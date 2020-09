Coldea, prima reacție după acuzațiile lui Negulescu: Nu există vreo dată certă care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât spun. Nu l-am întâlnit niciodată personal pe dl procuror

Florian Coldea a declarat, la ieșirea de la Secția Specială, că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar, „în care este vorba de un magistrat”.

„Am fost astăzi audiat în calitate de martor intr-un dosar al Secției Special. Este vorba de un magistrat. Cu ocazia asta am discutat și aspectele cooperării instituționale dintre SRI și Ministerul Public, în speță DNA Prahova”, a declarat Florian Coldea.

Fostul număr 2 în SRI susține că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul procuror Mircea Negulescu.

„Pot sa va spun ca nu l-am intalnit niciodata personal pe dnul procuror (Negulescu - n.red.), nici în context personal, nici institutional și nu am luat legatura vreodata cu dânsul pe perioada mandatului la DNA Prahova”, a precizat Coldea.

„Am încercat sa raspund tuturor intrebarilor adresate de procuror într-o manieră clarificatoare, pentru a lamuri lucrurile, și am reiterat faptul că institutia noastra (SRI - n.red.) și eu care am reprezentat-o la momentu lrespectiv, am actionat intotdeauna cu legalitate, curaj și corectitudine”, a spus fostul prim-adjunct al SRI.

Despre acuzatiile lui Mircea Negulescu, Florian Coldea a declarat că „nu pot sa va spun mai multe elemente din dosar, am raspuns absolut tuturor intrebarilor procurorului de caz”.

De asemenea, Florian Coldea a tinut să transmită că nu există nicio dovadă că lucrurile ar sta altfel în acest dosar.

„Desi sunt mai multe opinii de-a lungul mai multor ani, va asigur ca nu există pana in momentul de fata vreo data certă, validă care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât așa cum vă spun”, a mai declarat Coldea în fața jurnaliștilor , în fața sediului Secției Speciale.

Fostul număr 2 în SRI a ajuns la DNA în jurul orei 11:00 și nu a dorit să dea declaraţii la intrarea în sediul Secţiei speciale.

„Haideţi să păstrăm un pic de distanţă!", le-a spus Coldea jurnaliştilor, cu mască de protecție pe față, făcând aluzie la măsurile de protecție anti-coronavirus.

Tot marți a fost citat și fostul șef al SRI Prahova, Sabin Iancu.

Audierea celor doi vine în contextul în care fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, a relatat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, cum s-ar fi implicat Coldea în ancheta care-l viza pe fostul deputat și om de afaceri Sebastian Ghiță.

Procurorul supranumit "Portocală" a afirmat, tot în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că fostul șef al SRI Prahova ar fi avut chiar rolul să-l urmărească și să-i transmită lui Florian Coldea toate evoluțiile în dosarul lui Ghiță.

Mircea Negulescu, fost procuror DNA, este și el cercetat de Secția Specială, sub control judiciar, după ce până la jumătatea lunii august a stat în arest. Negulescu este acuzat că ar fi falsificat probe şi ar fi constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.