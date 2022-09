„Acum 2 ani a avut primele derapaje cu amanta Corina Tcaciuc. Reghe a văzut tatuajele amantei. A sunat la domnul respectiv și i-a spus că-i scoate din cap amintirile cu Caciuc. Nu e la prima abatere. Atunci m-am rugat de toată lumea să nu-i facă dosar penal.

Acum că Rizea de la Chișinau o cunoaște pe amanta lui Reghe, nu e vina noastră sau a copiilor. Ai ceva de spus, îi spui lui Rizea. Nu spui că Doberscu, care e nașul lui Rizea, mă va distruge pe mine. Offul lui e că am fost la Chișinău și am făcut poze cu Rizea, nu pentru Corina Caciuc. Fac poze cu cine vreau eu. Și eu am văzut emisiunea lui Cristi Rizea. Acolo e toată nebunia cu Doberscu, că au apărut poze stînjenitoare cu amanta. Ca bărbat, dacă și-a asumat să stea cu amanta, foarte bine. Dar de ce trebuie să-mi arăți că ești prieten cu Dragoș Doberscu de la Monolit și-mi faci dosar penal. Este o nebunie să ameninți cu niște oameni cu influență. Și eu s-ar putea să folossc un trust de presă ca să fac rău, dar nu-mi stă în fire. Radu Budeanu a văzut-o, dintr-o dată, pe Prodan ca cea mai rea de pe lume. M-a avertizat Reghe că voi apărea în Cancan. Dar pot acționa și eu”, a declarat Anamaria Prodan pentru Realitatea.