Bolojan și Tănăsescu, invitați în fața comisiei parlamentare care investighează întâlnirea dintre cei doi, din cabinetul lui Mircea Abrudean

Publicat 3 sept. 2026, 14:12 Actualizat 3 sept. 2026, 14:15 Sursă Realitatea PLUS

Toate înregistrările întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu vor fi vizionate săptămâna viitoare! Potrivit unor surse, presa va fi prezentă în comisia de constituționalitate care anchetează discuția. Marți vor avea loc și audieri, iar primii chemați să ofere detalii sunt chiar protagoniștii controversatului episod.

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