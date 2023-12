Trebuie sa vorbim, evident, dar sa nu risipim ce avem mai de preț, sănătatea. Cum ne mai menținem sănătatea dacă ne consumam cu toate nenorocirile externe, acum si interne, in loc sa numărăm bucuriile de Craciun, darurile din suflet făcute de oamenii buni, numărăm morții si judecam! Eu personal nu vreau sa judec persoanele, mi-e mila de ele nu exista durere mai mare in lumea asta decât sa îți îngropi propriul copil, dar sa mai moara si atât de oribil- ars in flăcări! Dumnezeu sa ii odihneasca in pace si sa ne dea înțelepciune sa preîntâmpinăm astfel de situații cumplite, dramatice, șocante, după care niciodata nu mai poți sa îți revii. Credeți ca cei care si-au pierdut copiii in flăcări mai sunt oameni? Ei vor mai putea sărbători vreodată Crăciunul fără sa se gândească la ce au trăit in acest an? Ferească Dumnezeu de ce poate fi mai rău. Eu as vrea sa abordam subiectul asta mai serios, discuții extinse care sa remedieze situațiile similare la nivel de țara! Câte alte pensiuni, hoteluri, restaurante, malluri, scoli, instituții sunt fără autorizații ISU? De ce se obțin atât de greu? Ce este de făcut La fel, dacă nu avea autorizație de funcționare si nici autorizație de construcție, de ce a rămas această pensiune deschisă? De ce merg lucrurile atât de greu? De ce prefera antreprenorii sa dea drumul la astfel de puncte turistice fără autorizații? Birocrația îngroapă România și corupția ucide. Complici putem spune ca sunt fără număr. Au știut, au tăcut, au zis ca merge si așa. Dar nu mai merge si așa! Sa ne învățam odată lecția! E vremea să vedem politici sănătoase si politicieni implicați, legi in ajutorul nostru si nu impotriva noastră, a romanilor. Cum spuneam, din ianuarie nu am sa mai realizez emisiuni in prime time, am sa renunț la televiziunea din platou, dar o fac in favoarea oamenilor. Am citit atâtea mesaje, am strâns atâtea informații, am identificat atâtea probleme pe care, in tot acest timp, le-am preluat și le-am prezentat public, aici, la România suverana. Simt ca este momentul ca informațiile sa ajungă la conducători fără filtrul nostru și vreau ca telespectatorii sa fie invitații mei. Ei sa aibă tribuna sa vorbească public, sa isi strige disperarea. Împreuna sper sa găsim si rezolvarea tuturor problemelor. Voi merge din ianuarie printre oameni, pregătesc un platou mobil, am cumpărat deja un autobuz electric românesc pe care colegii mei îl echipează cu toate cele necesare unei transmisiuni in direct. Alături de invitații mei, pe care deja ii cunoasteti, va invit sa veniti si sa luați atitudine, sa va rezolvați singuri problemele având, înainte de orice, curaj sa le expuneți, dar si răbdare sa se livreze si rezolvările. Voi începe cu Bucureștiul, vom merge in toate sectoarele acolo unde telespectatorii ne cheamă. Suntem televiziunea pentru care oamenii contează mai mult decât orice si știm ca nu putem fi sănătoși intr-o țara bolnava. Știm ca doar uniți vom reuși sa schimbam lucrurile in bine.

In aceste zile am tot discutat despre revoluția furată, despre lovitura de stat, despre complici si asasini. Ma întreb acum, in 2024, câți dintre cei din securitate, serviciile de inteligence vor mai juca in echipa străinilor si câți vor juca in echipa romanilor, a patriotilor. Eu nu am lucrat niciodata in sistem, nu am fost recrutata si nici nu știu cum arată sediul serviciilor. Chiar și așa, mereu am avut un mare respect si încredere in cei care aleg sa apere țara, sa apere interesul național, sa apere poporul roman de la mic la mare. O țara puternica are servicii puternice, securitate puternica. Romanii din securitate au fost extraordinari vreme îndelungată. S-a întâmplat ceva de mulți s-au "defectat". Unii s-au compromis cu mai multe servicii, au fost încântati de bani, de putere si au uitat de fapt ce trebuie sa apere! Țara, romanii. Am încredere ca in servicii sunt încă mulți patrioți care s-au saturat ca țara sa meargă din rău in mai rău si vor apara alegerile, vor securiza România, pentru ca dezvoltarea noastră sa fie armonioasa si posibila. Istoria ne arată ca se poate, asta dacă exista voința politica si munca in echipa. Aveți in mine un partener, oricând vorbim despre România! Despre dezvoltarea României si reindustrializarea naționala. La fel ca mine sunt majoritatea telespectatorilor mei: iubitori de țara și conștienți de averea naturală pe care trebuie sa o valorificam noi pentru noi, apoi sa dam si la alții. Anul ce vine sa aducă vesti bune, sa ne aducă lideri autentici, deschiși la dialog, răbdători sa asculte romanii, sa le cunoască si sa le simtă toate problemele lor. Viața este cu sens unic, zi de zi devine tot mai scurta. Merita sa o trăim cu credința tare in Dumnezeu si cu fapte bune zi de zi! Sa ne bucurăm de fiecare clipa si sa mulțumim pentru tot ce primim sa fim conștienți ca si cele mai grele cumpene vor fi depășite. Nimic nu este permanent și totul ni se întâmpla cu un motiv. Persoanele cu care ne întâlnim sunt special trimise in viața noastră sa ne învețe ceva, durerile, bucuriile, toate evenimentele ne sunt lăsate de Dumnezeu ca sa ne învățam lecția si sa ne urmam misiunea unica pe care o avem pe acest pământ. Deci, nimic nu este întâmplator si nici coincidente nu exista. Sa luam totul de la viața si sa dam tot ce avem mai bun, ca in urma noastră sa crească flori si nu spini. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate. Împreună facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir