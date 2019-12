Caramitru, pentru realitatea.net: "Am cerut oprirea focului asupra BCUB. Imbecilul de Vadim a lansat invenţii"

Redăm mai jos porţiunea de interviu acordată jurnalistului realitatea.net Cristian Otopeanu, în care Ion Caramitru vorbeşte despre incendierea BCUB şi a Palatului Regal (Muzeul de Artă). Directorul TNB l-a criticat pe fostul poet şi politician Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a numit "un imbecil".

- realitatea.net: De la cine au plecat vorbele "Fa-te ca lucrezi!", in loc de "Arata ca lucrezi!"? Aceste cuvinte au fost multi ani dupa Revolutie propagate in spatiul public, dar cine a fost autorul lor?

- Inventia lui Vadim Tudor, caruia trebuie sa ii "multumesc" si pentru vestea ca am ordonat foc impotriva Bibliotecii Universitare si impotriva Muzeului de Arta, cand eu am urlat ca un disperat acolo sa nu se traga. Iar el dadea explicatie la aceasta chestiune in felul urmator: "Da, asta era consemnul cu teroristii. El spunea sa nu se traga si atunci trebuia sa se traga". Bineinteles, sunt si eu pe lista lui neagra, lista celor care trebuie impuscati pe stadion, la numarul 36. Lista a fost publicata in "Romania Mare".

- realitatea.net: Care era interesul lui Vadim Tudor?

- Pai, interesul principal era sa ne dea pe noi jos de pe piedestalul pe care credea el ca ne-am urcat noi. Adica sa ne compromita. Dar cine sa ne compromita? Cantaretul de curte al coanei Leana Ceausescu? Domnul acesta minunat... Un imbecil si un individ care toata viata lui nu a facut decat sa linga talpile dictatorului.

