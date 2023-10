Canalul lui Ion Cristoiu de pe Youtube a fost suspendat. Ce spune editorialistul despre motivele din spatele acestei decizii

Anunțul a fost făcut pe cristoiublog.ro, unde jurnalistul a oferit o reacție la decizia gigantului mondial de a-i suspenda dreptul să mai posteze videoclipuri.

„Canalul de YouTube al lui Ion Cristoiu a avut și are o creștere constantă a numărului de abonați datorită faptului că publicul dorește să afle informații utile și nepărtinitoare și, mai ales, analize lucide ale evenimentelor interne și internaționale. Peste 61.000 de oameni au ales să urmărească acest canal.

Vă mulțumim și vă promitem că nu vom ceda șantajului menit a ne transforma într-un canal de propagandă de război. Am rezistat în cazul Războiului din Ucraina. Vom rezista și în cazul noului Război, mult mai periculos pentru pacea lumii decît cel din Ucraina: Războiul din Orientul Mijlociu.

Ca și în cazul Războiului din Ucraina, YouTube a decis cenzurarea informațiilor și analizelor care contravin propagandei de Război a uneia din părți.

Numai așa se explică decizia abuzivă de a elimina pastila intitulată „Lumii de azi îi lipsește un Nicolae Ceaușescu” și a ne suspenda orice apariție timp de o săptămână pe motiv că următoarele afirmații ale lui Ion Cristoiu incită la ură:

Orice om normal își dă seama că a susține ipoteza unui fake news pus la cale de premierul Beniamin Netanyahu (multe site-uri și televiziuni occidentale au pus la îndoială autenticitatea informațiilor livrate presei de politicianul din Israel) și a denunța presa de partid și de stat din România că vrea sânge palestinian, ca răzbunare pentru atacul terorist, nu înseamnă a incita la ură. Credem că tocmai încurajarea guvernului Netanyahu de a comite crime de război în numele răzbunării pe populația civilă din Gaza e o incitare la ură.

Ne e tot mai limpede că decizia YouTube ține de șantajarea noastră pentru a ne face să mințim sub semnul propagandei de Război a uneia din părți. Cum noi nu vom ceda, suntem siguri că YouTube ne va interzice să postăm canalul CristoiuTv.

De aceea, vă invităm să ne urmăriți și să vă abonați pe site-ul nostru cristoiublog.ro (https://www.cristoiublog.ro/) și pe Facebook (https://www.facebook.com/cristoiublog/). În cazul în care YouTube va proceda la suspendarea pe termen mai lung sau chiar închiderea canalului, avem în vedere folosirea altor platforme de publicare a conținutului.

Pe site-ul cristoiublog.ro vă puteți abona simplu: după ce accesați linkul de mai sus veți vedea un mesaj cu privire la abonarea la fluxul de notificări al site-ului. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul Permiteți. Nu cerem bani pentru asta. Nu colectăm date cu caracter personal sau informații asemănătoare. Prin urmare, pentru a primi notificări nu vă vom cere numele sau adresa de email. Acestea vor veni automat”, a scris Ion Cristoiu pe blogul său.

Reacția lui Cozmin Gușă

În urmă cu doar câteva săptămâni, și canalul de Youtube al postului Radio Gold FM a fost blocat timp de 7 zile, relatează Solid News.

„În emisiunea din această luni cu Petru Romoșan, legată de influența capitalului nazist, a mentalității de tip nazist în dezvoltarea afacerilor marilor corporații europene după cel de-Al Doilea Război Mondial, cei de la Youtube ne-au dat un avertisment, care avertisment s-a transformat imediat într-o blocare a canalului pentru 7 zile, nerăspunzându-ne la dorința noastră de a ne susține cauza. Ca să fac un rezumat, această emisiune, care s-a petrecut la inițiativa mea, deoarece citisem o carte excepțional de bine documentată, a unui jurnalist olandez, David de Jong, despre faptul că următoarele mari corporații au la bază capitalul dovedit al naziștilor și s-au dezvoltat în baza acestui capital, acestea fiind: BMW, Mercedes, Dr. Oetker, Krupp, Porsche, Allianz, Deutsche Bahn și multe altele, deci, analizând toate aceste lucruri, ne-am dat seama că aceste companii, care au influențat inclusiv politica Germaniei și a Uniunii Europene în ultimele decenii, au la bază suport originar nazist; și am făcut o emisiune împotriva nazismului, a ideologiei naziste, am reamintit aici, împreună cu Petru Romoșan, ororile regimului nazist, inclusiv cele legate de partea aceasta de Holocaust, am făcut legătura și cu influența nazismului în România, mai ales în politica național-socialistă a lui Nicolae Ceaușescu, și, bineînțeles, am deplâns soarta evreilor, mai ales, care au picat victime acestor mentalități de tip nazist, dar și a oamenilor de treabă din Germania și restul statelor europene care au murit din cauza ambițiilor naziste.

Bineînțeles că într-o parte a acestei discuții am venit și la capitolul Ucraina, unde de la amenințări naziste ale consilierului lui Zelenski că profesorul Andrei Marga va fi pus pe lista de ucis a celor de la Myrotvorets pentru că a apărat interesele românilor, până la batalioanele Azov, care sunt active și sunt de origine nazistă, avem prezența nazismului tolerat în viața publică și politică internațională. Am dat și exemplul din Canada, unde speaker-ul Parlamentului canadian a fost obligat să-și dea demisia după ce, nu din greșeală, ci voit, l-a omagiat pe un fost nazist. Ce-a făcut YouTube-ul? În loc să ne dea niște premii, acolo, un trafic în plus, că ne ascund acolo, să n-avem prea mult trafic, ne-au blocat. E neplăcut, dar, din punct de vedere intelectual, ne-au dat un premiu: am priceput că de fapt asta e dovada că n-ai voie să vorbești împotriva nazismului, n-ai voie să spui, cum a dovedit Petru Romoșan cu documente, că salutul „Slava Ucraina” provine din celebrul „Heil Hitler” și este de origine nazistă.

Întrebarea mea este retorică la final: cum era, prieteni, dacă vorbeam pro-nazism? Așa cum face Zelenski, cum fac diferiți politicieni americani, cum fac diferiți operați la creier dintre politicienii din Occident. Cred că în cazul Gold FM am fi fost amendați și în acea variantă. La noi nu e bine nicicum. Cei care țin cu normalitatea și cu România, în cazul nostru, trebuie să fie oricum pedepsiți.”, a scris Cozmin Gușă la momentul blocării canalului de Youtube, evidențiind cenzura absurdă a platformelor de streaming.

