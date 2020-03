Ce complexe au femeile, în funcţie de zodie. Punctele sensibile

Probabil ca aceasta informatie nu mai este o surpriza pentru nimeni, dar cu siguranta te va atrage cea care iti dezvaluie de unde provine aceasta slabiciune a noastra. Se pare ca tot influenta astrelor joaca un rol important si atunci cand vine vorba despre complexele de inferioritate.



Berbec



Poate ca pare greu de crezut ca o femeie nascuta in aceasta zodie are vreun complex, dar nici nativele nu sunt complet multumite de ele insele. Complexul de lider le bantuie cel mai des mintea, asa ca au nevoie mereu sa li se spuna cat de bune sunt in ceea ce fac. Nu au nevoie de laude de forma, ci vor doar sa le fie apreciate eforturile.

Taur



Nativele nascute in zodia Taur se streseaza cu o multime de nemultumiri, in special in domeniul amoros si cel profesional. Li se pare mereu ca pot realiza lucrurile mai bine decat au facut-o. Rezultatul? Petrec mult timp incercand sa isi indrepte asa-zisele greseli. De exemplu, se gandesc ca nu isi pot multumi partenerul ori seful, in functie de caz.



Gemeni



Nativa Gemeni nu pare una dintre acele femei prizoniere in lumea complexelor, insa are si ea temerile ei. Face ea haz de necaz uneori, insa nemultumirile legate de aspectul fizic ii cam dau batai de cap. Ba i se pare ca are burta ori posteriorul prea mari, ba ca are pielea lasata. Avand in vedere ca se hotaraste greu, nici ea nu stie ce o deranjeaza mai mult.

Citeste continuarea pe divahair.ro.