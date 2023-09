Vedem că subiectul principal rămâne în continuare traficul de droguri, care ne abate puțin atenția de la noile măsuri de austeritate, de la falimentul total al agriculturii românești și de la noua ordine mondială în care nu se știe ce rol va avea țara noastră. Tragedia provocată de drogatul criminal la 2 Mai a scos în evidență vulnerabilitatea majoră a tinerei generații în fața traficanților care vând moarte. Lorzii drogurilor profită de breșele de securitate din acest stat sugrumat de clanurile interlope și, mână în mână cu oameni care ar trebui să ne apere, pun la cale scheme șocante prin care fac sute de milioane, ba chiar miliarde. Fabrica de Vise de la Iași este doar o mică parte din imperiul ilegal construit de șmecherii care nu au niciun Dumnezeu. Psihologi, polițiști făceau parte din rețeaua care vindea legal, pe bon fiscal, droguri adolescenților acestei țări. Trebuie să recunosc, am fost sceptică atunci când am aflat de această operațiune numită "Hidra". Am crezut că ea se va finaliza cu niște rețineri minore, în cazul Pascu, doar ca sa satisfacă setea de sânge a opiniei publice. Apreciez că totul s-a extins sub numele de cod Himera și vedem cum zilnic sunt destructurate grupări care fac mulți bani din vânzarea substanțelor periculoase, care prăjesc mințile pruncilor acestei țări. Lupta cerută de ministrul Predoiu continuă cu toate resursele pe care Ministerul de Interne le are la dispoziție iar astăzi a mai fost capturat un dealer periculos, care vindea pe bani mulți medicamente cu efecte psihoactive. Procurorii DIICOT au prins în flagrant un traficant care este, atenție, angajat al unui lanț farmaceutic. Anchetatorii au făcut azi trei percheziții, într-un dosar privind droguri de mare risc. Individul e suspectat că – de anul trecut – a vândut (printre alte și opioide) mai mult de 10.000 de comprimate cu Fentanil și Oxicodonă, care sunt cele mai periculoase droguri existente în prezent pe piață, cu efecte mortale. Când a fost prins, avea la el zeci de cutii cu astfel de comprimate, pe care voia să le vândă. Sursele noastre spun că la percheziții s-au găsit foarte multe droguri la farmacist în birou: în jur de 3000 de cutii de fentanyl , oxycodonă, morfină și Xanax Procurorii antimafia au dus la audieri mai multe persoane, iar lanțul de farmacii este verificat pentru a se stabili dacă și cum respectă normele legale în cazul substanțelor de mare risc. Ca să înțelegeți despre ce vorbim și cât de periculoase sunt aceste pastile, e de ajuns să priviți videoclipurile postate de gașca beizadelelor lui Vlad Pacu. Și dacă nu vă conving acele filmări, eu vă spun că fentanilul este un opioid sintetic pentru durerile bolnavilor de cancer în stadii terminale și pentru intervenții chirurgicale. Se eliberează doar cu rețetă, iar studiile arată că e de 100 de ori mai puternic decât morfina și de până la 50 de ori mai puternic decât heroina. Chiar și un microgram poate ucide un om – avertizează specialiștii. Și ne mai mirăm că țara noastră are cea mai mare densitate de farmacii? La fiecare colț de bloc se găsește câte una? Iată că noua generație nu se mai droghează "clasic". Marijuana, canabisul, heroina, cocaina și nu numai au devenit perimate și au fost înlocuite cu substanțe infinit mai puternice, care provoacă efecte ireversibile pentru creierele în formare ale tinerilor. Cer public controale serioase în toate vămile acestei țări și, mai ales, în portul Constanța. Dacă dorim să limităm fenomenul traficului de droguri, Constanța trebuie fortificată cu echipamente de ultimă generație care să prevină introducerea narcoticelor pe pământ românesc. E nevoie de mai mult de două scanere care înțeleg că nici nu funcționează cum trebuie. Vă mai aduceți aminte vaporul cu tone de cocaină naufragiat pe țărmul românesc? S-a ales praful de ancheta aceea. Avantajul introducerii drogurilor prin România este lipsa infrastructurii de control. În mileniul trei, în Portul Constanța mare parte a containerelor sunt controlate manual, după ce un angajat al Vămii decide că unul sau altul prezintă un risc mai ridicat să aibă ascunse produse ilegale. Nu învățăm nimic din greșeli. Morțile nevinovate rămân fără plată, iar autoritățile privesc impasibile și permit ca noi tragedii să se repete. Așa cum s-a întâmplat noaptea trecută în Vrancea. O nouă nenorocire, de magnitudinea celei de la Crevedia, ne captează atenția. O explozie a ucis 4 muncitori și a rănit alți 5, pe șantierul autostrăzii A7, în Călimănești. Asta la doar câteva ore după ce ministrul Grindeanu se lăuda cu cei 1.000 de kilometri de autostradă... făcuți în zeci de ani. Primele date ale anchetei arată că un utilaj a fost manevrat greșit. Evident, morții sunt de vină, ca de obicei, iar autoritățile pasează vina de la una la alta. Transgaz se apără și spune că firma care executa lucrări nu avea aviz de relocare a conductei de gaz care se intersectează cu traseul autostrăzii. Angajații firmei lucrau în 3 schimburi pentru a termina cât mai repede proiectul. Firma care lucra pe Autostrada Moldovei aparține omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, care a forțat însă legislația care prevede că pe șantierele autostrăzilor din România nu se lucrează și noaptea. Chiar și așa, au fost găsite porțițe care să îi permită acest lucru. Daca ar fi dupa mine, toate lucrarile ar trebui sa fie facute doar cu firme romanesti, dar cand se pierd vieti omenesti nu pot sa tac și sa nu cer sa faca dreptate pentru cei morti! Vinovatii sa plateasca iar legea sa fie lege pentru toti. De ce avem acum dubla masura? De ce si cine il protejeaza pe Umbrarescu de se doreste musamalizarea acestui caz? De ce nu sunteti corecti? Cu viata in primul rand. Au pierit patru oameni si altii au ramas pe viata marcati de durere. Dragii mei romani, voi sunteți binecuvântați ca v-ați născut aici, pe acest pământ încărcat de istorie, de putere și energie divina! Suntem binecuvântați sa avem o astfel de țara, cu toate bogățiile ei naturale și cu vaste resurse umane. Știu ca de multe ori problemele, neregulile, abuzurile, corupția ne ucid orice gând bun sau bucurie! Dar nu este totul pierdut! Nu este totul atât de negru ca sa depunem armele sa ridicam mâinile și sa spunem, gata: ne predam! Nu! Continuam sa speram, sa muncim, sa gândim constructiv, sa găsim soluții și sa le și aplicam, împreuna și nu separat! Da, sunt infiltrați in toate structurile, corupți care înainte de control dau pontul, asta ca sa salveze totul! Dar așa este in fiecare țara. Toți au corupții lor! Important e sa ii indentificam și sa ii înlocuim cu oameni potriviți, capabili sa genereze bunăstare, pace si stabilitate.

Astăzi este ziua păcii! Va doresc sa aveți pacea sufletului, apoi pacea familiei, în comunitate si in societate. Sa fim învăluiți de pace. Când se tace si nu se vorbește despre pace, sa ne îngrijoram. Am văzut reacțiile lui Pescobar, patronul teraselor cu fructe de mare. Nu îl cunosc personal, dar îmi permit sa ii spun ca este consiliat prost! Foarte prost! Și joaca un rol si mai prost! Dacă a identificat câțiva corupți ai sistemului si a putut funcționa si așa pana acum, asta nu înseamnă ca asta este normalitate! Am văzut alerta din SUA, referitor la bacteriile din pești. Am văzut cazul unei femei care si-a amputat mâinile si picioarele din cauza unei infecții cauzate de peștele pe care la mâncat! La noi, din păcate, digitalizarea este la pământ si sistemul de urgente nu știu unde raportează, dacă Raportează mai departe cazurile de infecții ajunse la ei si sursa infectiei din mâncare. Acest Pescobar, cum își spune el nu ar fi vândut doar peste expirat si fructe de mare expirate, spun gurile rele, ci si droguri. Poate că traversăm isteria asta națională cu traficații de narcotice. Eu nu am dovezi, dar cred ca Serviciile au. Se pare ca prin transportul lui de peste veneau si cantități uriașe de droguri! Este foarte grav dacă aceste informații se confirmă, dar nu este rolul meu să acuz fără a avea dovezile necesare. Las autoritățile competente să se ocupe de astfel de anchete, oricine are prezumția de nevinovăție, până la proba contrarie. Însă vedem că ceva funcționează în această țară! Bravo ANPC, continuați lupta! Mi-as dori sa spun același lucru si de ANSVSA, dar nu pot. Pentru ca nici eu nu pot face controale așa cum ar trebui, nu au resursele necesare ca sa oprească traficul de mâncare otrăvită, expirata si traficul de droguri aduse in containerele cu alimente. Unii sustin ca legislația noastră este buna, alții spun ca e lăsată la interpretarea fiecăruia! Unii spun ca trebuie sa continuam raidurile serioase, cum nu au fost făcute niciodata; că da, estompam fenomenul, iar alții spun ca ar trebui legalizate toate narcoticele ca sa oprească traficul, adică banii negri! Și dacă pe noi, oamenii de rând, ne verificați, ne impozitati pe munca, pe viața, pe tot, pe ei, evazioniștii, de ce ii lăsați sa facă bani negri. Înteleg ca trendul este sa ne digitalizam, sa nu putem lua nici o apa plata fără card bancar ca să aveți dovada sursei banilor. Dar evazioniștii? Ei fac excepția de la regula? A început școala si, odată cu ea, ma așteptăm sa înceapă si educația societății, sa văd o strângere de forte ale statului care sa ne educe copiii sa nu consume ca pot muri, sa ne educe părinții si societatea. Nu inventam noi apa calda, ne uitam la alții care au reușit. Sa nu arunce gunoiul pe jos, sa nu își bată joc de țara, de mediul ce ii înconjoară, sa nu existe trafic in scoli, violente, abuzuri. Am promis bucureștenilor ca voi iesi cu caravana printre ei! Vine si acel moment si voi fi in centrul dumneavoastră ca sa va inteleg problemele de la fata locului. Spunea atât de frumos invitatul meu de aseară, Eugen Bădălan, ca el a căutat mereu sa promoveze adevarul. Asta încercăm și noi, cu toate forțele, la Realitatea. Vă mulțumesc, domnule general! România are o șansa reala cu astfel de oameni demni, determinați sa facă totul in lumina adevărului. Pentru ca aici e sursa vieții și a stabilității. Și cum e vorba de joc de echipa, sa avem speranța tare ca cei de lumina își vor da mâna pentru o schimbare extraordinara in bine.

Simt nevoia sa iau apărarea polițiștilor! Nu a celor dovediți corupți, evident! Nu vreau sa le găsesc eu o scuza dar, înainte sa ii băgați pe toți in mocirla trădării naționale, ganditi-va ca sunt și ei părinți, au și ei familie au și ei responsabilități cheltuieli cu casa, cu educația copiilor. Sunt oameni și ei, ca și noi. Salariile lor sunt mici, foarte mici, intenționat păstrate la acest nivel, ca sa fie ușor de corupt! De ce nu găsiți variante ca sa le dați cât merita? Sa nu ii mai scoateți la pensie la 45 de ani, când sunt buni de munca? Sa ii pedepsiți pe corupți, dar sa ii răsplătiți regește pe cei mai buni! Echipamentele unde sunt? Antrenamentele unde sunt? Mașinile din dotare, birourile, puterea răspunderii individuale, sa ii lăsați sa aplice legea? Sa nu aud ca nu avem de unde! Cazul nepotului lui Ciolacu ne arată ca se poate. Acesta și doamna Grindeanu fac afaceri de 110 milioane euro, deci sunt bani! Se poate! Și în lanțurile de farmacii am înțeles ca e ancorată bine doamna Grindeanu. E finanțată, monopolul ei se vede în aceasta industrie. Dezvoltăm subiectul cu altă ocazie. Dragii mei, să nu uităm că răul poate să-l facă oricine, cât de nevolnic ar fi. Binele însă e numai pentru sufletele tari și firile călite. Pentru ca, până când mintea nu coboară în inima, omul este dublu: una gândește și alta simte. Niciodată omul nu poate realiza în sufletul sau o unitate adevărată. Când ajunge mintea în inima, atunci omul ce gândește, aceea simte, aceea spune și aceea face. Abia atunci se poate numi omul sincer! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir