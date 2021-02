Căpitanul a fost testat pozitiv săptămâna trecută și a ajuns la spital duminică, din cauza unor probleme de respirație.

Vara trecută, după izbucnirea pandemiei de Covid-19, veteranul din al Doilea Război Mondial a făcut un gest prin care va rămâne mult timp în memoria britanicilor și nu numai. A reușit să strângă peste 33 de milioane de lire sterline, o sumă uriașă, după ce a făcut 100 de ture în grădina sa înainte de a împlini venerabila vârstă, pe 30 aprilie.

În urma gestului său, în mai 2020, premierul Boris Johnson a făcut o nominalizare specială pentru ca veteranul de război să fie făcut cavaler. Ulterior, căpitanul a primit titlul de Sir din partea Reginei Elisabeta a II-A a Marii Britanii, care a utilizat în cadrul ceremoniei sabia care a aparținut tatălui său, regele George al VI-lea.

Marți, la aflarea veștii privind decesul său, Palatul Buckingham a precizat pe Twitter că Regina Elisabeta a Marii Britanii va trimite un mesaj privat de condoleanțe familiei căpitanului.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.



Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW