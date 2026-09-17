Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: „România are nevoie de un guvern cu un premier credibil și miniștri competenți”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis la ieșirea de la consultările cu Nicușor Dan că viitorul guvern trebuie să păstreze controlul asupra finanțelor publice, să reducă cheltuielile statului și să susțină investițiile, energia mai ieftină și reformele administrative.
Bolojan, a declarat, după consultările cu echipa președintelui Nicușor Dan, că țara are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat realităților economice.
Premierul interimar a transmis că PNL va analiza programul și echipa propuse de viitorul premier desemnat înainte de a decide formula de susținere pentru instalarea unui nou Executiv.
Bolojan: Prioritatea noului guvern, controlul finanțelor publice
Am încheiat consultările cu echipa președintelui României. În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al Partidului Național Liberal, România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți, și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre.
Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, pentru că una din câștigurile importante pe care le-am avut în această guvernare a fost cea de recâștigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele.
Economie bazată pe investiții, muncă și productivitate
Pentru asta guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor, și în mod evident de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase, o economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității, fiind singurele condiții pe care un guvern le poate avea în vedere pentru o relansare economică în perioada următoare.
Energie mai ieftină și reforme în administrație
De asemenea, ca direcție importantă, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor.
Pentru aceasta PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat, și în condițiile în care programul pe care îl va propune echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat în așa fel încât România să-și păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă clară românilor, și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc. Vă mulțumesc, alte declarații le vom face după nominalizare și după discuțiile cu premierul desemnat.