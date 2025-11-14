"Numirea lui Vlad Voiculescu este o perdea de fum. Pentru că cei care au făcut aceste numiri știau foarte bine că toată lumea se va duce după această fentă. Numai că, atenție mare, nu Vlad Voiculescu este miza aici. Și aici o să dau, cred, o știre în premieră.

Sursele mele sunt extrem de solide și de credibile.

Miza acestor numiri este doamna Mădălina Fătu. Doamna Mădălina Fătu este soția domnului Valentin Fătu, un preot care are într-adevăr un rol important la Patriarhie și anume se ocupă de relațiile externe, o funcțiune rezervată în special persoanelor care au un anumit background, ca să nu spun pedigree. Și aici vă rog să fiți foarte atenți, pentru că, de fapt, miza este aceasta. Doamna Mădălina Fătu a fost numită, nu-i așa, în Secretariatul General al Administrației Prezidențiale, adică acolo unde nimic nu se face fără controlul acestei instituții. Și acum vine șocul.

Soții Fătu — domnul Valentin și doamna Mădălina Fătu, preotul și acum consiliera domnului președinte — sunt finii domnului Coldea. Cu alte cuvinte, Coldea și-a pus în Secretariatul General al Administrației Prezidențiale un om chiar acolo, așa cum a reușit să-și pună chiar și în forurile de conducere ale BOR un om. Cu alte cuvinte, domnul Florian Coldea este 1000% întors la butoane", a declarat avocatul Dan Chitic, în exclusvitate la Realitatea Plus.