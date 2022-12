Ipoteză senzațională lansată de către Aurelian Bădulescu, cel care lămurește în mare parte agitația din ultima perioadă iscată prin lupta coproprietarilor de la B1 TV, familia Păunescu, respectiv Sorin Oancea!

Aurelian Bădulescu afirmă, într-o postare pe Facebook, că părțile sociale ale lui Oancea, cel dovedit că ar fi devalizat societatea deținătoare a licenței B1 TV prin contracte fictive de consultanță, ar fi fost vândute către omul de afaceri Dorel Năsui, tatăl deputatului USR Claudiu Năsui.

Acest lucru confirmă bănuielile că Sorin Oancea ar fi ghidonat din umbră de către fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, despre care se afirmă că l-ar avea în continuare în coordonare pe omul de afaceri Dorel Năsui, scrie solidnews.ro. Acesta a fost devoalat într-o serie de articole ca fiind omul Securității, infiltrat înainte de 1989 în Statele Unite.

“În State mă aștepta un tovarăș”, povestește Dorel Năsui, într-un interviu acordat presei de business. Adică omul de legătură care avea să-l coordoneze. Era 1986, un an după nașterea deputatului demisionar și viitor deputat Claudiu Năsui. Dorel se angajează la Motorola Inc Chicago, a dezvăluit publicația emaramures.ro.

„Am fost trimis să fac comerț. Eram acolo să prospectez ce se poate vinde din electronica pe care o dezvoltam noi în țară. În State mă aștepta un tovăraș, un “atașat economic”, cum se numea atunci. Toți atașații economici erau de la vechea Securitate, după cum se știe. El stătea tot timpul cu mine. Am fost la New York, am vizitat împreună o mulțime de clienți și, la un moment dat, am dispărut la Chicago”, povestea acum câțiva ani tatăl lui Claudiu Năsui, scrie aceeași publicație amintită anterior.

De la diurna comunistă de 1.000 de dolari, Dorel Năsui a ajuns unul dintre cei mai bogați români din diaspora, cu o avere de aproape 100 de milioane de euro.