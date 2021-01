Patru judeţe din Moldova se află, vineri noapte, sub avertizare Cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Este vorba despre Bacău, Neamţ, Vrancea şi Vaslui.

