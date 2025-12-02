Proteste de amploare la Sofia, împotriva proiectului de buget pentru 2026, au degenerat în confruntări între forțele de ordine și grupuri de provocatori mascați. Încă din primele ore ale serii, mii de oameni au blocat traficul în centrul capitalei Bulgariei, la o manifestație desfășurată sub sloganul „Nu-i vom lăsa să ne jefuiască”. Autoritățile avertizaseră că protestele ar putea fi deturnate de grupări violente, în timp ce organizatorii au susținut că totul ar fi, de fapt, un plan bine orchestrat pentru a discredita mișcarea.