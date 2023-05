Anca Alexandrescu: Este foarte clar că încearcă să ascundă discuția în care am demontat, punct cu punct, ultima sancțiune

„Este foarte clar ca incearcă sa ascunda discutia de ieri purtata in mod public, unde am demontat punct cu punct ultima sanctiune aplicată emisiunii și postului si am demonstrat fara echivoc ca presedinta CNA s-a transformat in mod nepermis, incalcand legea, în aparatoarea dlui Bogdan Mîndrescu, secretar de stat la ministerul Transoorturilor, a dl Sorin Grindeanu și dl Burduja.

Scopul si rolul CNA, stabilite foarte clar prin legea Audiovizualului. Ei nu se pot pronunta pe fondul discutiilor ci doar pe modul cum noi respectam legea, lucru pe care noi l-am făcut, demonstrat de noi cu documente, ca i-am contactat pe cei vizati și au refuzat sa intre in legatura directa cu noi”, a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel.

„CNA a sters de pe pagina sa sedinta la care am participat ieri! Au pus insa poze de la sedinta! De ce va e frica? Astazi avem proces si nu vreti sa existe probele?

P.S. Avem toata sedinta inregistrata! Ghinion”, a transmis Anca Alexandrescu, într-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook.

Anca Alexandrescu: Am depus acțiune în instanță, pentru Ordonanță președințială, după sancțiunea CNA

„Ei știu foarte clar ca noi astazi am depus in instanta actiune pentru ordonanta presedintiala, la ora 12.00 va fi sedinta si banuiesc ca din ac motiv au sters inreg sedintei. Cea de la ora 10 este pe pagina de Facebook. Mai mult, cei de la CNA restrictioneaza orice exprimare a cetățenilor pe pagina de Facebook.

Ce se poate face legal este ca Parlamentul care i-a investit sa se autosesizeze ,Comisia de cultura, mass-media. Noi am facut demersuri prin Clubul de Presă. Noi am fost păcăliti ca se vor face astfel de audieri, chiar se stabilise o intalnire impreuna cu conducerea PSD. Cei de la CNA au reusit sa scape de aceasta discutie, au amânat-o fara sa stabileasca o data ulterioara”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Pe surse, Sorin Grindeanu s-a jurat că nu se lasă până nu mă scoate de pe post de la Realitatea PLUS

„Mai mult, pe surse îmi vine informația că Sorin Grindeanu s-a jurat în cercul de apropiati la partid ca nu se lasă până nu mă scoate pe mine de pe post de la Realitatea. Nu am dovezi în acest sens, dar, la modul in care actioneaza și a spus ca nu considera ca e necesar sa raspunda intrebarilor noastre, tind sa cred ca e adevarata”, a dezvăluit Anca Alexandrescu.

„Este foarte clar jocul politic, uitati cu câtă ardoare doreste sa il pastreze Marcel Ciolacu in guvern pe Sorin Grindeanu, iar eu prezint in emisiune problemele. Probabil ca dl Ciolacu are ochelari de cal sau sunt alte motive pentru care îl tine in brate pe Sorin Grindeanu”, a maai punctat realizatoarea Culisele statului paralel.

Anca Alexandrescu: Atitudinea celor de la CNA, ironică. E comandă politică.

Despre ședința de marți de la CNA și membrii CNA, Anca Alexandrescu a mai spus că „pur și simplu atitudinea lor a fost ironica, cel putin a presedintei Monica Gubernat.