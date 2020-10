Spovedania lui Rizea, episodul 2: DEZVĂLUIRI ULUITOARE. Cine a pus bazele celebrului Grup de la Monaco

Anca Alexandrescu: Cristian Rizea, se poarta discutii de ani de zile despre Grupul de la Monaco. Cine este acest Grup de la Monaco? Cine l-a fondat? Cine face parte din el si ce face acest grup de la Monaco, pana la urma?

Cristian Rizea: Da. Intr-adevar e celebrul Grup Monaco, constituit in urma cu multi ani, cam in 2003-2004 s-a facut acest grup odata cu….faptul ca si-au luat anumiti oameni, membrii din acest grup, si-au luat rezidenta in acea perioada in Principatul Monaco. Si pot sa va spun ca cel care este liderul informal, daca vreti, al acestui grup, este Dragoș Dobrescu. Sau miliardarul fara chip.

AA: Dar e foarte important sa precizam de la inceput...acest Grup de la Monaco (GM) are legaturi cu statul paralel (SP)?

CR: Da.. deci hai s-o luam cu inceputurile. In 2003-2004, cand Traian Basescu era la PMB (Primaria Municipiului Bucuresti, n.n.) si atunci s-au facut cele mai spectaculoase retrocedari cu acte false. Principalii beneficiari erau aceasta retea patronata de Dragoș Dobrescu, oameni care si-au permis ulterior, pentru ca au acumulat bani foarte multi, foarte multi, acte false... Procuri false. Nume de mostenitori trecute in fals cu ajutorul unor notari publici. Toate acestea acceptate de Basescu ca primar general. Am documente semnate de Basescu, sa stiti, cu semnatura sa ca primar general.

AA: Deci ai dovezi in acest sens...

CR: Da! Bineinteles, vorbim pe documente aici. Nu putem vorbi din auzite. Aici exista documente pentru toate lucrurile astea. Dar baietii astia au acumulat niste averi colosale, deci romanii cred ca ne privesc...imi mai transmit mesaje pe Facebook. Sute de romani. Si raman uimiti de sumele despre care eu vorbesc acolo si ei se gandesc la ziua de maine, ca n-au ce pune pe masa copiilor a doua zi.

AA: Da-ne cateva exemple, pentru ca sigur acum telespectatori se vor duce sa citeasca, cei care n-au citit inca „Spovedania lui Cristian Rizea”, primul volum. Dar hai sa dam cateva exemple. Despre ce sume e vorba?

CR: Eu va spun doar atat. Eram in acei ani, in care am ajuns si eu pe la Monaco, si baietii astia ii vedeam, la prima mea imagine cu ei....a fost la Saint Tropez, la discoteca VIP patronata de un personaj cunoscut in Franta, Jean Roch, e un amic de-al meu pot sa spun, ne cunoastem foarte bine. Este un om din showbizul francez, si acolo, acesti baieti. Vorbesc de Dragoș Dobrescu, Cosmin Băncăcean, Dragoș Săvulescu, acest trio inbatabil in retrocedarile din Bucuresti....

AA: Fugarul Săvulescu! Fac precizarea...da?

CR: Eh..stai linistita, e in Sardinia la Porto Cervo, n-aveti nicio problema. Sta bine...Intr-o vila de 8.000 de euro pe luna, deci nu va faceti problem, un iaht pe masura, de vreo 32 de metri, stiu toate aceste lucruri. Va dati seama ca exista oameni si pe acolo. Si acesti baieti plateau nota de plata la vremea aceea de 100...intr-o suta si 120.000 de euro pe seara. Deci, Anca, sa ne intelegem. Si stimati telespectatori. Acele note erau doar pentru niste sticle de sampanie sau de whisky, pentru o seara. Eu am ramas siderat, pentru ca mai cunosteam un singur consummator. Fiind frecvent pe Coasta de Azur, rivalizau aceste mese ale smecherilor din GM (Grupul Monaco, rivalizau doar cu cele ale unui cetatean iranian cautat de multa lume din...de multe agentii guvernamentale. Omul e de fapt apatrid, traieste pe un iaht foarte luxos in afara, daca vreti, statelor unde e cautat. Un om foarte bogat, ale carui note de plata ajungeau la sume de 500.000 de euro pe seara. In acel club, deci astea.

AA: Cristian Rizea, cum puteau??

CR: Deci oamenii stateau pe iahturi la Cannes, povestea chiar Dobrescu cum se trezeau din betie dimineata... Sunau avocatii sau cei care aveau ei sageti in diverse afaceri de genul asta si le mai ziceau: „au mai intrat 4 milioane de euro, au mai intrat 3 milioane de euro..”

AA: Cristian Rizea, vreau sa facem precizarea ca Dragoș Dobrescu este nasul baietelului tau, asa este?

CR: Da, exact, lumea trebuie sa stie pentru ca int-adevar am spus si in primul meu volum… Dragos Dobrescu mi-a fost...si aici e o greseala pe care eu mi-o asum, sper ca baietelul meu sa ma ierte atunci cand va fi mare, am spus-o. Poate doar apropierea de la vremea respectiva, ca avea si el un baietel un pic mai mare decat al meu, a facut ca sa avem aceasta legatura, daca vreti, in fata lui Dumnezeu. Din pacate si el a fost unul din cei care, in momentul in care acest Stat Paralel, acest sistem ocult care conducea Romania... mi-a distrus viata. A fost unul din cei care mi-au intors spatele si s-a uitat in alta parte, cu toate ca el este protejat foarte bine de acel sistem. Iar atunci cand el a fost intrebat, stiu foarte bine aceste lucru, de niste baieti din aceasta structura secreta a Romaniei, a spus ca nu e nici o problema, nu ma inteerseaza de el. Da?! Or... atat conteaza un legamant in fata lui Dumnezeu de Dragos Dobrescu (DD) si o sa aflati in volumul 2 ca acest om nu are nimic sfant in el. O sa vorbesc de o relatie pe care el a avut-o, extraconjugala, cu o femeie careia, sotia unui renumit politician, ea un politician renumit in Romania, carora le-a botezat copiii Dragos Dobrescu. Iar el a avut o relatie extraconjugala chiar cu mama celor 2 copii botezati de el.

AA: Cristian Rizea, eu stiu la cine te referi, nu am sa fac eu dezvaluirea asta, te las pe tine sa o faci. Stiu despre cine e vorba, insa vreau sa te intreb altceva. Acesti oameni din GM si in special DD au beneficiat de aceste retrocedari, dar totusi banii aia la un moment dat se termina, ca e vorba de multi ani de atunci. Sunt implicati si in alte afaceri? Au sageti si in alte domenii? Pentru ca tu povesteai, iarta-ma, vreau sa-mi duc ideea pana la capat. Tu povesteai zilele trecute ca au venit la Chisinau sa te urmareasca niste baieti din anturajul lui DD, unul dintre cei pe care i-ai nominalizat a fost chiar consilierul Vioricai Dancila.

CR: Exact, Anton Pisaroglu, da.

AA: Deci ei inteleg ca erau si in alte anturaje, si aici nu pot sa nu ma duc cu discutia la ce ai spus tu pe Facebook de curand, apropo de campania electorala pentru alegerile locale de Gabi Firea, de domnulPandele, de Dana Budeanu, am auzit si despre Hrebenciuc. Sunt niste nume care apar in acest context. Ne faci putina lumina. Despre aceste dezvaluiri pe care tu le-ai facut doar pe jumatate?

CR: Pai haideti acum sa o luam asa pe… sa le luam pe rand...

Bogdan Muzgoci: Să pornim de la Dobrescu și de la celebra amanta. Cine e persoana?! Daca tot...femeia..!

CR: Am obligatia acum sa fac dezvaluirea din...

BM: Nu va obligam, va rugam...

AA: Te-am lasat la capitolul jurnalisti, macar despre asta spune-ne ceva.

CR: Pai amanta lui DD a fost in acea perioada...va dati seama..d-aia spuneam, ca n-are nimic sfant acel om. E vorba de Ramona Mănescu, soția lui Rareș Mănescu, care este, si vad ca e cu DD, ca sa fie foarte clar.

AA: Acum nu pot sa fac o legatura despre cum Ramona Mănescu a ramas in Guvernul Dancila si a fost si nominalizata pe lista scurta pentru comisari europeni, iar consilierul doamnei Dancila, Anton Pisaroglu, despre care tu spuneai si ai scris ca a venit dupa tine la Chisinau…

CR: Da da da, acum 3 zile…

AA: Lucra cu doamna Dancila, era mana dreapta a doamnei Dancila. Hai sa luam pe rand, hai sa incepem cu personajul.

CR: Asta am si spus la vremea respectivă, cand a fost investit Guvernul Dancila, am spus DD si-a pus 2 oameni in guvern. I-am nominalizat, luati ceea ce am scris la vremea aia: pe Ramona Mănescu si pe Anton Pisaroglu.

BM: Exact.

CR: Va dati seama ca un om...n-am nimic cu Toni ca asa ne adresam, Toni-Cristi.

AA: Dar domnul Pisaroglu era un specialist in comunicare? Pentru ca am citit in Facebookul tau ca se ocupa de cu totul si cu totul altceva. Avea alte atributii in preajma lui DD.

BM: Pe zona de Securitate, așa.

CR: Pe zona de Securitate. A fost bodyguardul care a asigurat, seful bodyguarzilor care asigura paza inclusiv la evenimentul de botez al fiului meu. Il vedeti in toate pozele, o sa vedeti in volumul doi al meu. De la biserica de la...il veti vedea pe Toni in spatele meu si al lui DD.

BM: Cum a ajuns acest paznic in guvern? Ca-i paznic.

CR: Iar pentru mine e o enigma, eram aici si ma uitam, nu-mi venea sa cred. Cum un om clameaza ca restul..nu i-a cerut nimeni diplomele, stiti, ca la Dana Budean. Ea a facut studiile la Londra, dar nu a aratat diplomele nimanui. Iar niste colegi de-ai dumneavoastra de breasla au verificat, iar numele Danei Budeanu nu apare nicaieri in arhivele acelei scoli pe care ea sustine ca a absolvit.

AA: Dar haideti sa le luam pe rand, Bogdan, Cristi...

BM: Deja se aduna numele.

AA: Hai sa lamurim cu Pisaroglu ...am citit la tine ca ulterior l-ai intalnit pe Pisaroglu. Nu mai lucra cu DD. Ti-a spus tie, si si facuse o fabrica de pantofi. Cum a ajuns el mana dreapta a doamnei Dancila?

BM: Daca avea fabrica de broșe era logic.

CR: Ne-am intalnit la Cafe de Paris, eram cu sotia mea si intr-adevar cred ca era la un an... în 2014 nu mai lucra la Dobrescu, desi era un om de incredere, mergea peste tot cu el la deplasarile externe, era mereu la Monaco, stie totul acolo, si banca, si tot, unde se fac intalnirile. Tot, tot inclusiv cardurile i le dadea la un moment dat DD, ca ii era foarte greu sa se duca la banca sa scoata banii cash. Iar acest Toni, intr-adevar foarte disciplinat, ca profil de bodyguard, e profesionist. Am ramas surprins sa ma intalnesc cu el. Foarte jovial, asa. Era suparat ca nu mai era acolo. L-am intrebat „ ce-ai facut”? „Pai am ales sa plec, ca a zis ca si-a facut o fabricuta de pantofi”. Mi-a aratat poze, adica a vrut sa ma castige drept client, i-am promis cand vin la Bucuresti, ca o sa-l vizitez, ca poate-mi fac si eu pantofi la comanda. Ca totusi e baiat umblat si facea niste produse de calitate prin experienta pe care o avea, ca vazuse multe lucruri. Si se asociase cu cineva care chiar lucra in domeniu, iar dupa aceea eu aveam un prieten foarte influent la Monaco. Il am si astazi. Dar nu mai e acolo. Un om important, foarte apropiat inclusiv de Principe, acum s-a stabilit in alta parte, si avand o clienta romanca, stim noi ne-am imprietenit foarte tare. De fiecare data la mese, cand eu eram acolo si mi-a propus, dat fiind ca prietena lui era asa....asculta...ii placea foarte mult muzica aceea si ii placeau manelele...voia sa-i faca o surpriza si sa-l invite pe Florin Salam

BM: Domnul Pisaroglu? Pisaroglu prieten cu Salam?

CR: Da, da. Pe Florin Salam, da Pisaroglu mi-a spus...bai, „uite ca am un prieten”. „Florin vine oricand, sa-mi spui cand e nevoie. Vine oriunde in Europa sau in lume pt mine”. Omul are o influenta si o are in continuare, puteti sa-l intrebati chiar pe Salam. Dupa aia am ramas siderat sa-l vad in Guvern, consultant politic. L-as intreba si pe fostul meu prieten Cristi Burci, l-am vazut ca scrie si la Adevarul. I-a dat o rubrica acolo, o face si pe deontologul acest domn Pisaroglu, isi exprima opiniile in legatura cu ce a fost in campanie electorala. Am vazut ca o acuza si pe Firea ca nu si-a facut bine campania, el fiind un expert in campaniile lui, eu stiu. Parca ar vorbi un specialist in campania electorala. Un consultant de mare anvergura.

AA: Probabil a acumulat experienta in preajma lui DD.

CR: Va spun eu ca eram de fata care era experienta, era sa-l conduca pe DD care era mort de beat in prelungitele seri fie la Monaco, fie in Romania pe Soseaua Nordului, si-l sprijinea sa mearga la toaleta, eu am vazut cu ochii mei. La aia se pricepea foarte bine. Dar la consultanta politica, ma indoiesc, dar nebanuite sunt caile Domnului.

AA: Din informatiile pe care le am, Pisaroglu era cel care a dus-o pe Dana Budeanu la doamna Dancila, pentru a-i oferi sfaturi de infatisarea in campania electorala. Ai povestit asa cate putin despre Dana Budeanu, despre legaturile cu Dragos Dobrescu. Deci a ajuns Dana Budeanu, acum un personaj admirat de o parte importanta a unei categorii de romani. Iata a fost folosita in campania electorala de Firea, spune ca-s ca si surori. Ce rol a avut Dana Budeanu si in campania lui Dancila si a lui Firea, cine e in spate? Cine manevreaza aceasta poveste? Ca tu ai facut niste afirmatii pe Facebook. Ai dovezi? Ai spus ca ar avea o legatura cu Ciocârlan, ca ar fi si domnul Hrebenciuc in aceasta poveste.

CR: Stiu si asta. Si sa incepem cu inceputul. Dana Budeanu a fost in aceasta campanie, a fost port-stindardul lui Firea. Intr-adevar. Ea a venit pe filiala vedeti....ati spus de Guvern, de Pisaroglu care a dus-o in preajma doamnei Dancila, chipurile pentru a-i da consultanta vestimentara. De fapt aceasta consultanta vestimentara s-a transformat in altceva. Ea a venit pe filiera fostului ei amant domnul general, Adrian Ciocârlan din SRI prim-adjunct al actualului director azi.

AA: Trebuie sa te intreb daca ai probe pentru ca sunt niste afirmatii jignitoare poate pentru niste personaje.

CR: Daaaa… stii ce Anca? Eu iti spun un lucru si romanii trebuie sa inteleaga. Eu stiu ca atunci cand sunt nevinovat si n-am nicio problema, eu ma stiu ca n-am facut nimic din ce ma acuza cineva. Eu il dau in judecata! Stiti cati m-au dat in judecata dupa ce am scos primul volum al Spovedaniei lui Rizea cu toate acele dezvaluri, cati din cele 142 de personalitati din afaceri-politica-media-showbiz m-au dat in judecata? Niciunul.

AA: Interesant.

CR: Astept, o invit pe Dana Budeanu, pe care am cunoscut-o in 2002 2003.. .ca ea se lauda ca e mama presei de scandal din Romania .,.da! mama si tata,...ea face asa niste metafore de genul asta ca ea a inventat presa de scandal in Romania! Da...ea cu sotul ei faceau santaj...eu am fost unul din cei santajati, da. Si o sa va povestesc acel episod si fac referire in volumul 2. Cum au santajat, si mesele pe care le-am avut, eram eu cu sotia la Casa di David, abia se deschisese, iar Radu Budeanu cu Dana Budeanu am stat de multe ori la masa impreuna cu ei...imi povestea mie Dana Budeanu de drumurile la Londra si de preferintele ei de pantofi Manolo Blahnik intr-adevar, noi atunci eram niste neinitiati in ale vestimentatiei de lux. Mai ales vorbind de pantofii aceia, care nu erau cunoscuti in Romania, poate nici acum. Dar de pe vremea aia Dana Budeanu se lauda. Ea a fost la Londra, nimeni n-a stiut unde a fost plecata cand a pierdut Gabi Firea, apropo. Chiar cu 2 zile inainte de duminica alegerilor, ea a plecat la Londra, eu am devoalat asta public. Dupa aceea, intr-adevar Dana si-a pus si a facut o fotografie pe Instagram din acele taxiuri celebre doar in capitala Angliei.

AA: Sa povestim totusi care e rolul doamnei Budeanu in campania Gabrielei Firea, asta te intrebam. Adica cum a ajuns, pentru ca domnia sa a avut cariera legata de Modă, apreciata. Si eu am spus, dar nu inteleg legatura cu politica. Cum a ajuns?

CR: Pai a ajuns prin Adrian Ciocârlan. A fost practic introdusă acolo ca Viorica Dancila, avea acces la cabinetul 1...Anca...ce v-a zis? N-am vreo....e un om care mi-a facut mult rau...Dumnezeu o va judeca si poate ca voi mai avea ocazia in viata sa mai vorbesc odata cu el. Sau sa vina sa spuna public adevarul. Liviu Dragnea! E vorba de el. Liviu Dragnea a spus la un moment dat public. „Viorica Dancila a fost inconjurata de sistem”. Dancila in fiecare zi era vizitata de Gabi Vlase, actualul sef SIE. Dancila a fost cea care a percutat la ordinele Sistemului. Budeanu a fost introdusa de Adrian Ciocârlan in cercul intim al Vioricai Dancila. Era premierul Romaniei, da...? Nu era o persoana oarecare. Si atunci, in acel interval de timp in care ea a condus Guvernul Romaniei, s-au facut multe contracte de la buget in favoarea celor doi Șmecheri – Dragoș Dobrescu și Cristi Burci, pentru ca amandoi l-au promovat pe acest Anton Pisaroglu, care sa fie umbra lui Dancila pentru a monitoriza si superviza toate contractele banoase acordate din pixul prim-ministrului si sa influenteze intr un fel sau altul.

AA: Eu trebuie sa intervin aici si sa-ti spun ca pe DD nu-l cunosc. Pe Burci il cunosc, se stie public, po sa spun ca poate i s-au promis, dar de facut n-a facut absolut nimic.

CR: Eeee, d-aia sta la Abu Dhabi, eu il inteleg sa stea acolo in continuare, dar de ce nu vine in Romania? Il intreb si eu asa public.

AA: Vine vine....dar sa stii ca nu despre Burci discutam. De Dana Budeanu.

BM: Dana Budeanu e un personaj in aceasta campanie cu alegerile locale, e un personaj foarte vizibil si care, eu stiu, a contat dar nu in sens pozitiv, pentru ca s-a vazut ca Gabi Firea a avut niste mari probleme, unele chiar din cauza Danei Budeanu. Hai sa vedem cine e aceasta Dana Budeanu si cum a ajuns de la respectabila rubrica „Ametitele si Mafiotii”… stiu, mi-am facut o documentare. Nu-s fan. Cum a ajuns de la ametitele si mafiotii sa faca ea consultanta politica mascata? Pentru ca asta a facut din moment ce s-a implicat. Dupa ce inainte se pupa prin birourile guvernului cu Dancila. Cunoscuta fiind relatia de aversiune sau...nu stiu intre Dancila Firea. N-au fost cele mai bune prietene, deci Budeanu e un numitor comun intre ele 2. Cum s-a ajuns? Mi se pare ca e un fel de infiltrare, cum a aparut Budeanu in guvern. Ma gandesc ca asa o fi aparut si in superba sufragerie a lui Pandele cu doamna Firea...si care a fost scopul? Ca rezultatul a fost dezastruos.

CR: Da, scopul a fost contractele de achizitii importante de la PMB....trebuie s-o spun...si daca cineva doreste sa verifice aceste lucuri. Vor vedea adevarul...contracte...acele pentru autobuze...inclusiv cel pentru tramvaie care nu a mai apucat sa se concretizeze cu firma din Turcia...foarte draga celor care au condus PMB din umbra, cu Adrian Ciocârlan prin Dana Budeanu, o confidenta a Gabrielei Firea. Aici inclin sa cred si eu ca reactia din online si ea si-a pierdut zeci de mii de urmaritori de pe Facebook. Intr-adevar arata ca Gabi Firea a pierdut poate chiar din implicarea, poate chiar agresiva a Danei Budeanu chiar in favoarea candidatului PSD, Dana Budeanu a fost ca un satelit ,si in jurul lui Dancila si in jurul Gabrielei Firea, practic unde-s bani, apare si ea. Ea care clameaza peste tot ca, vezi domne, n-are nevoie, ca ce situatie are ea. Pai tatal ei e un infractor dovedit. Trebuie sa spunem lucrul asta

AA: Aveti dovezi?

CR: Daa daaa, figureaza, v-am spus, am dovedit, chiar in volumul doi, am dat acele fragmente pe site, in premiera acum 2 luni pe www.spovedanialuirizea.com, unde spun de Adrian Guțilă in raport 1. Deci atentie!. Nu e raportul meu. Raport al ONU, ca in 2001 – 2002, a fost acuzat ca a incalcat embargoul impus Irakului, facand un trafic de marfuri...de ...nu stiu, ce a facut el acolo, stiu ei mai bine ca e raport. Sunt datele prezentate si a facut, a fost chiar sanctionat, a fost pe lista personanelor non-grata permise de sedere in zona. Vize...deci absolut tot, a incalcat un embargo la nivel international. Iar ea niciodata nu vorbeste de asta. Eu de asta am ales sa vin la dvs. Si sa accept invitatia propusa pentru ca eu am avut multe ocazii dar n am acceptat pt ca stiam ca la un moment dat va fi o frana, un anumit interes. Cineva nu o sa doreasca sa vorbesc, cineva nu va dori sa prezint acele lucruri, dar d-aia am ales Realitatea PLUS.

AA: Noi, sa stii ca nu ne oprim, vom vorbi deschis de absolut tot. Nu protejam pe nimeni, poti vorbi despre orice dar vreau sa ne intoarcem la ce te-a intrebat Bogdan Muzgoci.

CR: Pai asta voiam, sa continuu ideea cu Dana Budeanu, actuala amanta, pentru ca vedeti el nu e casatorit, ea e divortata sau nu stiu, concubinaj la ora actuala cu Andrei Hrebenciuc, baiatul fostului politician. Pentru ca acum nu mai activeaza Viorel Hrebenciuc. Cel care nu intamplator, iata ca nu poate sa stea departe de politica si de șmecheriile din politica.

AA: Pana la urma e treaba oamenilor, sunt 2 oameni liberi, pot sa-si consume relatia.

BM: Ce treaba are Hrebenciuc senior in toata ecuatia?

CR: Ati vobit aici de Pandele si Firea, i-am acuzat, ati vazut la mine dezvaluirile la adresa celor 2, dar acum trebuie sa recunosc ca pe langa Dana Budeanu, nu intamplator. A fost acolo langa Gabriela Firea. Hrebenciuc Viorel a facut un joc dublu. Andrei Hrebenciuc poate face anumite jocuri in pat cu Dana Budeanu, dar Viorel a facut un joc cum s-a obisnuit el, ca a fost duplicitar toata viata lui in politica. A fost un șmenar al politicii pe bune. Artist al smecheriei din Parlamentul Romaniei si politica post-decembrista nr 1. Guzganul Rozaliu a facut ca de obicei pact cu diavolu, el a fost un apropiat al vechilor generali din sistem care azi sunt o rezerva, dar au anumite legaturi bine conturate cu generatia tanara. Au arhive, au la mana foarte multi oameni din dosarele de munca, iar acest Viorel Hrebenciuc... apropo, cand am vorbit de firma Straco, si de Ponta si de cei care au sponsorizat vizita lui Tony Blair, acel event pe care DNA nu vrea sa finalizeze. Viorel Hrebenciuc a fost cel care i-a dus pe cei de la Straco inaintea mea la Victor Ponta, iar cei de la Straco, ca am povestit in postarea de ieri de Vlad Stoica, de cafeneaua French Bake ca au venit la guvern stiti de ce. Pentru ca spaga perceputa pe filiera asta Victor Ponta era mai mica. Hrebenciuc voia mai mult pentru el.

AA: Din nou va intreb, aveti probe ?

CR: Daaa, bineinteles ca am probe. Cum sa nu..hehe...bineinteles...si la relatia ei cu Amdrei Hrebenciuc. pot sa spun ca Viorel Hrebenciuc el a avut un rol chiar in campania asta la locale.

AA: Eu vreau sa precizez, pentru ca sunt femeie, si nu pot sa nu iau apararea Danei Budeanu, e o femeie libera, are dreptul sa faca ce vrea ea, sunt doi oameni liberi frumosi daca se iubesc. Dar ce legatura are cu campania electorala Firea-Pandele si aceste jocuri politice?

CR: Asta e problema, Dana poate n-a stiut, poate e prietena sincera cu Gabi, cred ca n-a stiut....de ce a facut actualul ei „socru” cu ghilimele lui Viorel Hrebenciuc, cel mai șmecher politician pe care eu l-am cunoscut. A facut un pact cu diavolul. El si cu Marius Pieleanu, cel pe care l-am devoalat acum o saptamana pe Facebook pe contul Spovedania lui Rizea o sa vedeti acolo, cei interesati pot citi- ca e un om al sistemului ca e...ca se duce la padure sa si ia notite si sa dea in sondaj cum trebuie sa fie...asta e realitatea. Si am povestit tot, iar Liviu Dragnea stie f bine lucrurile astea. Cand il mai intrebati sa va spuna, ca el le stie mult mai bine...cel putin la fel de bine ca si mine. L-am vazut pe Pieleanu venind in acel sediu al Jandarmeriei, da? Cand eu mergeam la George Maior, el mergea la Florian Coldea, ca sa stiti si asta.Viorel Hrebenciuc a facut acum un pact cu diavolul – cu acest sistem ocult – si prin Marius Pieleanu s-au aranjat ei s-o lucreze pe Gabi Firea prin acele sondaje masluite, o sa-mi spuneti...care a fost motivul lui Hrebenciuc? Al treilea dosar pe care il are in lucru si e condamnat si urmeaza sa execute sau nu o pedeapsa. Are acum inca un dosar. Stiu foarte bine acest aspect ca Hrebenciuc nu face lucruri pe degeaba, iar miza lui e una personala in acest demers...

AA: Totusi nu pot sa nu precizez, ca eu am o relatie de amicitie cu Marius Pieleanu si iata ca sondajele prezentate de el, si exit-pollul au fost corecte. Cum ar fi putut Marius Pieleanu sa influeteze acest lucru??

BM: Cu Dana Budeanu.

CR: Aici exista multe multe....intrebari...poate din partea opiniei publice la prima vedere, dar cunoscatorii, cum esti si tu Anca si colegul tau, si cei care ne privesc, stiu cum se pot influenta aceste lucruri prin acele exit-polluri printr-un anumit procent pentru a incuraja sau descuraja o anumita parte a votantilor, inclusiv acele semnale date in timpul zilei, la anumite ore, pentru ca stiu ca am trait si eu multe campanii cu sociologul de casa al PSD, Marius Pieleanu.

AA: E foarte interesant ce spui, pentru ca si Pandele si Firea, imediat dupa ziua alegerilor au iesit cu aceasta teorie...de unde a aparut teoria asta? Recunosc eu am acces in ziua alegerilor la aceste exit-polluri de la mai multe case de numarare, dar sa stiti ca toate anuntau intr-adevar un anumit trend in favoarea lui Nicusor Dan. Eu am avut acces la astea. N-as putea sa fac o astfel de afirmatie despre Marius Pieleanu. Am stiut de la el si trendul dinainte cand s-a facut calibrararea pentru ziua de exit-poll ca exista aceasta tendinta, acuma..oamenii care au iesit la vot, in numar mare, a fost cat de public pentru Nicusor Dan in sensul acesta. D-aia spun ca ne trebuie dovezi ca asta a fost scopul practic de omorare a Gabrielei Firea...

CR: Bineinteles, hai sa fim sinceri, n-am nici o simpatie pt Firea-Pandele, dar aici trebuie sa recunosc ca iata...au dreptate.. pentru ca intr-adevar, ca toata lumea ma intreaba „domne da ce vrei sa faci cu dezvaluirile tale?” chiar Sebi Ghita, cand m-a sunat (cand ati vorbit ultima oara?) ultima oara acum 2 zile.

AA: Interesant