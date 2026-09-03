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Politica· 1 min citire

Bolojan și Tănăsescu, invitați în fața comisiei parlamentare care investighează întâlnirea dintre cei doi, din cabinetul lui Mircea Abrudean

Simina Tanasescu si Ilie Bolojan

Simina Tanasescu si Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 14:12
Actualizat3 sept. 2026, 14:15
SursăRealitatea PLUS

Toate înregistrările întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu vor fi vizionate săptămâna viitoare! Potrivit unor surse, presa va fi prezentă în comisia de constituționalitate care anchetează discuția. Marți vor avea loc și audieri, iar primii chemați să ofere detalii sunt chiar protagoniștii controversatului episod.

Marți, prima persoană care este invitată pentru a fi audiată de această comisie este chiar premierul demis Ilie Bolojan, cel care s-a întâlnit cu președinta Curții Constituționale cu câteva zile înainte de verdictul în cazul de incompatibilitate a lui Dominic Fritz.

Bolojan este așteptat marți la ora 11:00, iar la 11:30 va veni la comisie președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Comisia Parlamentară cere imaginile de la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

Senatorii vor putea să le pună celor doi întrebări, dacă aceștia vor fi, bineînțeles, prezenți, pentru a afla ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Vor fi vizionate și imagini de pe camerele de supraveghere din Parlament din ziua respectivă.

La ora 13:00 este invitat și președintele Senatului, Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc această întâlnire. La discuții mai sunt invitați și șefi de cabinet, potrivit Realitatea Plus.

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