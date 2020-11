Atac armat în zona unei sinagogi din Viena: cel puțin 4 morți și 14 răniți

UPDATE 10:00 Atacatorul ucis de poliție era un tânăr de 20 de ani, născut la Viena din părinți de origine albaneză. Acesta era monitorizat pentru că se afla printre mai mulți cetățeni care au vrut să plece în Siria pentru a se alătura ISIS.

Locuitorilor li s-a cerut să iasă din casă doar pentru urgențe, iar copiii pot lipsi marți de la școală.

UPDATE 08:00 Casa atacatorului a fost deja percheziționată, a transmis șeful Poliției, într-o conferință de presă extraordinară susținută în această dimineață. ”În momentul de față credem că sunt mai mulți (atacatori). Dar investigăm orice pistă”, a declarat Franz Ruf.

Autoritățile nu au putut confirma dacă atacul a fost unul antisemit, dar au transmis că, fără niciun dubiu, este vorba despre un atac comis de persoane radicalizate. Anterior, ministrul de Interne, Karl Nehammer, preciza că ”am asistat la un atac terorist islamist”.

UPDATE 00:50 Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a anunțat că va trimite armata pentru a sprijini poliția, mai ales că de la miezul nopții Austria a intrat din nou în canantină, pentru a stăvili răspândirea infectării cu noul coronavirus.

UPDATE 23:35: Poliția a confirmat că au fost atacuri în șase locuri. Cu puțin timp înainte, ministrul austriac de Interne afirrmase că atacul pare să fi fost condus de mai multe persoane și că, probabil, mai multe persoane ar fi fost ucise.

Afirmațiile sale au venit după ce unele relatări din presa locală au anunțat șapte morți și rănirea gravă a unui polițist. Pe rețelele de socializare a fost postată și o filmare în care ar apărea unul dintre presupușii atacatori.

