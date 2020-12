CHECK-IN. Trenul de Otopeni: primele curse, primele întârzieri 

Daca ar fi sa incepem cu o gluma, am putea spune ca trenul spre Otopeni a avut o intarziere de 30 de ani si 30 de minute. Am asteptat 30 de ani sa fie construita garnitura si inca 30 de minute pentru a porni cu prima cursa spre aeroport. S-a intamplat in prima zi a inaugurarii. Cat de sigur e insa sa iei trenul spre aeroport si ce masuri de siguranta ar trebui luate pentru a nu pierde cursele aeriene dezvaluie Ana Maria Pacuraru, dupa un experiment.

Sa spunem ca veniti din tara in miezul iernii. De la Craiova spre Bucuresti, trenurile pot avea intarzieri de sute de minute, mai ales daca vremea e severa. Putina ninsoare si deja trebuie sa luati in calcul o marja de eroare de 3-4 ore. Daca ati ajuns in Gara de Nord, avem si o veste buna, la fiecare 40 de minute, un tren ar trebui sa plece de aici spre aeroportul Henri Coanda. Cursa dureaza cam 20 de minute si costa 4 lei.

Cam atat ar dura si daca mergeti cu autobuzul sau cu masina, totul depinde insa de trafic, daca prindeti vreun ambuteiaj, pare mai simplu cu trenul, nu? Ce ar putea sa se intample ca sa pierdeti imbarcarea? Ei bine, ce s-a intamplat si in prima zi, o intarziere la plecare de 30 de minute din motive greu de inteles. Este prima sectie de cale ferata pe care s-a aplicat sistemul de operare de tip cadentat pe o linie noua si cu o instalatie noua, a precizat CFR SA intr-un comunicat, asa ca, luand in calcul si problemele tehnice neprevazute ale CFR, ar trebui sa adaugati inca o ora la marja dvs de eroare.

72 de trenuri vor circula pe aceasta ruta, iar cursele sunt asigurate de 3 operatori, CFR si companiile private, Regio si Transferoviar. 100 de milioane de euro a costat acest proiect care trebuia sa fie gata pentru meciurile campionatului european de fotbal din luna mai. Cum meciurile au fost anulate de pandemie, CFR a reusit sa inaugureze abia acum linia ferata. Mai bine mai tarziu decat niciodata.

Ana Maria Pacuraru va da Check In pe harta celor mai controversate locuri din Bucuresti si imprejurimi. Daca autoritatile nu stiu unde sunt problemele, le vom identifica noi. Daca aveti un pont, asteptam sa ne scrieti pe martorocular@realitatea.net.