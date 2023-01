"Fac pelerinaj pe la partidele aflate la guvernare si la cele din opoziție! Eu vreau sa înțeleg tot ce se intâmpla, astăzi, in Romania, pentru ca Romania este in criza. La nivel de presa mondiala se vehiculează deja ideea ca se intoarce pandemia! Tara este in colaps !

Eu, dacă am hotărât sa îmbrac haina omului politic, trebuie sa o port demnă, fara sa ma fac de ras caci nu m-am facut o viața nici eu nici familia mea. Repet. Merg la toate partidele politice și am sa găsesc formule sa scăpăm țara din criza.

Cei ce ma monitorizează, le multumesc. Ma sint in siguranța cu oameni care merg pas cu pas după mine. Nu am ce sa ascund și nici nu voi ascunde nimic caci spre disperarea celor ce calcă pe urmele mele … dar nu vor putea sa ma ajungă vreodată, am sa încep zambind întâi sa vad pe ce bani ma monitorizează, ai cui și puși de cine. După, imi arat colții și toți știu ca sunt letali … Trebuie sa terminam cumva cu toți impostorii care trăiesc de pe urma celor ce caută adevarul, împing in ziare minciuni si manipulează Romania. Deci, astăzi, fiind om politic discut cu toată lumea si imi fac o idee despre ceea ce isi dorește fiecare partid politic din Romania", a afirmat Anamaria Prodan.

Noul lider al femeilor din România a continuat: "Eu sunt un om al poporului si daca mi-am pus in minte sa ajut Romania, o voi face cu toți neaveniții cocoțați in spatele meu. Daca ii ajuta pe cei ce “ ma iubesc si urmăresc”, am sa urc pe site-ul partidului din care fac parte APP ( ALIANTA PENTRU PATRIE ). Întâlnirile mele cu oamenii politici ai țării cu acordul lor, caci eu nu am nimic de ascuns! Chiar mai mult, am sa fac reality show-ul meu de data aceasta o sa l denumesc “EU SUNT ANAMARIA PRODAN“ - ca romanii si Romania sa vadă totul transparent! Cine nu are pete nu se teme, nu? Da, merg și la domnul Ciuca, și la domnul Ciolacu, si la domnul Simion, si la doamna Sosoaca etc etc etc sa vad cum atâtea minți luminate nu pot ridica Romania din noroiul in care se zbate! Da! Eu sunt un om atipic in politica. Așa am fost si in fotbal. Eu, daca nu performez la cel mai înalt nivel, ma apuc de altceva caci sa fie foarte bine înțeles: NU MA COMPROMIT ȘI NU MA FAC DE RAS IN FATA ROMANIEI SI A ROMANILOR! Eu vin din rândul cetățenilor care au dat vot de încredere rând pe rând tuturor celor care au promis ca fac ceva: praful s-a ales de tot!".

Vicepreședintele APP a ținut, astfel, să sublinieze că dacă politicienii care s-au perindat până acum la putere nu au reușit să ridice țara din criză și să o aducă "la lumină", atunci acest rol revin formațiunii politice din care face parte și, respectiv, colegilor săi de partid.

"Dacă ei toti nu au reușit, încerc si eu cu ai mei! Cei ce nu furam si nu avem dosare penale, cei ce am lăsat urme grele si adânci in tot ceea ce am făcut, cei ce ne am făcut istorie pentru Romania pe unde am mers … De asta am intrat in politica! Sa rămân in istorie ca un om care a făcut ceva măreț pentru aceasta țara si pentru acești romani care de fiecare data au votat partide politice cu speranța ca ceva se va schimba in bine. Eu nu am partide politice aliate astazi langa mine, nu sunt omul nimănui, nimeni nu-mi face discursurile sa sune bine din punct de vedere politic. Mi le fac singura si vorbesc liber caci vorbesc din inima! Caut Luminița de la capătul tunelului pentru romani și pentru Romania. Voi lupta cu impostorii și sa scoatem țara din mocirla caci eu am romanii adevărați langa mine si nu ma vând pentru nimic pe pământ", a spus Anamaria Prodan.

Ea a transmis chiar un mesaj extrem de tranșant către actuala clasă politică, pe care a invitat-o la dialog și comunicare, indiferent de culoare politică.

"Ceea ce nu inteleg mulți este faptul ca numai prin dialog si comunicare putem scoate Romania la lumina! Nu contează ca suntem de stanga sau dreapta! Ne dusmanim între partide? Ce rezolvam? Nimic ! Ne afundăm! Vreau sa vorbesc cu liderii politic aflați azi la putere si cu cei din opoziție! Sunt soluții daca lăsam furturile, avantajele, răutatea si mândria de o parte! Numai așa facem treaba in Romania si pentru Romania! Eu sunt Anamaria Prodan a voastra pentru totdeauna si alături de bravele femei ale acestei tari minunate si bineînțeles alături de dvs, domnii acestei minuni numite Romania, facem lumina in Europa!", a transmis vicepreședintele APP.