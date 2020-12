Brancardierul care ar fi detubat o pacientă Covid-19, iar aceasta a murit: „Nu mi-am dat seama, am greșit!”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut un control la spital pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact. În paralel, polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

Brancardierul de la Spitalul „Victor Babeș” care ar fi detubat o pacienta, iar această a murit, are calitatea de suspect în dosarul de ucidere din culpă, care a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. „Cazul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În cauza, un bărbat de 58 de ani, angajat al unității spitalicești (brancardier) are calitatea de suspect”, a transmis, vineri, Poliția Capitalei.

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că, la solicitarea ministrului Nelu Tătaru, inspectorii sanitari de stat din cadrul DSP București vor face o evaluare a procedurilor operaționale de lucru și a atribuțiilor din fișele de post în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din București. „Este o prima evaluare și, în funcție de cele constatate, vor fi luate și alte măsuri, dacă se impun, în conformitate cu atribuțiile legale ce revin reprezentanților ministerului”, spune Tătaru.

O pacienta de la Spitalul „Victor Babeș” din București a murit, după ce ar fi fost detubata de către un brancardier, iar polițiștii și procurorii au demarat o anchetă. „În seara de 10 decembrie, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a fost informată cu privire la decesul unei persoane internate într-un spital din Sectorul 3. Având în vedere că subzistă suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declanșat verificări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3”, a transmis, joi seară, Poliția Capitalei.

Sursă citată a precizat că se efectuează activități investigative și de cercetare penală, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispusă și necropsia. Femeia era internată la Terapie Intensivă și ar fi fost detubata din greșeală de către un brancardier. Acesta ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase, însă l-ar fi încurcat.