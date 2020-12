Amenințări și intimidări la vârful ROMPREST. Cine i-a cerut lui Walter să se retragă din companie

Dar DIICOT a stabilit că nu sunt întrunite condițiile unui grup infracțional organizat, față de care Valache, Adimi, Dracea și Lefter au depus plângere. Ar fi fost de competența DIICOT dacă Florian Walter și ceilalți ar fi format un grup organizat pe o anumită perioadă de timp, cu roluri bine stabilite și ar fi șantajat conducerea Romprest. Dar, cum procurorii au constatat, practic, că nu a fost vorba de un grup infracțional organizat, nici nu era de competența lor să facă mai departe cercetări pentru șantaj. Așa că au clasat plângerea, dar au disjuns partea de anchetă referitoare la infracțiunile de șantaj și hărțuire către Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Încercările de a pune mâna pe Romprest reies și dintr-o declarație a unuia dintre administratorii din prezent ai companiei, Marian Măgureanu, care a povestit într-un denunț despre tensiunile dintre Dragoș Dobrescu și Florian Walter. Măgureanu a precizat că, la început, Florian Walter și-a dorit intrarea în societatea lui Dragoș Dobrescu și Radu Budeanu, dar apoi lucrurile s-au schimbat.

,,În preajma sărbătorilor de iarnă din anul 2014, mai precis înainte de Crăciun, relațiile dintre Florian Walter și Dragoș Dobrescu s-au înrăutățit, fără a putea preciza din ce motiv. Știu că la acel moment Dragoș Dobrescu i-a trimis o scrisoare lui Walter Florian prin care îi cerea să nu se mai implice în activitatea societății, spunându-i că este depășit și că este momentul ca un management profesionist să preia această companie. Din câte îmi amintesc limbajul era destul de dur. Cunosc despre această scrisoare întrucât mi-a fost arătată de Walter Florian care și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că el l-a băgat în companie pe Dragoș Dobrescu și acesta proceda în modalitatea mai sus expusă", a declarat Marian Măgureanu.

Apoi Măgureanu a prezentat detalii dintr-o întâlnire între acționarii societății, din martie 2015, care a avut loc într-o vilă închiriată de Dobrescu la Snagov.

,,Precizez că la această întâlnire am participat eu, Walter Florian, Radu Budeanu și Dragoș Dobrescu. La început s-a discutat despre managementul firmei și strategia de dezvoltare. La un moment dat îmi amintesc că Radu Budeanu, în timp ce se plimba prin cameră, ne-a întrebat: ce ați zice dacă directorul Necula ar fi arestat? Walter Florian a spus că este o prostie și că nu avem ce să discutăm în această privință. Dragoș Dobrescu a intervenit susținând că ar trebui să discutăm și despre această ipoteză. Atât el, cât și Radu Budeanu au insistat în repetate rânduri că ar trebui luată în calcul și această ipoteză, fapt ce l-a enervat pe Walter Florian și s-a ajuns la o stare conflictuală între Walter Florian și Dragoș Dobrescu. Îmi amintesc că Dragoș Dobrescu i-a sugerat lui Walter Florian să se retragă din companie", a mai declarat Marian Magureanu.

În cele din urmă, în 2015, Marin Necula, directorul Romprest de la acea vreme, a fost arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost implicați și alți angajați ai companiei de salubrizare. Magureanu a povestit că în aceeași zi, seara, Dobrescu și Walter au fost la un pas de bătaie dupa ce au consumat alcool.

Denunțurile împotriva lui Florian Walter, dar și a fiului său, Cosmin Walter, au continuat. De data aceasta, Bogdan Adimi, în calitate de director general adjunct al companiei Romprest, considerat chiar un apropiat al lui Florian Walter, a formulat un denunț. Mărul discordiei, printre altele, Marin Necula, pe care Cosmin Walter ar fi vrut să-l angajeze pe funcția de consilier director general. De asemenea, Adimi a susținut că Florian Walter a făcut mai multe plăți, deși în ședința Consiliului de Administrație din data de 6 martie 2017 i s-a revocat dreptul de semnătură în bancă. In plus, acesta a expus in denunț mai multe nereguli pe care Florian Walter și Marin Necula le-ar fi făcut.

Un amănunt ,care trebuie însă precizat, este cel prezentat de Dragoș Dobrescu în scrisoarea trimisă lui Florian Walter. Dobrescu a spus despre Bogdan Adimi că a fost șoferul lui Walter. În trecut, Florian Walter a susținut că a fugit din țară pentru că se temea pentru viața sa după ce ar fi fost amenințat de Dobrescu, potrivit unei conversații care a fost interceptată și a apărut în dosarul său de la DNA.