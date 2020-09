Cercul complet al celor care fac parte dintr-un stat paralel: Coldea, Rus și Dâncu, întâlnire de taină la Cluj. Ponta și Ghiță, legături cu grupul lui Dâncu

Chiar dacă Florian Coldea nu mai este la cârma SRI din 2017 nu înseamncă că nu mai este implicat în discuțiile obscure de tip stat în stat. Presa locală a scris că întâlniri între Ioan Rus, Vasile Dâncu și Florian Coldea au mai avut loc chiar dacă niciunul nu a mai fost implicat în Guvern sau serviciile secrete.

O dovadă a existenței unui stat paralel este și dezvăluirea lui Crin Antonescu, cel care spunea că Victor Ponta venea cu numele ministrilor în plic de la întâlnirile cu George Maior, fost șef SRI.

”Mărtutirisirile lui Sebastian Ghiță, cel mai apropiat colaborator al domnului Ponta, spun totul”, a spus Crin Antonescu.

La rândul său, plecat din țară, Sebastian Ghiță a ținut să arate că are dovezi incriminatoare despre cei care l-au trădat. Asta pentru că, în mai multe înregistrări, omul de afaceri a povestit cum a petrecut vacanțele cu familia lui Coldea.



”În luna februarie a anului 2010, am fost împreună cu familiile în Seychelles doar noi. Era înainte de concresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță într-o insulă exoctică”, spunea Ghiță la vremea respectivă.



Pentru Florian Coldea această vacanță a însemnat și începutul sfârșitului carierei de ofițer activ. Aceste dezvăluiri au dus la retragerea sa din funcția de prim adjunct al SRI.



”S-a discutat si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul, am precizat si faptul ca eu nu inteleg aceasta sintagma, dar ma pot referi doar la statul vertical pe care l-am servit. Desi inteleg atractia pentru mister, povesti cu spioni”, a declarat Florian Coldea.



Sebastian Ghiță a susținut, de-a lungul timpului, că au fost mult mai multe vacanțe petrecute alături de familia Coldea, dar și de cea a lui Vasile Dâncu.