pufnește râsul, să îmi bag p***a. Deci, a înnebunit lumea, frate.

Vlad Cosma: Da, dar... două aspecte.

Mircea Negulescu: Ia zi?

Vlad Cosma: Ori o să o cumpere și, vezi doamne, dacă îi mai faci ceva, o să îți zică: vezi că am aia. Asta-i o variantă, știind că vine Crăciunul.

Mircea Negulescu: Adică să cumpere înregistrarea să mă șantajeze.

Vlad Cosma: Exact! Ca să scape el de.... Ori varianta doi e să o dea acum, în campanie. Să arate că e victimă, câștigă voturi.



Mircea Negulescu: Să o dea, dacă are vreo înregistrare, să o cumpere și să o dea. Nu face altceva decât să se îngroape și mai tare, în condițiile în care n-am făcut absolut nimic, tu îți dai seama, m-a luat capul numai când am auzit.

Vlad Cosma: Te discreditează.

Mircea Negulescu: Păi cu ce să mă discretiteze? Așa pot veni 10.000 să spună că mi-au dat câte 100.000 de euro.

Vlad Cosma: Păi o să zică că uite înregistrarea, îl apără sistemul.

Mircea Negulescu: Păi cu ce să mă apere sistemul?

Vlad Cosma: Te anchetează.

Mircea Negulescu: Mă anchetează, normal, că o sa fiu anchetat, nu? Dar nu trebuie să faci dovada? Băi, i-am dat lui ăla, i-am făcut ceva, i-am dat 30.000, nu?

Vlad Cosma: De ce, mă? La Mircea au avut dovadă?

Mircea Negulescu: Păi nu știu, că eu nu am văzut dosarul. Eu îți spun doar că e complicat așa, că e o acțiune de discreditare a mea, e altă treabă. Dar se bagă într-o joacă destul de periculoasă pentru el.

Vlad Cosma: Și ce să mai piardă?

Mircea Negulescu: A, și tu vorbești cu Nanu?

Vlad Cosma: Vorbesc cu gagică-sa să îl trezească pe bou.

Mircea Negulescu: Și da-l pe speaker că vreau să vorbesc și eu cu el, să îl aud. E vreo problemă?

Vlad Cosma: Nu! Nu

Mircea Negulescu: Dar Autosoft, așa se numește societatea? N-am cum să intru acum pe calculator.

Vlad Cosma: Suna-l pe George.

Mircea Negulescu: N-auzi că am telefonul în mașină? Lasă că îl sun pe urmă. Sau suna-l tu pe whatsapp.

Mircea Negulescu: Dar eu aș vrea să vorbești cu Nanu. Și să

Vlad Cosma: Dar nu vezi că îl sun? Stai să...

Mircea Negulescu: Și să îl dai pe speaker să îl aud.

SUNA TELEFONUL

Vlad Cosma: Ce faci? Dă-i și tu un pumn în gură și zi-i să mă sune. Pa!

Vlad Cosma: Boss!

ALEXANDRU NANU: Da, boss.

VLAD COSMA : Te-ai trezit? DING DONG. Bună dimineața!

ALEXANDRU NANU: Da, la cât?

VLAD COSMA: Păi nu.. eu sunt aici și vezi că ești pe speaker. Zi-mi cum îl chemă pe prostul ăla de Viorel.

MIRCEA NEGULESCU: Vino un pic.

VLAD COSMA: Stai așa.. stai așa.

MIRCEA NEGULESCU: Salut, Nanule. Salut!

ALEXANDRU NANU: Să trăiți !

MIRCEA NEGULESCU: Mircea Negulescu sunt.

ALEXANDRU NANU: Știu, știu știu

MIRCEA NEGULESCU: Ia, povestește-mi și mie, ca să înțeleg fenomenul, ce s-a întâmplat?

ALEXANDRU NANU: Deci, a venit un individ.

MIRCEA NEGULESCU: Așa.

ALEXANDRU NANU: Viorel... care au firme la firma aia de cauciucuri... de Autostoft se numește.

MIRCEA NEGULESCU: Așa.

ALEXANDRU NANU: Nici nu știu cum îl chemă numele de familie că îl știu din oraș așa.

VLAD COSMA: Să îmi dai o poză cum arată pe Facebook după. Îmi dai un print screen.

MIRCEA NEGULESCU: Auzi, da Viorel ăsta e din Ploiești sau din București? De unde e?

ALEXANDRU NANU: Din București. Din București. Din București.

MIRCEA NEGULESCU: Așa. Zi, a venit la voi? La tine a venit ? Sau la cine?

ALEXANDRU NANU: A venit la ... că eu nu eram în seara aia și a venit la un prieten de-al meu, la Jan. Care m-a chemat pe mine automat că nu știa el exact care e situația.

MIRCEA NEGULESCU: Așa și ce a zis? Că ce?

ALEXANDRU NANU: Domne.. că trebuie să te ducem, că trebuie să îl ducem neapărat pe la Ghiță.

MIRCEA NEGULESCU: Pe Viorel să îl duceți la Ghiță?

ALEXANDRU NANU: Da, el nu ne-a zis inițial care e situația.

MIRCEA NEGULESCU: La Sebi Ghiță?

ALEXANDRU NANU: Da, da că el trebuie să ajungă neapărat la Ghiță. Că are ceva foarte foarte important să îi spun. Eu acum știu. Destul de suspect pe asta. Acum, nu. Băi nu care e treaba care e nu știu ce. Păi uite că sunt niște probleme cu cineva de la Ploiești. Cu Negulescu. Care Negulescu, ma? îi zic. Că Negulescu e asociatul meu. Că eu am un asociat pe care îl chemă Negulescu, știi.

MIRCEA NEGULESCU: Aham, Alin ăla.

ALEXANDRU NANU: Nu, nu, nu Negulescu, asociatul tău. Știi tu ce zic. Nu știu mă despre cine e. Păi ăla, procurorul. Zic: bun. Nu știu care e treaba. Că ar fi niște înregistrări cu el și că un prieten de-al meu a făcut și nu știu ce. Și atunci eu i-am zis: nici nu vreau să aud așa ceva. Nu mă interesează. Nu. Nu, nu, nu mă mai căuta.

MIRCEA NEGULESCU: Așa.

ALEXANDRU NANU: Da, acum eu nu știu exact că mai poate să ajungă și altcineva la omu ăla.

MIRCEA NEGULESCU: Am înțeles. Și a ajuns la Sebi Ghiță? Că Vlad, mi-a zis că a ajuns.

ALEXANDRU NANU: Eu nu știu concret. Bănuiesc că ar mai putea să ajunge pe la altcineva.

MIRCEA NEGULESCU: Așa, prin cine să ajungă?

ALEXANDRU NANU: Păi tot printr-un băiat din ăsta de oraș. De București.

MIRCEA NEGULESCU: Adica? Cine? Zi-mi un nume dacă știi.

ALEXANDRU NANU: Aaaaa. El mai are .. el se mai cunoaște cu un băiat din ăsta .. cu Radu Bude și s-ar putea prin ăla. Că ăla vinde publicitate pe la RTV. Se știe cu ăia de acolo. S-ar putea să se ducă prin ăla.

MIRCEA NEGULESCU: Am înteles. Da, nu e asta problema. Să se ducă. Dar mie mi-a zis Vlad că deja a ajuns la Ghiță ăsta. Ce ți-a povestit el? Că are niște înregistrări și că ce?

VLAD COSMA: Zii cu intermediarul? Cu p**a m*a

ALEXANDRU NANU: Păi intermediar e ăsta.

VLAD COSMA : Nu mă, nu, nu.

ALEXANDRU NANU: Cu ce?

VLAD COSMA : Că a dat niște bani printr-un intermediar și că a venit cu ăla în Ploiești și că p**a m*a.

ALEXANDRU NANU: Păi na, asta era povestea cu înregistrarea.

MIRCEA NEGULESCU: Și cine era intermediarul?

ALEXANDRU NANU: Păi nu, nu , nu știu cine era intermediarul. Știu cine ar fi dat banii.

MIRCEA NEGULESCU: Așa, zi cine a dat banii?

ALEXANDRU NANU: Victor Nica.

MIRCEA NEGULESCU: Așa. Și că mi-ar fi dat mie banii?

ALEXANDRU NANU: Da, da.

MIRCEA NEGULESCU: Câți? Câți banii mi-a dat?

ALEXANDRU NANU: Aaa nu știu. Nu, nu, nu. Nici nu am intrat. Ți-am zis nici nu am vrut să intru în detalii.

MIRCEA NEGULESCU: Ăsta mi-a zis că 30 de mii, Vlad.

VLAD COSMA : 30, 40.

ALEXANDRU NANU: Păi aaa ce spunea ăla că ăla vorbea multe. Eu nu..

MIRCEA NEGULESCU: Păi spune-mi ce vorbea mă!

VLAD COSMA : Da, mă! Tu zi bârfele!

MIRCEA NEGULESCU: Pe mine mă interesează ce spuneau ăia, nu ce ai făcut tu. Că nu mă interesează ce ai făcut tu. Pe mine mă interesează ce ți-a zis ăla. Mi-a dat 30, 40, 50. Cât mi-a dat?

ALEXANDRU NANU: 30, 30..

MIRCEA NEGULESCU: 30 de ce?

ALEXANDRU NANU: 30 de mii de euro

MIRCEA NEGULESCU: Așa. Și cum mi-a dat?

ALEXANDRU NANU: Aaa.. prin unu. Da, nu știu cine. Printr-un intermediar.

MIRCEA NEGULESCU: Așa.

ALEXANDRU NANU: Că a venit la Ploiești și că el l-a luat cu mașina și că el a venit din Ploiești și l-a adus și că ăla s-a întâlnit cu tine și..



MIRCEA NEGULESCU: Și mi-a dat mie banii?

ALEXANDRU NANU: Da.

MIRCEA NEGULESCU: Mhm. Și Sebi Ghiță vrea să plătească pentru înregistrarea asta?

ALEXANDRU NANU: Eu nu știu ce vrea ăla. Că eu nici nu..

MIRCEA NEGULESCU: Sau ăsta i-a cerut banii? Că am înțeles de la Vlad că ăsta i-a cerut banii.

ALEXANDRU NANU: Exact

MIRCEA NEGULESCU: Cât i-a cerut? Câți banii?

ALEXANDRU NANU: Aaaa.. nu că ăsta zicea niște tâmpeni că vrea cinci sute de mii.. după că vrea o sută de mii. Zic: băi nu e cazul să îmi spui mie că nu e nu..

VLAD COSMA : Auzi! Și aseară nu zicea că se duce la Gâdea?

ALEXANDRU NANU: Ba da

VLAD COSMA : Sau că s-a dus ?

ALEXANDRU NANU: Și aseara zicea că domne nu ai vrut să mă pui în legătura cu ăia și mă duc la Gâdea și ii le dau lui Gâdea.

MIRCEA NEGULESCU: Și că a vorbit deja sau urmează să vorbească?

ALEXANDRU NANU: Nu, nu că a vorbit cu el și că i le dă luni.

MIRCEA NEGULESCU: Luni adică mâine?

ALEXANDRU NANU: Luni, da mâine.

MIRCEA NEGULESCU: Mhm. Și Viorel ăsta a zis că i le dă? Aloo. Mă auzi?

Mircea Negulescu: Da, te aud. Zi.

Alexandru Nanu: Alo!

Mircea Negulescu: Da, mă, da. Te aud.

Alexandru Nanu: Viorel ăsta a zis că ăla s-a dus și a vorbit la Gâdea și că le dă la gât.

Mircea Negulescu: Foarte bine. Să le dea, mă, dar își pierd banii, oamenii, de pomană.

Vlad Cosma: Auzi, stai așa un pic. Și ce a mai zis că are? Câte ore, ce ore, filmări?!

Alexandru Nanu: Trei ore. A zis că trei ore legat de înregistrare, că a înregistrat cu un pix.

Vlad Cosma: Și că ce zice în alea? Despre ce vorbeau?

Alexandru Nanu: Că la un moment dat nu știu ce discuție a intervenit între Negulescu și ăsta și vorbitorul ăsta.

Vlad Cosma: Nica.

Alexandru Nanu: Și că după aia Negulescu începe să-i spună lu’ ăla: „Bă, nu face vreo prostie, să nu cumva să te duci pe undeva, să nu cumva să vorbești de situație, să nu cumva..etc.

Mircea Negulescu: Mda.

Și eu vă spun ce am scos de la ăla.

Mircea Negulescu: Am înțeles. Da, da.

Vlad Cosma: Să-mi dai o poză cu Viorel ăsta că eu nu-l am pe..

Mircea Negulescu: Să ne dai și nouă o poză, mă.

Alexandru Nanu: Da, da, da.

Vlad Cosma: Auzi?! Stai așa. Și zisese că..

Alexandru Nanu: Viorel Nica parcă îl cheamă ăsta.

Vlad Cosma: Păi și pe ăsta.. A, Viorel Nica. Nu, eu zic de Viorel Autosoft, mă. Nu, ăla a zis că e Victor Nica.

Alexandru Nanu: Victor Nica, ăla. Și ăsta cred că tot Nica îl cheamă. Acum fac eu legătura.

Vlad Cosma: Or fi frați?!

Alexandru Nanu: S-ar putea. Or fi neamuri, da.

Vlad Cosma: Auzi?! Și ce zicea? Că s-a dus și a făcut un denunț sau p**a mea, nu știu.

Alexandru Nanu: Da, că pe 22 s-a dus și a făcut denunț la București.

Mircea Negulescu: La DNA central, nu?

Alexandru Nanu: La DNA central, da.

Mircea Negulescu: Foarte bine, bravo. Așa și trebuia să facă, nu trebuia să se ducă să vândă înregistrări.

Vlad Cosma: Auzi, noi dacă îți zicem ție, facem infracțiune?

Mircea Negulescu: Păi de ce să-mi ziceți? Voi ați venit și... De ce să faceți vreo infracțiune? Ce infracțiune?

Vlad Cosma: Avem voie, nu?

Mircea Negulescu: Păi nu, la ce infracțiune te referi?

Vlad Cosma: Nu știu...

Mircea Negulescu: Păi tu mi-ai spus ce a venit.

Alexandru Nanu: Am auzit niște vorbe prin oraș.

Mircea Negulescu: A venit unu să-i vândă lu’ Sebi Ghiță niște înregistrări. Ce faptă e asta?

Vlad Cosma: Da.

Vlad Cosma: Nanule, vezi că dormim la Câmpina. De Crăciun..

Alexandru Nanu: Mi s-a făcut pielea de găină.

Vlad Cosma: De Crăciun... Hai, lăsând gluma la o parte. Și a fost, a făcut denunț pe 22 când? Săptămâna asta?

Alexandru Nanu: Săptămâna asta, da. Marți. M-am uitat eu în calendar. Marți a fost 22 parcă.

Vlad Cosma: Și dacă a făcut denunț, ce p**a mea mai vrea? De ce vrea să vândă astea sau..?

Alexandru Nanu: Să nu se întâmple nimic acolo și că unu, ăla e în campanie electorală și câștigă nu știu câte procente dacă iese cu înregistrările astea..

Vlad Cosma: Da.

Mircea Negulescu: Așa.

Alexandru Nanu: Și a doua că nu se întămplă nimic acolo și că trebuie să iasă public, că altfel nu se întâmplă nimic acolo.

Mircea Negulescu: Da mă.

Vlad Cosma: Ca să-l mierlească pe Negulescu.

Alexandru Nanu: Da.

Mircea Negulescu: Mda. Păi se poate întâmpla ceva acolo dacă am făcut ceva, nu? Dacă am pus mâna pe bani, dacă am luat banii, dacă am făcut o înțelegere, nu? Dar dacă n-ai făcut nimic, ce dracu să ți se întâmple?

Vlad Cosma: Îți dă 30 de zile nevinovat.

Mircea Negulescu: Da. Acum fiecare, știi cum e fiecare își cheltuie banii cum vrea. Dacă Sebi Ghiță vrea să cumpere înregistrarea, să o cumpere. Știi?!

Vlad Cosma: N-auzi că ăla se duce la bâză.

Alexandru Nanu: Eu m-am (????) și i-am zis lu ăsta: „Bă nu vreau, uite, asta este situația, eu n-o să-i spun nimic lu’ ăla că nu fac eu așa ceva..

Mircea Negulescu: Dar tu lui Sebi Ghiță i-ai zis?

Alexandru Nanu: Nu i-am zis absolut nimic.

Mircea Negulescu: Păi de ce nu i-ai zis?

Alexandru Nanu: Poftim?!

Mircea Negulescu: Păi trebuia..

Alexandru Nanu: Ce treabă să am eu..?!

Mircea Negulescu: Păi trebuia să..

Alexandru Nanu: Păi ce treabă să...cum să mă bag eu în așa ceva? Nu vreau să aud.

Mircea Negulescu: Păi trebuia să îi zici, mă, că poate vrea să o cumpere omul.

Alexandru Nanu: Da, lasă. Nu mă interesează.

Mircea Negulescu: Am înțeles. Mda. Nu, dar era bine să-i fi zis că poate vrea să o cumpere și na, dă și el un ban grămadă să ia și el înregistrări cu mine.

Alexandru Nanu: Nu. Nu mă bag. Nu mă bag în așa ceva.

Mircea Negulescu: Am înțeles. Da. Bine mă.

Vlad Cosma: Hai dă-mi poză cu ăla.

Mircea Negulescu: Bine, dacă mai vine ăsta pe la tine sau nu știu ce, păstrăm legătura și ar fi bine să îmi zici și mie, da?

Alexandru Nanu: Da, da.

Mircea Negulescu: Poate i-o punem de un șantaj lu’ Viorel ăsta de la Autosoft.

Alexandru Nanu: Da.

Mircea Negulescu: Că în mod normal când intri în posesia unor date vizând săvârșirea unor fapte de corupție, te duci la DNA și faci denunț la DNA și DNA’ul știe ce să facă. Îl anchetează pe ăla, îl arestează, îl împușcă, îl trimite în judectaă.

Alexandru Nanu: Treaba lor.

Mircea Negulescu: Dar nu te duci prin oraș să vinzi înregistrări. Înțelegi?! Dar, el asta a zis? Viorel ăsta de la Autosoft a zis că dacă ar intra Sebi Ghiță în posesia înregistrărilor ar crește procentul în campania electorală?

Alexandru Nanu: Da, da.

Mircea Negulescu. Și ei, de fapt, nu voiau să le dea lui Sebi Ghiță ca Sebi Ghiță să anunțe autoritățile, ci Sebi Ghiță să câștige procente în campanie.

Alexandru Nanu: Să le facă publice, da.

Mircea Negulescu: Am înțeles.

Alexandru Nanu: Și în urma acestor lucruri să câștige procente.

Mircea Negulescu: Să câștige procente, da. Bine mă tata. Bine, mă. Dacă mai vine vreunul cu o propunere să ne spui și nouă, că poate până la urmă autorizat, te lăsăm să și iei ceva. Eu știu?! Na, dacă e nevoie să vrea lumea să-ți dea bani, să-ți facă ceva, vii ne anunți și îți dăm noi banii, da?! Sau suntem și noi pe acolo , mă înțelegi? Da?!

Alexandru Nanu: Exact.

Vlad Cosma: Dă-mi poză cu ăla.

Mircea Negulescu: Hai să-mi dai o poză cu ăsta, cu Viorel ăsta..

Alexandru Nanu: Acum.

Mircea Negulescu: Bine tata. Hai, să trăiești. Merci! Pa-pa.

Alexandru Nanu. Da. Să trăiți! Numai bine!

Mircea Negulescu: A înnebunit lumea, măi băiete.

Vlad Cosma: Ăia au ascultat.. (NU SE ÎNȚELEGE)

Mircea Negulescu: El zice că nu l-a anunțat.

Vlad Cosma: Ei..

Mircea Negulescu: Păi de ce m-ar fi mințit, mă?

Vlad Cosma: Ți-a zis că s-a mai dus prin cineva și s-a dus și a tratat..

Mircea Negulescu: Păi și ăsta de ce nu mi-a zis acum?

Vlad Cosma: Îi e frică de tine, în p**a mea.

Mircea Negulescu: Păi de ce îi e frică de mine? Am făcut ceva?

Vlad Cosma: Păi dacă ești Bau-Bau.

Mircea Negulescu: Păi dacă am făcut ceva, mă duc la pușcărie.

Vlad Cosma: Nu mă, că nu de-aia..îi e frică că..

Mircea Negulescu: A înnebunit lumea, măi Vlade. Deci mă… Îți dai seama că dacă aș fi făcut ceva eram alergic la…

Vlad Cosma: Trebuia să te uiți..

Mircea Negulescu: Ce?!

Vlad Cosma: Trebuia să te uiți să le cumperi..

Mircea Negulescu: Dar de ce să trimit..

Vlad Cosma: Nu, mă, tu. Instituția.

Mircea Negulescu: Păi ce, DNA-ul cumpără înregistrări?!

Vlad Cosma: Păi nu..

Mircea Negulescu: Nu frate. Ăla dacă are ceva să se ducă frumos, dacă a făcut pe 22 plângere la DNA, foarte bine că a făcut. Dar nu cumpără DNA-ul înregistrările. Ce să facă, să mă protejeze pe mine?

Vlad Cosma: Nu mă de protejat. Să vadă că e șantaj.

Mircea Negulescu: Ăsta e?

Vlad Cosma: Da.

Mircea Negulescu: Să-mi trimiți și mie poza. Să mi-o trimiți pe WhatsApp. Deci ăsta e Viorel de la Autosoft, da?

Vlad Cosma: Da.

Mircea Negulescu: Da mă. Treaba lor. Să facă ce or vrea. Nu mă..

Vlad Cosma: Ți-am dat-o.

Mircea Negulescu: Mi-ai dat-o?

Vlad Cosma: Mhm.

Mircea Negulescu: Ok.

Mircea Negulescu: Deci e clar că e o acțiune de compromitere.

Vlad Cosma: Da, normal că e acțiune de compromitere. Dar ți-am zis, omul vrea să și câștige ceva.

Mircea Negulescu: Altfel îi cerea bani lu’ ăsta.

Vlad Cosma: Altfel se ducea, lăsa denunțul și p**a mea, aia era. Așa dacă voia să și câștige..

Mircea Negulescu: Și pe ăsta l-a chemat.. O fi frate cu ăsta dracu, că nu știu..

Mircea Negulescu: Hai că plec, gata.

Vlad Cosma: Să nu mă bagi într-un c***t.

Mircea Negulescu: În ce c***t să te bag?

Vlad Cosma: În vreo notă, vreo hârtie.

Mircea Negulescu: Deci dacă vreodată te chem martor și spun că am avut discuția asta, bănuiesc că nu o să zici că n-am avut discuția asta.

Vlad Cosma: Protejat.

Mircea Negulescu: Cum protejat?

Vlad Cosma: Mă chemi martor protejat.

Mircea Negulescu: Păi de ce să te chem martor protejat? Ai venit să mă anunți că unii vor să vândă niște înregistrări cu mine lui Sebi Ghiță, nu? Ca să mă compromită. Dacă te chem martor, nu vii? Că nu înțeleg.

Vlad Cosma: Păi..

Mircea Negulescu: Păi vii, mă, sau nu vii?

Vlad Cosma: Depinde unde mă chemi.

Mircea Negulescu: Păi unde?! La DNA te chem martor, unde să te chem. Că doar nu te chem la… Normal, unde să te chem?! Nu la DNA?! Dacă se încearcă compromiterea unui procurer DNA, unde să te chem? Te chem în altă parte… Te chem la o instituție care se ocupă de așa ceva. Adică te chem martor legal, nu te chem… Nu e normal?

Vlad Cosma: Ai pistol?

Mircea Negulescu: Da, de ce?

Vlad Cosma: Că am văzut că ai (???)

Mircea Negulescu: Da, am.

Vlad Cosma: Și ce naiba faci cu el?

Mircea Negulescu: Am un pistol, na. Ce mare șmecherie?

Vlad Cosma: Păi și de ce umbli cu el?

Mircea Negulescu: Așa de șmecher. Mă duc să trag acum cu el. Da mă, mă duc să trag în poligon că de-aia am plecat cu el. Da Vlăduț, deci dacă mai afli ceva zi-mi și mie, adică așa în ideea că na, eu n-am de ce să-mi fac probleme. Ai înțeles? Că eu bani n-am luat, nu am luat nimic. Iar cu omul ăsta, ți-am zis, l-am adus, am făcut denunțul.

Vlad Cosma: Nu mă interesează. Eu am auzit o poveste, am venit să o spun.



MIRCEA NEGULESCU: Da, am înțeles. Adică în sensul în care, Doamne ferește, se pune problema de așa, te chem martor că ai avut discuția asta și că ai aflat de la ăla. Îl chem pe Nanu martor, chem pe toată lumea, nu-i normal?! Dacă s-ar pune problema. Asta e o abureală, e clar că se încerca compromiterea mea. Că vrea ăsta să mă compromită. Înțelegi! Mda. Și asta e, să plătească dacă vrea să dea banii să aibă înregistrări. E treba lui ce face cu banii lui, nu? Poate să își ia de la preservative până la medicamente. Cum ar fi Xanax. Ca să nu facă atacuri de panică, nu? Da mă da hai că.

VLAD COSMA: Să oprești..

MIRCEA NEGULESCU: Ești nebun cu capul.

VLAD COSMA: Haide măi că știi că nu sunt prost.

MIRCEA NEGULESCU: Mda. Cheile mele?