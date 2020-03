Care sunt cei 3 piloni decisivi în lupta cu coronavirus: "Până acum au funcționat bine sau destul de bine, după cum arată statisticile"

Miron Mitrea a comentat situatia din tara in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS. El a mentionat viziunea sa conform careia exista 3 piloni foarte important in gestionarea intregii crize:

"Eu zic ca a fost bine din punct de vedere al combaterii epidemiei. Eu vad in aceasta lupta 3 piloni, sistemul de sanatate, prima linie, am senzatia ca se misca foarte bine, asa ne arata cifrele astazi. Al doilea pilon sunt masurile Guvernului. Toti suntem tentati sa criticam. Al treilea este populatia, ce a facut populatia. Am vazut in parcuri, in punctele vamale, nu ni se intorc nici it-istii, nici profesorii universitari, printre ei sunt oameni care au inceput deja sa creeze probleme. Cred ca 15 milioane s-au purtat responsabil dar mai exista oameni care nu inteleg. Per ansamblu cred ca cei 3 piloni au functionat bine sau destul de bine dupa cum arata statisticile.

Cred ca toata lumea si Guvernul se preocupa de criza de covid19. E firesc, e o epidemie care a omorit multi oameni. Urmatoarele 2-3 saptamani nu vom vedea o mare concentrare pe problema economica. Noi discutam despre ce fac medicii, cum suporta spitalele, s-au miscat bine, avem destul de multi pacienti care s-au facut bine. Ne concentram aici si mai putin pe partea economica, fiscala. Poate incepem noi discutia, poate o preiau si altii sa facem in asa fel sa ducem lucrurile spre bine.

Majoritatea comentatorilor ataca Guvernul. Sa ne intelegem: Guvernul de acum e absolut special. Acest Guvern nu ajungea la Victoria fara aceasta criza. Guvernul a fost pus in scaun de adversarii politici si a fost un semn bun, de solidaritate. Orban nu mi s-a parut de-a lungul timpului o mana de fier, masurile luate nu au fost perfecte, dar toti politicienii si populatia trebuie sa fim solidari. Nu trebuie sa mai criticam de dragul de a critica. Trebuie sa incercam toti sa sprijinim acest Guvern. Nu iesim din criza economica fara solidaritate, fara sa intelegem care e interesul nostru, al fiecaruia", a declarat Miron Mitrea.

Mitrea e de parere ca in aceasta perioada este nevoie de critica dar in sens constructiv si a dat chiar un exemplu concret:

"Vreau sa-i transmit doamnei ministru ca e o idee exceptionala ca acei oameni care nu mai pot sa munceasca sa primeasca 75% de la Guvern, dar aveti evidenta clara a contractelor, simplificati. Nu mai treceti prin toate procedurile birocratice din lume. Aveti informatia, dati direct oamenilor, modificati ordonanta de urgenta si dati oamenilor banii acasa, la cei la care trebuie sa dam.

Sigur ca azi la Ministerul Muncii exista inregistrate contractele suspendate. Probabil sunt si oameni dati afara. Putem face o analiza pentru fiecare contract in parte dar nu ajungem nicaieri si ne punem oamenii in cap. Toti cei care au contractul suspendat sa primeasca 75%, exact cum au spus, cei care au si alte venituri din alta parte sa primeasca inchisoare de la 1 la 3 ani si agentii economici care fac smecheria sa-i trimita acasa si sa primeasca banii de la stat, sa primeasca amenda. E doar un exemplu cum as vedea eu abordarea criticii, a opozitiei. Nu ne axam pe ce a facut rau ci o sfatuim cum sa faca mai bine. Nu mai faceti opozitie de dragul opozitiei", a declarat Miron Mitrea.

Nu in ultimul rand, Miron Mitrea a comentat comportamentul populatiei, care in general a fost unul responsabil, dar cu cateva exceptii:

"Trebuie ca populatia sa fie mai responsabila. Nu avem multi imbecili in Romania, dar avem cativa, i-am vazut pe strada si trebuie sa luam niste masuri impotriva lui. Populatia sa fie responsabila, sa rupa lanturile de contact. Imi pare rau ca am folosit cuvintul 'imbecil' dar era un citat din cartea lui Cipolla.

In Italia au fost greseli in toti cei 3 piloni. Italia a lasat grupurile de chinezi in tara, nu au intrerupt lanturile hoteliere. Vor exista cazuri mai multe in Romania, dar important e numarul, sa nu blocam sistemul de sanatate. Sa nu le dam mai multe cazuri pe cap decat pot duce. Nu e tot una daca vom avea 10.000 de cazuri pana in octombrie sau in urmatoarele 2-3 saptamani", a comentat Miron Mitrea intreaga situatie in contextul crizei coronavirus.