AUDIO Înregistrare EXPLOZIVĂ, exclusiv, la Realitatea PLUS. De ce l-a sunat Sebastian Ghiță pe Cristian Rizea la telefon. Ce pune la cale

Înregistrarea audio a dialogului dintre Cristian Rizea și Sebastian Ghiță poate fi urmărită mai jos, după ce a fost transmisă, miercuri, de Realitatea PLUS:

„- Și uite, vreau să-ți mai dau niște detalii, niște relații, că am văzut că te-ai făcut scriitor.

- M-am făcut, da, da...

- Și cu mine, prietenul tău, tovarășul tău de luptă, te-ai găsit?

- Păi, ce am făcut, mă... Păi voi vă aranjați toate treburile, tot, ați făcut bani... Eu n-am făcut nici bani, n-am făcut nimic și tot pe mine...toată lumea.

- N-are legătură cu banii sau cu cineva. Tu acum te-ai apucat să enervezi pe toată lumea.

- Tati, toată lumea, să moară ce am mai scump, uită-te la mine, vreau să fie pentru toți aceeași lege. Unii sunt șmecheri, înțelegi? Și asta e, și uite acum d-aia nu ți-am răspuns. Scuză-mă! Mă găsești oricând, negociez cu cineva că văd că e cineva interesat să ia drepturile de autor. Să văd dacă ajung la vreo concluzie sau nu. Eu sunt deschis. Avocații au...

- Trebuie să vorbești cu ăia din România, nu cu mine.

- Nu știu. Dar nu cu tine, nu, eu spun că avocații. Avocații m-au contactat să-mi spună că cineva...Nu mă interesează pe mine.

- Auzi, Cristi, nu înțelegeam...

- Poftim?!

- Fii și tu grijuliu. În rest ești bine, sănătos, voinic?

- Da, da, da, da.

- Bravo, hai, ai grijă pe acolo!

- Da, mulțumesc lui Dumnezeu.

- Tu? Ce faci?

- Ne mai auzim că sunt la vânt, sunt prin Grecia pe la...

- Păi normal, te-ai dus cu tovarășu’ tău la Mikonos, te doare la bască, normal.

- Nu m-am dus la niciun Mikonos, că nu m-au primit ăia.

- Eeh, nu te-au primit, las’ că te-au primit pe tine. Te primesc, dacă ești cu Nanu, te primește, să știi.

- Bine, Cristișor, ne mai auzim. Te mai sun eu când se aude mai bine.

- Bine, bine, bine, te salut. Vacanță plăcută!

- Te pup, bye!”, potrivit înregistrării audio difuzate de Realtatea PLUS.