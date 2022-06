Codrin Ștefănescu: Nu Thuma este șeful în Ilfov. E un băiat cu grad foarte mare dintr-un serviciu

Codrin Ștefănescu susține că în Ilfov nu președintele Consiliului Județean Hubert Thuma ar fi răspunzător pentru jocurile din regiune, ci altcineva, care ar face parte sau ar reprezenta interesele serviciilor.

„E o senzație greșită că Hubert Thuma este șeful. Și că relația lui cu clanurile interlope creează o asemenea forță încât nu mișcă nimeni. Nu! De Ilfov tot timpul s-a ocupat un băiat cu grad foarte mare dintr-un serviciu, care controlează, așa-zis în numele serviciului, ceea ce e fals, absolut tot ce se întâmplă aici. El face doar niște raportări”, a dezvăluit Codrin Ștefănescu, în premieră, la Culisele statului paralel.

„Tipul de coordonare din partea unui băiat din partea sistemului, al serviciului, este multiplicat în multe județe, in funcție de interese”, a declarat Codrin Ștefănescu.

Codrin Ștefănescu: În Ilfov, la fel era și pe timpul lui Petrache. Peste ei e altcineva

Fostul secretar general al PSD - Codrin Ștefănescu, actual secretar general al partidului înființat de Liviu Dragnea - Alianța pentru Patrie, a dat un exemplu despre „mișcările” din Ilfov din timpul mandatului social-democraților.

„În 2016 am fost nevoit să negociez cu partidul lui Băsescu, pentru 5% - PMP. Am fost și am negociat și le-am spus că pentru fiecare doi consilieri, noi am câștigat in unele judete 55%, îți dau și acolo vicepreședinte de CJ dacă te-ai calificat, eu câștigătorul absolut (PSD a câștigat localele în 2016, n.r). Că îmi trebiuie și în TImiș pentru că trebuie să pun la CJ președintele, la alegerile interioare, că sunt marele câștigător. La Ilfov era dl Petrache, deci tatăl lui ... (Thuma, n.r.).

La Ilfov, ca sa nu iasa Petrache , PSD si PNL luasera acelasi procent, in mijloc erau doar 2 consilieri de la PMP. Vă ofer tot , unul dintre consillieri devine președinte și unul vicepreședinte și vine si PSD cu un vice, numai să nu ia Petrache. Partidul lui Băsescu i-a zis lui Dorel Onaca de oferta. Ce disperare pe PSD sa scape de gașca de la Ilfov. Că prefer să nu iau decât un post dar să nu ia Petrache. A doua zi a avut loc ședința de Consiliu județean. Când ai doi oameni, dintre care unul va fi sef suprem, altul adjunctul șefului suprem, cum sa votezi cu Petrache? Cine și-a băgat coada? Ce mize? Cine da ordine? Daca eu vreau sa te fac sef pe judet si dai cu piciorul funcției supreme si votezi cu adversarul mei, inseamna ca peste voi este cu totul altcineva”, a explicat Codrin Ștefănescu.

C. Ștefănescu, despre cel din spatele lui Hubert Thuma: Este atât de tare acel cineva, încât toată lumea joacă pe sârmă

„Este atât de tare acel cineva și atâtea dosare la rafturile lui secrete și atâta forță are acel cineva, încât toată lumea joacă pe sârmă. Asta se întâmplă și acum în Ilfov”, a concluzionat Codrin Ștefănescu.

Întrebat cine este personajul din Ilfov, Codrin Ștefănescu a spus că „nu l-am identificat. Nici pe vremea lui Petrache. Dar lucrurile sunt coordonate acolo. Dacă te-ai duce ca jurnalist să le iei interviuri, la un pahar de vin sau o cafea, primarii din Ilfov sunt terorizati de acest grup. Primarii, daca sunt intrebati fara camera o să spună că Hubert e șeful la județ, dar nu este stăpânul la inele. E un grup, iar acelasi grup coordona și pe vremea lui Petrache. N-am scăpat”.

Întrebat de Anca Alexandrescu dacă în grupul respectiv sunt și clanuri de interlopi, Codrin Ștefănescu a răsopuns că sunt două grupuri interlope.

„Sunt interlopi nenorociți, prin toată țara... Clanurile care vin in strada, fură poșete, pun camătă, pun taxa, care trebuie sa dispara total...

Însa pe aia pe care mi i-am asumat să intre in partid sunt civili, nu sunt informatori, nu sunt delatori.

Pentru că există și cei de partea cealalta: mana in mana cu sistemul. Actioneaza uneori la sarcini, stiu ca au spatele asigurat”, a mai spus Ștefănescu.

Anca Alexandrescu: Au pile mari la servicii. Hellvig nu vrea să iasă să dezmintă că nu are legătură cu Thuma și Bușoi

„Înțeleg că au pile mari și la servicii de vreme ce serviciile nu reacționează. Dl Thuma și dl Bușoi... Văd că dl Hellvig nu vrea să iasă să dezmintă că nu are legătură cu Thuma și Bușoi. Nu dezminte oficial. Să spună <<N-am nicio legătură, nu mă mai acuzați, că n-am nicio legătură cu Thuma și Bușoi>>. Ne-a spus off the record... Vreau sa aud oficial de la Eduard Hellvig ca Thuma si Bușoi sunt niște mincinoși, eu nu-i sustin, nu au sprijinul meu. Vreau sa aud asta de la Hellvig, cu subiect și predicat”, a punctat Anca Alexandrescu.

„Eu mi-asum , am curaj, de aceea am facut si protocol. Mă afișez. Imi asum. Ma duc la Olt, am in partid secui, maghiari, turci, tătari, inclusiv care sunt primari în funcție. . Legat de faptul că Hellvig nu-și asumă. Să spună că imi asum relația de prietenie. Simplu. Nu-mi asum relația oficială, nu le dau eu comandă, și se ajunge tot la teoria mea: că cineva coordonează”, a adăugat Codrin Ștefănescu.

C. Ștefănescu: Conducerea PNL trebuie să-l cheme pe Thuma și să-i spună să răspundă la întrebări în conferințe de presă

Codrin Ștefănescu a spus și cum ar fi făcut, ca șef de partid, pentru a limpezi lucrurile: l-ar fi trimis să susțină o conferință de presă în care să răspundă la toate întrebările legate de județ.

„Vorbesc de Hubert Thuma și PNL. Dacă aveam situatia asta, il chemam pe seful de filială. (...) Trebuie sa iesi public in conferintță de presa, sa incepi sa vorbsti si sa dai detalii. Conducerea PNL, cu Ciucă în frunte, Ciucă, toată echipa, cu dl Bode, trebuie să-l cheme pe Hubert Thuma și să-i spună: Noi nu te sacrificăm, nu stim exact cine te ataca, (...) dar, după metoda veche, trebuie să ieși în conferinta de presa si sa raspunzi. Și faci o data, de doua, trei ori sau... te schimbăm. A făcut conducerea PNL asa ceva? Nu! De ce? Pentru că cei care coordonează și controlează astfel de zone sunt mai tari ca șefii din PNL”, a mai spus Codrin Ștefănescu, despre situația din județul Ilfov, la Culisele statului paralel.

„Adică șmecherii din spatele lui Thuma sunt peste șefii PNL”, a concluzionat Anca Alexandrescu.