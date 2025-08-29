Berbec

Se apropie toamna, iar în următoarea perioadă ai șansa să te bucuri de o mulțime de oportunități. Astrele îți scot în cale oameni influenți care te pot propulsa fix acolo unde îți doreai să ajungi de multă vreme.

Poate ai muncit mult, însă ajutorul altora poate conta mai mult decât ai fi crezut. Astfel, înarmează-te cu încredere și fii optimist, pentru că astrele se vor alinia pentru tine și îți pot aduce reușite mai mari decât ai fi crezut.

Leu

Și tu ești una dintre cele patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august. Dacă ai de făcut schimbări importante, tranzacții sau pur și simplu ai de semnat unele documente, nu mai aștepta și rezolvă lucrurile până la finalul săptămânii.

Astrele sunt și ele alături de tine, astfel că nimic nu poate să meargă prost. Pe lângă asta, ești favorizat și pe plan financiar, astfel că orice decizie vei lua se va dovedi în final a fi una cât se poate de profitabilă.

Balanță

Finalul lunii august aduce reușite, împăcări, dar și satisfacții. Norocul e de partea ta în special pe plan profesional. Iar asta poate însemna bani în plus, o promovare ori cine știe, poate chiar și alte câteva avantaje la care sperai de ceva vreme.

Munca și eforturile pe care le-ai depus în ultima perioadă nu au fost în zadar. Oamenii te vor aprecia mai mult pentru ceea ce ești și pentru ceea ce știi să faci. Iar toate aceste lucruri îți vor crește stima de sine și te vor face să renaști din propria cenușă.

Vărsător

Te numeri și tu printre cele patru zodii care beneficiază de protecție divină începând cu data de 29 august. Ai noroc la bani, noroc în dragoste, iar dacă vrei să faci niște schimbări benefice în viața ta, acum e cel mai potrivit moment.

Poți câștiga bani fie la un joc de noroc, fie poți să primești o moștenire. Nu e exclus nici să primești un bonus consistent de la locul de muncă, așa că fii cu ochii în patru. Un lucru este cert și anume că în perioada următoare ai șansa să strălucești, potrivit sursei.